На форуме «Транспорт России» прошел Деловой завтрак с министром транспорта РФ

XIII Международный Форум «Транспорт России» начался с Делового завтрака с министром транспорта. Тема формата – «Развитие транспортной инфраструктуры в регионах России». Модератор беседы – Министр транспорта РФ Евгений Дитрих – обсудил с гостями достижения и перспективы транспортной сферы в стране. В роли спикеров выступили главы регионов России, а также руководители высшего звена государственных и крупных частных компаний.

В ходе формата выступающие рассмотрели достижения транспортной сферы за последний год: объем инвестиций в транспортную инфраструктуру вырос более чем на 14% и составил 2,4 трлн рублей, из которых 1,5 трлн рублей – внебюджетные; была практически завершена платная трасса М11, а также открыт построенный с нуля аэропорт Саратова. По словам Евгения Дитриха, к концу года ГК «Автодор» введет в эксплуатацию 200 км дорог, из которых 189 км построено с привлечением частного капитала (около 50 млрд рублей).

Также министр поделился планами на будущее: в 2019 году в Министерстве транспорта РФ было принято решение о начале реализации нового дорожного коридора из Центральной России в Сибирь, основанного на дороге Москва – Владимир – Нижний Новгород – Чебоксары – Казань, который впоследствии через Самарскую и Оренбургскую область даст России выход на Казахстан.

Воспользовавшись присутствием заместителя министра финансов РФ Андрея Иванова, участники завтрака задали ему вопросы по поводу нового закона о защите и поощрении капиталовложений. Иванов уверил своих коллег, что данный закон призван ввести новые механизмы защиты инвестиций, не меняя и не отменяя прежние. Кроме того, чиновник отметил важность транспортной сферы в целом, подкрепляя это заявление данными о рекордном (триллионном) бюджете отрасли, и заявил, что ни один крупный инвестиционный проект в принципе невозможен без грамотно построенной инфраструктуры. К концу своего выступления замминистра одной фразой сформулировал политику Министерства финансов в отношении инвесторов: «Инвестора необходимо поощрять и защищать».

На утренней сессии выступили главы регионов: губернатор Пермского края Максим Решетников, глава Удмуртской Республики Александр Бречалов, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Коллеги поделились опытом развития транспортной сферы в своих регионах, выразили общие опасения и рассказали о грядущих проектах: к примеру, Александр Бречалов поведал об инициированной им реконструкции ижевского аэропорта, который не подвергался глобальному ремонту свыше 30 лет. Андрей Травников рассказал о реализуемом проекте улучшения инфраструктуры новосибирского «Толмачево», который уже превратил местный аэропорт в крупный пересадочный хаб.

Слово получили и представители крупных финансовых структур, такие как председатель совета директоров АЕОН Роман Троценко, заместитель председателя правления ПАО «НОВАТЭК» Эдуард Гудков, генеральный директор ПАО «ГТЛК» Сергей Храмагин, председатель совета InfraONE Альберт Еганян. Инвесторы выразили согласие сотрудничать с региональными властями и вкладывать средства в крупные транспортные проекты, а также обратились к заместителю Министра финансов РФ Андрею Иванову с просьбой не менять действующий инструментарий защиты инвесторов.

В завершение Делового завтрака Евгений Дитрих сделал вывод о том, что для дальнейшего развития отрасли необходима прежде всего стабильность и прозрачность условий работы как инвесторов, так и исполнителей.

Форум «Транспорт России» проходит 19-21 ноября в Гостином дворе.