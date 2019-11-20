Спикер Госдумы Вячеслав Володин: «В советское время надо было РСФСР развивать, а не Грузию с Прибалтикой!»

Госдума приняла в первом чтении законопроект о виноградарстве и виноделии в России. Над документом работали депутаты от всех фракций. В нем устанавливаются особые требования к сырью и материалам, а также предусматривается поддержка отечественных производителей и защита потребителей от подделок.

Во время обсуждения законопроекта между депутатами случился интересный диалог. Коммунист Николай Харитонов напомнил, что в советское время у страны были целые винодельческие регионы, такие как Грузия и Молдавия.

- Вот вы сказали Грузия была в советское время... Вот надо было развивать Российскую Федерацию, а не Грузию! - заметил спикер Госдумы Вячеслав Володин. - Вкладывали в Грузию, а сейчас видите, они обижаются, что мало в них вкладывали... Отдавали последнее и им, и Прибалтике, и другим странам, последнее отдавали. Они жили-то лучше, а все ресурсы были у нас, а себя не развивали. И у нас секретари оттуда были, и министры иностранных дел оттуда были. А сейчас нас еще и обвиняют!