19 лет без женщины: Примату с «лицом растерянного мужчины» в зоопарке ищут жену

Во что может превратиться мужчина без женщины, продемонстрировал капуцин из зоопарка Тяньцзиня в восточном Китае. В 2018 году на эту обезьянку обратила внимание одна из посетительниц. Она была шокирована тем, насколько морда капуцина похожа на человеческое лицо. Причем выражение такое, будто этот «мужчина попал в беду» или очень растерян. Так капуцина и прозвали в Сети, после того, как фото примата выложили в Интернет.

Но история получила продолжение. Оказалось, что у примата такие печальные не глаза потому, что за свои 19 лет парень ни разу не был в паре. Дам капуцину, который живет в зоопарке с 2002 года, подбирали, но до того как между ними возникали «чувства», партнерши умирали. Работники учреждение говорят, у примата непростая судьба – не везет ему с женщинами. О того обезьяна «с лицом растерянного мужчины» коротает дни, катаясь в грязи – холостяку без перспектив можно ходить и грязным. В последнее время капуцин начал развлекаться, разбивая кокосы.

- Он очень активный и агрессивный, - рассказали сотрудники зоопарка изданию Daily Mail.

Туристы, после того, как капуцин прославился в Сети, повалили в зоопарк. Многие стали просить, чтобы несчастному холостяку наконец нашли подружку. В зоопарке купили трех самок на острове Маргарита. Но пока ни одна из них не достигла возраста, чтобы подселить ее к обезьяне с «человеческим лицом».

- Когда подрастут обезьяны-капуцины, мы надеемся, что между нашей обезьяной с человеческим лицом и одной из них возникнет химия, и он наконец сможет найти себе «жену», - рассказали в зоопарке.

Сейчас капуцин находится в расцвете сил – обезьяны этого вида живут около 30 лет.