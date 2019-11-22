Пять главных мифов о раке и его лечении в России

Миф 1: Заболеваемость растет быстрее, чем в других странах, и молодеет

Как на самом деле:

- Распространенность рака в России растет, как и во всем мире - в среднем на 2 - 3% в год, - рассказывает руководитель Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) радиологии, главный онколог Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн. - Во-первых, рост заболеваемости связан с увеличением продолжительности жизни. Уже точно известно, что в большей степени рак развивается у людей старшего возраста. Во-вторых, улучшается диагностика. Поэтому болезнь обнаруживают чаще. Но! Что важно, на более ранних стадиях, когда шансы на успешное лечение, как правило, высоки.

Если сравнивать Россию с другими странами, то, скажем, в Дании, государстве с хорошей экологией, заболеваемость на каждые 100 тысяч населения выше, чем у нас, на 100 человек. На самом деле это значит, что мы пока недовыявляем примерно 50 - 60 человек на 100 тысяч населения, поясняет эксперт.

- В России начала работать федеральная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями», - продолжает главный онколог. - В ней определены цели, к которым нужно стремиться. Основные из них: к 2024 году довести выявление рака у пациентов на ранних стадиях до 63 - 70%. Сейчас это 56%, а 10 лет назад было 33%. Снижение смертности от новообразований - до 185 случаев на 100 тысяч человек. А доля пациентов, которые состоят на учете 5 и более лет, должна вырасти до 60% (сейчас это 53,9%).

Миф 2: Рак заразен

Как на самом деле:

Не существует ни одного серьезного исследования, которое достоверно подтверждало бы инфекционную природу развития рака, подчеркивают ученые и врачи.

Некоторые вирусы и бактерии могут повышать риск развития онкозаболеваний, не будучи «возбудителями» рака сами по себе. Это вирусы гепатитов В и С (повышают риск рака печени), бактерия хеликобактер пилори (риск язвы и рака желудка), вирус папилломы человека (ВПЧ) - риск рака шейки матки. Поэтому очень важно соблюдать правила гигиены, вести здоровый образ жизни, вовремя проходить диспансеризацию и своевременно лечить хронические болезни.

Миф 3: Онкология - это приговор

Как на самом деле:

- Рак 1 - 2-й стадии хорошо лечится, некоторые виды опухолей излечиваются в 97% случаев. Поэтому, чем выше процент раннего выявления (именно на это нацелена сейчас диспансеризация. - Ред.), тем лучше результат, - говорит академик Каприн. - Говорить об излечиваемости онкозаболеваний ни в одной стране мира в полной мере нельзя. Рак - это острое состояние, которое мы должны перевести в хроническое заболевание.

Причем можно достичь ремиссии длиною в целую жизнь, подчеркивают эксперты.

Отсюда два главных вывода. Во-первых, рак лечится, можно достигать долгой ремиссии, новые методы лечения позволяют помогать на все более поздних стадиях. Во-вторых, пациентам нужно наблюдаться и регулярно проходить обследования, чтобы держать болезнь под контролем и не пропустить начала возможного рецидива. «При лечении мы сейчас ставим задачу максимально сохранять качество жизни людей, проводим органосохраняющие операции, используем все более высокоточные лекарства с уменьшением побочных эффектов», - рассказывает Андрей Дмитриевич.

Миф 4: Простому человеку передовые технологии недоступны

Как на самом деле:

Государство принимает серьезные меры для повышения доступности и качества помощи онкобольным, отмечают эксперты. Установлены предельные сроки ожидания медпомощи. Выстраивается эффективная система онкопомощи (подробности см. в инфографике). С этого года дополнительные полномочия по контролю за качеством оказания медпомощи онкобольным получили страховые представители пациентов в системе ОМС. Значительно расширен список онкологической помощи по государственной гарантии.

Миф 5: За границей лечат лучше

Как на самом деле:

Лечение онкозаболеваний проводится по единым международным протоколам - как за рубежом, так и в России, поясняют эксперты. Наши онкоцентры не отстают от ведущих медорганизаций мирового уровня - как по оснащению, так и по профессионализму врачей. В РФ выполняются уникальные операции, используются методики нового поколения.

Так, мы освоили сложный и в то же время малотравматичный метод лечения опухолей печени - радиоэмболизация эндоваскулярным доступом, которая применяется мало где в мире. Проведена успешная операция по брахитерапии при раке поджелудочной железы (зачастую в других странах это отказные случаи). В России делают аутотрансплантацию (то есть за счет собственных тканей пациента) многих органов, которые удаляют с опухолью. Людей возвращают к нормальной жизни после удаления гортани, пищевода, языка, глотки.

Появилось и развивается новейшее направление - иммунотерапия. «Мы научились воздействовать на белки теплового шока, что позволяет нашим иммунным клеткам Т-лимфоцитам распознать опухолевую клетку для ее последующего прицельного уничтожения», - рассказывает академик Каприн.

Важно, что все эти дорогостоящие операции, передовые методы лечения проводятся в рамках госгарантий, то есть для пациентов - бесплатно. С этого года, например, в список услуг по госгарантиям вошла протонная терапия. При этом больные и их родственники могут рассчитывать на контроль качества и помощь со стороны страховых компаний по ОМС.