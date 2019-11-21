«Надо ополаскивать!» Полина Гагарина свела родных с ума раздельным сбором мусора

Одна из наставников 8 сезона шоу «Голос» на Первом канале Полина Гагарина в ближайшем выпуске появится в экстравагантном наряде и выступит с необычным для тематики шоу спичем.

– Вы скоро увидите меня в «Голосе», я буду в экстравагантном костюме и буду говорить об эко-теме, если меня спросят конечно. Но я заставлю Нагиева меня спросить. Для меня это правда очень важная тема, потому, что я мама, у меня двое детей и старший уже это делает, а маленькая это будет делать. Это не должно напрягать это должно стать нормой, как чистить зубы по утрам, также мы должны разделять мусор, – сказала Полина Гагарина, выступая на панельной дискуссии в рамках торжества по случаю трехлетия экологического проекта CocaCola «Разделяй с нами».

Полина Гагарина является амбассадором проекта с самого его старта. За это время певица научилась различать несколько видов пластика и завела дома четыре контейнера для разного вида бытовых отходов.

– Я стала настоящей эко-активисткой, это правда. Я свела с ума всю свою семью, своих друзей. Все разделяют мусор, если какой — то пластик попал не туда, то я их душу, это факт! Меня родные уже боятся, они все четко знают, у нас стоят три контейнера с пластиком, бумагой и стеклом, также у меня есть отдельный контейнер для тетрапаков.

Кстати, хоть тетрапаки и считаются не простыми в переработке из-за своей многослойности, некоторые компании их принимают. Сейчас в России работает четыре завода, перерабатывающие тетрапаки. Из них ближайший к Москве находится в Липецке.

– Правда система (раздельного сбора мусора. – Ред.) у нас еще совершенно не совершенна и мусор надо мыть. То есть вторсырье надо ополаскивать Если это какая — то пластиковая банка из-под икры, – после этого откровения певицы в зале раздался смех, а Артем Королев – он тоже амбассадор проекта поспешил заверить собравшихся:

– Мы все банки из-под черной икры ополаскиваем всегда.

– В общем вы меня поняли, надо ополаскивать. Это правда важно, потому, что сейчас у нас нет такой системы, которая будет еще обрабатывать. Если не ополаскивать – это просто мусор на свалке, это мусор в никуда, это будет отравлять нашу планету, а нам это не нужно. Сейчас нам нужно честно говоря поднапрячься, но в этом нет ничего такого страшного и дико сложного. Моя семья это уже давно делает.

Полина Гагарина с Артемом Королевым (справа) и генеральным менеджером компании Coca-Cola в России Энди Бакингем. Фото: Пресс-служба компании Coca-Cola

– Но самое главное – это разумное потребление. Если у вас есть возможность ходить в магазин с классной, сейчас очень модной авоськой, то делайте это, вместо того, чтобы брать пакет. А пакеты тоже перерабатываются, поэтому их надо складывать отдельно и отправлять по назначению.

Певица также призналась, что со стороны ее друзей до сих пор еще встречается недоверие, некоторые думают, что разделенный дома мусор потом сваливают в один мусоровоз и также отправляют гнить на свалку.

– Поэтому я рассказываю, что есть службы, есть карта (на которой можно найти ближайший пункт сбора раздельного мусора — Ред.) Это действительно работает, никто это не свалит, это правда и об этом тоже надо говорить. Я очень надеюсь, что в один день мы скажем, как сказали недавно в Швеции, что у нас не осталось больше мусора мы готовы принимать мусор из других стран.