С формы сборной России по футболу уберут флаг Сербии
В каком непредсказуемом мире мы живем, можно понять, прочитав некоторые заголовки новостей. Чем и занимается ведущий Радио «Комсомольская правда» (97,2 fm) Михаил Антонов, озвучивая их в эфире в рубрике «Мир сошел с ума»
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Борис Джонсон вызвал гнев британцев, неправильно заварив чай
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С новой формы сборной России по футболу уберут полоски, напоминающие флаг Сербии
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В селе под Омском построили детскую горку из земли с кладбища
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Красноярских кадетов посвящали в выпускники самурайским мечом-катаной
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В Италии начали открывать приюты для разведенных мужчин, оставшихся без жилья
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ИСТОЧНИК KP.RU