2019-11-20T12:18:26+03:00
Умные вещи

ВКонтакте откроет представительство в Казахстане

Оно откроется в начале 2020 года
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ВКонтакте — один из самых популярных ресурсов в КазахстанеВКонтакте — один из самых популярных ресурсов в Казахстане
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Программа региональных представителей ВКонтакте выходит за пределы России. Новое представительство компания планирует открыть в Казахстане в начале 2020 года.

Общаться с местными авторами, медиа и представителями бизнеса, помогать им развивать проекты в VK и анализировать особенности потребления контента будет Олжас Салмурза. Ранее он руководил SMM-редакцией в новостном портале Tengrinews.kz, а также работал с редакцией и блогерами платформы Yvision.kz.

Екатерина Якушева, руководитель отдела партнёрств ВКонтакте:

«ВКонтакте — один из самых популярных ресурсов в Казахстане: не только среди соцсетей, но и других сайтов. VK активно используют больше 7,6 миллиона местных жителей. Поэтому для расширения программы региональных представителей мы выбрали именно эту страну. Уверены, что авторы, медиа, организаторы и бизнесы предложат много идей, как VK может помочь с развитием их проектов онлайн и офлайн».

Ранее ВКонтакте открыла региональные представительства в Екатеринбурге, Казани и Нижнем Новгороде. В рамках программы представители создают совместные проекты с авторами, компаниями и медиа. Например, в Екатеринбурге запустили аудиогид по Уральской биеннале, в Нижнем Новгороде организовали прямую трансляцию с фестиваля современной академической музыки Opus 52, а в Казани вместе с ФК «Камаз» выпустили первую в России футбольную форму с QR-кодом.

Также в этих регионах были запущены городские ленты новостей, в которых пользователи могут найти материалы, актуальные для их региона: анонсы событий, новости, тематические записи и публикации местных авторов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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