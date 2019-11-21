2019-11-21T11:56:21+03:00
Экономика

Азат Газизов: «Один удачный реализованный инновационный проект окупит девять, которые не «выстрелили»

Первый вице-президент «Опоры России» рассказал, как предприниматели помогают развивать новые технологии
Владимир ПЕРЕКРЕСТ
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Азат Газизов, первый вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ». Фото из личного архиваАзат Газизов, первый вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ». Фото из личного архива
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- Азат Халилович, насколько активно малый и средний бизнес участвует в инновационных разработках?

- Это направление очень подходит для малого предпринимательства, поскольку носит венчурный, то есть рисковый характер - из 10 начатых проектов успехом завершается один. В динамично меняющемся мире нужно динамично меняться, переключаться с одного проекта на другой, это проще делать малому и среднему бизнесу, чем крупному.

- Инноваторы - это те же творцы. Зачем творцу деньги?.. Ведь говорят, что хорошему ученому достаточно листа бумаги, ручки и головы. Он делает свои открытия… Вообще, в инновационном бизнесе существует сегодня нехватка инвестиций?

- Мы считаем инновационную разработку доведенной до конца, когда на нее получен патент - это юридическое подтверждение ее новизны, оригинальности. Современные инновации связаны с программированием - это достаточно затратно. Кроме того, нужно разработать технический дизайн, создать рабочую модель, подготовить документацию, провести исследование на патентную чистоту - все это тоже стоит денег. Из-за нехватки средств многие проекты умирают. Подхватить этот момент, не дать ему угаснуть - это и есть поддержка малого бизнеса в наукоемкой сфере. А потом внедрить проект в производство, получить коммерческую прибыль от его реализации. Специфика этого направления в том, что оно дает высокую прибыль. И один удачный реализованный проект окупит девять, которые не «выстрелили».

- Насколько активно государство поддерживает предпринимателей, занимающихся разработками в инновационной сфере?

- Особенно хотел бы отметить государственный некоммерческий Фонд содействия инновациям, в народе его называют Фонд Бортника - по имени его основателя - известного российского деятеля науки. Иван Михайлович еще 25 лет назад предложил организовать такую структуру и долгое время возглавлял этот фонд. Программы фонда рассчитаны на все слои и сферы, где только могут появиться инновационные идеи. Начиная с молодежи от 18 до 30 лет, это программа «УМНИК», там гранты по 500 000 рублей, затем программа «Старт» - развитие стартапов, там гранты уже посущественнее - до 10 миллионов. Следующая программа - «Кооперация», поддержка малых предприятий, выходящих на сотрудничество с более крупными компаниями, тут гранты уже до 25 миллионов рублей. Дальше - программа «Интернационализация», направленная на содействие международному сотрудничеству и поддержку проектов по разработке несырьевой экспортно ориентированной продукции. В ней размер грантов - до 15 миллионов рублей. С учетом важности этого направления, в рамках нацпроекта выделены значительные средства на программы фонда в интересах малых инновационных компаний.

Для инновационных компаний в России создается инфраструктура – технопарки (для снижения затрат тех, кто вышел уже на производство продукта) и коворкинги для только начинающих. Фото из личного архива

Для инновационных компаний в России создается инфраструктура – технопарки (для снижения затрат тех, кто вышел уже на производство продукта) и коворкинги для только начинающих. Фото из личного архива

- Насколько хорошее сейчас время для инноваций?

- Для инновационного бизнеса сейчас делается достаточно много. Появилось много фондов, в том числе частных - у них свои грантовые программы, есть Сколково - все это поддерживает предпринимательство в научно-технической сфере, создает такую движуху, в результате которой появляются идеи, часть которых успешно воплощается. Кроме того, для инновационных компаний создается соответствующая физическая инфраструктура – это технопарки (для снижения затрат тех, кто вышел уже на производство продукта) и коворкинги для только начинающих.

Но есть другая проблема - хорошие идеи, иногда вместе с их создателями, все еще утекают за границу. Западные компании намеренно не хотят выступать инвесторами в российских стартапах, а требуют, чтобы наши разработки в совместных проектах находились под юрисдикцией зарубежных стран. Важно, чтобы государство озаботилось и этим обстоятельством, приняло оптимальные меры. Сегодня в России созданы хорошие условия для развития инновационного бизнеса.

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