СВР передала Минобороны карту Рихарда Зорге

Карту Юго-Восточной Азии Рихард Зорге привез в Японию в сентябре 1933 года, куда был направлен Москвой разведчиком-нелегалом под прикрытием немецкого журналиста. До 1941 она висела у него в рабочем кабинете. И вплоть до своего ареста советский агент пользовался ей как в повседневной жизни, так и при составлении донесений в Центр.

В среду эту самую карту в Национальном центре управления обороной глава СВР Сергей Нарышкин торжественно передал Сергею Шойгу.

Карту Юго-Восточной Азии Рихард Зорге привез в Японию в сентябре 1933 года. Фото: Вадим Савицкий/mil.ru

- Сергей Евгеньевич, выражаю вам искреннюю благодарность за передачу карты Рихарда Зорге, которой он пользовался во время своей разведывательной деятельности, - не скрывал улыбки министр обороны, напомнив, что собранные группой Зорге сведения сыграли важную роль при планировании операций Красной Армии на начальном этапе Великой Отечественной войны.

Любопытно, что в ходе обысков из квартиры разведчика вынесли все до мелочей, а вот карту со стены не взяли. Долгие годы как семейную реликвию ее хранил возглавлявший расследование по Зорге сотрудник токийской прокуратуры Мицусада Ёсикава. А после его смерти карта была подарена семье его друга - Ёсио Сига, известного коммунистического деятеля послевоенной Японии.

А вот о том, как она попала в Россию, история умалчивает.