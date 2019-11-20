От Собчак до Хабиба: Forbes составил рейтинг звезд, успешно зарабатывающих в Instagram

Журнал Forbes впервые составил рейтинг блогеров, которые успешно зарабатывают на рекламе в российском сегменте Instagram.

Лидером топ-15 стала телеведущая Ксения Собчак. Светская львица размещает по несколько рекламных постов в неделю, а иногда даже в день. Среди ее клиентов бренды люксовой одежды Dior и Bosco, автомобильная марка Audi и водка Beluga. Доход от такой деятельности составляет около 1,6 миллиона долларов.

В рейтинг попали только два мужчины

Следом с огромным отрывом идет коллега Собчак, телеведущая Регина Тодоренко. Она рекламирует бренды одежды, косметику и товары для детей и получает за это около 0,86 млн долларов.

reginatodorenko Регина Тодоренко на втором месте

Замыкает тройку лидеров певица Ольга Бузова. Ее доход примерно такой же как у Тодоренко.

Также в рейтинг вошли Полина Гагарина, Елена Темникова, Анна Хилькевич, Яна Рудковская, Ида Галич, Дарья Клокина, Вера Брежнева, Ирена Понарошку, Виктория Боня и Наталья Рудова. В основном теле-радиоведущие и звезды шоу-бизнеса.

buzova86 Ольга Бузова давно стала не только самой узнаваемой звездой, но и завидной невестой

Мужчин в списке всего два; автоблогер Алан Енилеев, который расположился на четвертом месте с 0,85 млн долларов и боец ММА Хабиб Нурмагомедов. У спортсмена седьмая строчка в рейтинге и 0,57 млн долларов дохода от рекламных постов в Instagram.

khabib_nurmagomedov Хабиб стал одним из двух мужчин в новом рейтинг Forbes

Директор по маркетингу GetBlogger Михаил Карпушин считает, что такой гендерный перевес объясняется умением женщин создавать контент, который будет интересен подписчикам обоих полов. Медийность же обусловлена тем, что поклонники переходят с одной платформы на другую вслед за звездой, передает Forbes.

Ранее в этом году был опубликован также рейтинг самых успешных молодых звезд из России по версии журнала. Сайт kp.ru писал, что его возглавили Хабиб Нурмагомедов и Ольга Бузова.