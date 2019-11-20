2019-11-20T09:39:59+03:00
Звезды

От Собчак до Хабиба: Forbes составил рейтинг звезд, успешно зарабатывающих в Instagram

В топ-15 вошли лишь двое мужчин, остальные - известные телеведущие и представительницы шоу-бизнеса
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Лидеров рейтинга стала Ксения СобчакЛидеров рейтинга стала Ксения СобчакФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Журнал Forbes впервые составил рейтинг блогеров, которые успешно зарабатывают на рекламе в российском сегменте Instagram.

Лидером топ-15 стала телеведущая Ксения Собчак. Светская львица размещает по несколько рекламных постов в неделю, а иногда даже в день. Среди ее клиентов бренды люксовой одежды Dior и Bosco, автомобильная марка Audi и водка Beluga. Доход от такой деятельности составляет около 1,6 миллиона долларов.

В рейтинг попали только два мужчины

В рейтинг попали только два мужчины

Следом с огромным отрывом идет коллега Собчак, телеведущая Регина Тодоренко. Она рекламирует бренды одежды, косметику и товары для детей и получает за это около 0,86 млн долларов.

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Регина Тодоренко на втором месте
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Замыкает тройку лидеров певица Ольга Бузова. Ее доход примерно такой же как у Тодоренко.

Также в рейтинг вошли Полина Гагарина, Елена Темникова, Анна Хилькевич, Яна Рудковская, Ида Галич, Дарья Клокина, Вера Брежнева, Ирена Понарошку, Виктория Боня и Наталья Рудова. В основном теле-радиоведущие и звезды шоу-бизнеса.

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Ольга Бузова давно стала не только самой узнаваемой звездой, но и завидной невестой
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Мужчин в списке всего два; автоблогер Алан Енилеев, который расположился на четвертом месте с 0,85 млн долларов и боец ММА Хабиб Нурмагомедов. У спортсмена седьмая строчка в рейтинге и 0,57 млн долларов дохода от рекламных постов в Instagram.

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Хабиб стал одним из двух мужчин в новом рейтинг Forbes
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Директор по маркетингу GetBlogger Михаил Карпушин считает, что такой гендерный перевес объясняется умением женщин создавать контент, который будет интересен подписчикам обоих полов. Медийность же обусловлена тем, что поклонники переходят с одной платформы на другую вслед за звездой, передает Forbes.

Ранее в этом году был опубликован также рейтинг самых успешных молодых звезд из России по версии журнала. Сайт kp.ru писал, что его возглавили Хабиб Нурмагомедов и Ольга Бузова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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