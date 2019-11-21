Резиденты технопарков делают ставку на свои идеи и на субсидии государства

Разработка и максимально быстрое внедрение инновационных проектов - важнейшее условие технологического развития компаний. Именно технопарки и промышленные парки с их оборудованными площадями и льготными программами поддержки стали основой продвижения идей инноваторов. Здесь научные разработки преобразуются в новые технологии, опытные и серийные образцы. Резиденты технопарков и промышленных парков - преимущественно инновационно-производственный малый и средний бизнес.

Есть нюанс. Не все точно понимают разницу между промышленными парками и технопарками. И потому поясним.

Промышленные (индустриальные) парки предназначены для промышленного производства субъектов МСП, как правило, вне городской черты.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Промышленные (индустриальные) парки могут быть созданы по типу greenfield (то есть на открытом земельном участке) или brownfield (перепрофилирование/модернизация существующих построек или производственных территорий) и предназначены для промышленного производства субъектов МСП, как правило, вне городской черты.

Технопарки создаются для развития высокотехнологических видов бизнеса. Автор фото: АЛЕКСАНДР АВИЛОВ/Агентство Городских новостей Москва

Проекты технопарков связаны с необходимостью проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, выпуска и испытаний опытных партий продукции. Также технопарки создаются для высокоспециализированных направлений бизнеса, например, в IT сфере. Резиденты технопарков нуждаются в так называемой технологической инфраструктуре, то есть в доступе к дорогостоящему лабораторному, производственному и технологическому оборудованию. Это различие отражается не только в составе резидентов, но и в составе инфраструктуры и услуг промпарков и технопарков. Так, в технопарках, помимо офисных площадей, вы обязательно увидите лаборатории, центры коллективного пользования оборудованием, инжиниринговые центры. Все это позволяет резидентам существенно снизить издержки на разработку и испытания новой продукции, которая в перспективе позволит им превратиться в устойчивые технологические компании.

При этом технопарки тоже могут быть промышленными, в том случае, если они представляют условия для серийного производства разработок своих резидентов и возможность выпускать конкурентоспособную импортозамещающую и экспортно ориентированную продукцию.

Почему это важно? Малые и средние предприятия, работающие на рынках высокотехнологичной продукции и услуг, вынуждены конкурировать с компаниями, уже работающими на рынке и имеющими технологии и отработанный производственный процесс. Конечно, прежде всего, это зарубежные компании, которые имеют не только устойчивую клиентскую базу, но и доступ к «дешевым», «длинным» деньгам.

По словам заместителя министра экономического развития России Вадима Живулина, резиденты технопарков получают возможность сократить издержки на реализацию проектов по разработке и производству высокотехнологичной продукции. Общая экономия на издержках может составлять до 30 - 35 процентов.

Примерно такая же экономия издержек ожидает и резидентов промышленных парков.

- Строительство промышленных парков является популярной мерой поддержки в рамках федерального проекта «Акселерация субъектов МСП» - сообщил Вадим Живулин. - Это особый вид поддержки производственного малого бизнеса. Инвесторы, регионы и федеральные власти совместно финансируют проект по созданию промышленных площадок, на которых располагается вся необходимая инфраструктура, промышленное оборудование коллективного пользования. Таким образом, резидент при локализации на территории промпарка получает воду, электроэнергию, газ, доступ к центрам с оборудованием коллективного пользования и другие необходимые условия ведения производственной деятельности. То есть, резиденты могут сосредоточить свои усилия на производстве, вместо того чтобы вкладывать деньги в строительство или ремонт помещений, приобретение оборудования, которое нужно им только на ограниченный период времени.

Кроме того, создание таких проектов позволяет «пускать в дело» старые заводские постройки, которые не могут уже использоваться по назначению, но, тем не менее, занимают земельные участки и представляют собой значительную проблему для владельцев земли, так как их реконструкция или снос стоят дорого.

Региональные администрации готовы предоставлять льготы таким производственным площадкам, удерживая стоимость аренды на низком уровне, стараясь размещать такие площадки на территориях особых экономических зон с налоговыми преференциями (если таковые есть в регионе), применяя иные меры стимулирования развития таких площадок.

На первом этапе отбора проектов уже поддержано 22 проекта в 16 субъектах. Часть из них появятся уже в конце 2019 года. На данный момент финансовая поддержка одобрена еще по 7 заявкам.

Объем государственной поддержки в этом направлении уже достиг 4,5 миллиардов рублей. В 2020 году министерство намерено выделить еще 3,16 миллиарда рублей на создание промышленных парков и 2,76 миллиарда - на организацию технопарков. Также дополнительно выделены средства на финансирование создания промышленной инфраструктуры регионов, имеющих не достаточно высокие показатели социально-экономического развития и, в настоящее время согласующих с федеральными министерствами индивидуальные программы развития («дорожные карты»). Так, в планах строительство промпарков на Камчатке, в Свердловской, Владимирской областях, в Башкирии и ряде других регионов. В Тверской, Владимирской, Пензенской областях, Ингушетии и Нижегородской области будут созданы технопарки. Также промпарки и технопарки у 10 регионов запланированы в «дорожных картах», это: Республики Тыва, Алтай и Карелия, Алтайский край, Курганская область и другие.

А как же с финансовыми мерами господдержки? Ведь инновации, как правило, стоят недешево!

В России созданы даже детские технопарки, в которых под наставничеством взрослых школьники создают свои открытия.

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» предусматривает выделение компаниям МСП льготных кредитов по ставке 8,5%, субсидий, грантов, микрозаймов и т.д. Насколько сложно их получить, как эта поддержка государства помогает компаниям развиваться, мы спросили у получателей таких мер поддержки.

Учредитель компании «Мебеталь» из подмосковного Реутова Владислав Леонов рассказал «КП»:

- Субсидию наша фирма получила благодаря поддержке центра «Мой бизнес» в Реутове. Мне очень подробно разъясняли, каким образом я смогу воспользоваться этой поддержкой, помогли - буквально вели за руку. Никаких проблем с получением субсидии - компенсацией затрат на приобретение оборудования - я не испытывал, причем получил ее быстро. На эти деньги компания приобрела современный мебельный станок. Если мы задумаем приобретать оборудование в перспективе, непременно обратимся за подобной субсидией снова.

А вот Василий Столяр, директор экоотеля, гостиничного комплекса «Поляна Сказок», расположенного в Крыму, в Ялте, воспользовался льготным кредитом:

- О такой программе для малого и среднего бизнеса, и в частности возможности получения льготного кредита, нам рассказали в банке, в котором мы обслуживаемся. Этот кредит нам реально помог: наш гостиничный комплекс благодаря этим средствам очень вырос. Мы уже начинали нашу деятельность и поняли, что для развития бизнеса необходима поддержка государства: своих бы средств не хватило. А если мы не стали бы развиваться, улучшать наш сервис - просто бы остановились: запросы потребителей сегодня выросли, и мы знаем, как их удовлетворять. Конечно, в дальнейшем в наших планах есть намерение воспользоваться этой программой снова.

Даниил Костяев, директор Батайского (агломерация Ростова-на-Дону) завода по производству вторичных алюминиевых сплавов «ЮрДан», сообщил:

- О возможности получить льготный субсидированный кредит через центр «Мой бизнес» я узнал от сотрудников банка, в котором мы обслуживаемся. Получить его оказалось ничуть не сложнее, чем обычный кредит. Мы сделали заявку на 25 миллионов рублей с целью пополнения оборотных средств. Посчитаем: в сутки наш завод переплавляет до десяти тонн алюминиевого лома - это примерно 2,2 миллиона рублей. Тем не менее кредит нам оказался очень кстати: ведь мы, производственники, должны четко просчитывать, сколько можем сэкономить. Благодаря полученному кредиту только за счет снижения процентов я экономлю ежемесячно 100 тысяч рублей. На сэкономленные деньги через год мы купим переносной анализатор металлов, который заводу давно нужен. И для дальнейшего развития через определенное время возможности Национальной программы окажутся для моего бизнеса важной поддержкой.