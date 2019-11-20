2019-11-19T19:24:41+03:00
Анекдоты

С формы сборной России по футболу уберут флаг Сербии

В каком непредсказуемом мире мы живем, можно понять, прочитав некоторые заголовки новостей. Чем и занимается ведущий Радио «Комсомольская правда» (97,2 fm) Михаил Антонов, озвучивая их в эфире в рубрике «Мир сошел с ума»
Михаил АНТОНОВ@radio_kp
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Борис Джонсон вызвал гнев британцев, неправильно заварив чай

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С новой формы сборной России по футболу уберут полоски, напоминающие флаг Сербии

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В селе под Омском построили детскую горку из земли с кладбища

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Красноярских кадетов посвящали в выпускники самурайским мечом-катаной

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В Италии начали открывать приюты для разведенных мужчин, оставшихся без жилья

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Найдена 200-летняя вставная челюсть из золота и кости

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Девушка всю ночь играла на телефоне и ослепла

ИСТОЧНИК KP.RU

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