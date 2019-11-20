Насневозможнонезаметить: Как танцоры на инвалидных колясках и без слуха покоряют сцену

#Насневозможнонезаметить - эти слова стали настоящим девизом для танцоров из Челябинска. И дело не только в отточенных движениях и настоящей страсти, с которой отдаются любимому делу артисты. Просто для них танец - это не просто любимое хобби, не просто движения под музыку. Танец дарит им крылья, смысл жизни, веру в себя. Ведь эти артисты - особенные. Кто-то из них прикован к инвалидной коляске, кто-то - живет в полной, непроницаемой тишине, а кто-то - видит и воспринимает мир совсем иначе, чем другие люди. Но это не значит, что они не могут танцевать.

Домом для них стал инклюзивный клуб для молодежи «Наше место». Здесь молодые люди с особенностями здоровья могут заниматься творчеством, общаться с друзьями, найти себе дело по душе - а иногда: просто поддержку и понимание.

- Сейчас «Наше место» — это уже могучее движение сотен человек. Это общее дело, которое привносит очень большой смысл в жизнь каждого, кто отдает ему себя, — говорит руководитель Клуба «Наше место» Мария Дусмухаметова.

Танцами особенные молодые люди в клубе занимались с самого начала. А в 2017 году был запущен большой проект «Равный равному». В Челябинск тогда впервые приехали хореографы проекта «ТАНЦЫ» на ТНТ — Алексей Карпенко, Игорь Рудник и Екатерина Решетникова. Они начали заниматься с особенными артистами, а затем сняли вместе с ними клип #НасНевозможноНеЗаметить.

#Насневозможнонезаметить Мигель, Решетникова, Рудник, Карпенко & Наше место & PROТАНЦЫ.Клип сняли в рамках Молодежного инклюзивного проекта Равный равному, который проходил в Челябинске в 2017 году.

- Мы увидели большой интерес в первую очередь со стороны молодежи без инвалидности к подобным проектам, убедились, что в рамках совместного творчества участники с ограниченными возможностями здоровья могут добиваться высоких личных и творческих результатов, - говорят организаторы.

С тех пор были многие месяцы упорных занятий, победы на городских и всероссийских конкурсах... А этой осенью проект «Танцуют все!» получил президентский грант. В проекте участвуют сразу три творческих коллектива.

nashemesto74 Айгуль Калимуллина, которая не слышит с детства, познакомила хореографа Алексея Карпенко с миром полной тишины, где танцуют, чувствуя музыку

В «Line» выступают артисты на инвалидных колясках. В «Соде» люди с ограничением слуха и тотально глухие осваивают современную хореографию. А в «OGC» ребята с ДЦП танцуют хип-хоп. Причем наряду с особенными артистами во всех коллективах принимают участие и обычные танцоры - неравнодушные волонтеры.

- Опыт работы клуба «Наше место» показывает: когда люди с различными ограничениями погружены в совместную деятельность со своими здоровыми сверстниками, у них появляются более амбициозные цели, мечты. Они начинают вести самостоятельную жизнь, находят друзей среди здоровых сверстников, образуют инклюзивные семейные пары и устраиваются на работу. А молодые люди без ОВЗ, отмечают, что общение со сверстниками, имеющими инвалидность, обогатило их, поменяло мировоззрение и взгляды на людей и жизнь, - говорят авторы проекта.

nashemesto74 Проект Танцуют все! получил президентский грант

Так, в сентябре прошел большой гала-концерт #РавныйРавному. На сцену челябинского театра вышли более 100 артистов. С особенностями здоровья и без - танец объединил всех.

nashemesto74 Гала-концерт #РавныйРавному ТАНЦЫ

Подготовить номера коллективам «Line», «Сода» и «OGC» помогли звездные наставники — хореографы и участники шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ: Виталий Савченко, Александр Тронов, Александр Могилев, Екатерина Решетникова, Игорь Рудник, Алексей Карпенко. Причем они не только регулярно приезжали к ребятам на мастер-классы, но и вышли с ними на одну сцену в день премьеры.

- Очень круто ощущать, что многие люди с инвалидностью считают себя полноценными обычными людьми, —говорит Александр Могилев. - С ребятами из «Нашего места» можно спокойно общаться и шутить на абсолютно любые темы. Я услышал столько шуток, которые, казалось бы, за гранью. Это круто! Танцовщики поразили меня своим чувством юмора и отношением к жизни

Планов на ближайшие месяцы у танцоров немерено: отчетные концерты, открытые уроки для учащихся коррекционных заведений, танцевальные флэшмобы, выступления на городских и студенческих мероприятиях.