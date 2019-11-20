От Собчак до Хабиба: Forbes составил рейтинг звезд, успешно зарабатывающих в Instagram
Журнал Forbes впервые составил рейтинг блогеров, которые успешно зарабатывают на рекламе в российском сегменте Instagram.
Лидером топ-15 стала телеведущая Ксения Собчак. Светская львица размещает по несколько рекламных постов в неделю, а иногда даже в день. Среди ее клиентов бренды люксовой одежды Dior и Bosco, автомобильная марка Audi и водка Beluga. Доход от такой деятельности составляет около 1,6 миллиона долларов.
В рейтинг попали только два мужчины
Следом с огромным отрывом идет коллега Собчак, телеведущая Регина Тодоренко. Она рекламирует бренды одежды, косметику и товары для детей и получает за это около 0,86 млн долларов.
Замыкает тройку лидеров певица Ольга Бузова. Ее доход примерно такой же как у Тодоренко.
Также в рейтинг вошли Полина Гагарина, Елена Темникова, Анна Хилькевич, Яна Рудковская, Ида Галич, Дарья Клокина, Вера Брежнева, Ирена Понарошку, Виктория Боня и Наталья Рудова. В основном теле-радиоведущие и звезды шоу-бизнеса.
Мужчин в списке всего два; автоблогер Алан Енилеев, который расположился на четвертом месте с 0,85 млн долларов и боец ММА Хабиб Нурмагомедов. У спортсмена седьмая строчка в рейтинге и 0,57 млн долларов дохода от рекламных постов в Instagram.
Директор по маркетингу GetBlogger Михаил Карпушин считает, что такой гендерный перевес объясняется умением женщин создавать контент, который будет интересен подписчикам обоих полов. Медийность же обусловлена тем, что поклонники переходят с одной платформы на другую вслед за звездой, передает Forbes.
Ранее в этом году был опубликован также рейтинг самых успешных молодых звезд из России по версии журнала. Сайт kp.ru писал, что его возглавили Хабиб Нурмагомедов и Ольга Бузова.
ИСТОЧНИК KP.RU