2019-11-20T16:13:11+03:00
Недвижимость

Владимир Путин назвал ипотечные облигации ДОМ.РФ заметным шагом в развитии инвестиций в реальные активы

Это позволит повысить доступность жилья и снизить ставки по ипотеке
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
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В ходе выступления на форуме ВТБ Капитал «Россия зовет!» президент РФ Владимир Путин назвал запуск ипотечных облигаций ДОМ.РФ заметным шагом в трансформации интереса к финансовым активам в инвестиции в реальный сектор.

«Важно, чтобы интерес к финансовым активам трансформировался в инвестиции в реальные активы, в открытие новых производств и рабочих мест, в освоение перспективных рыночных ниш. Заметным шагом в этом направлении стал запуск ипотечных облигаций ДОМ.РФ, за которыми стоят прямые вложения в развитие жилищной индустрии, в строительство новых домов», - отметил глава государства.

Напомним, генеральный директор Дом.РФ Александр Плутник и президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин подписали 20 ноября меморандум о крупнейшем в истории российской секьюритизации рыночном выпуске ипотечных облигаций в объеме до 300 млрд рублей, который состоится в 2020 году. Документ предполагает выпуск ипотечных ценных бумаг, обеспеченных пулами ипотечных кредитов, выданных группой ВТБ, и поручительством Дом.РФ в 2020 году.

Александр Плутник напомнил, что выпуск ИЦБ - это повышение доступности жилья, снижение платежной нагрузки при ипотечных кредитах и снижение ставки по ипотеке.

"Это рекордный объем для российского рынка секьюритизации. Мы хотим сделать его эталонным выпуском, на который будут равняться все другие наши выпуски по показателям привлечения рыночных инвесторов, размещения в рынок", - добавил он.

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