В Подмосковье стартовал проект «Детство без опасности»

В ноябре пациенток Московского областного перинатального центра в Балашихе начали обучать правилам безопасности при перевозке детей. С 2019 по 2021 годы федеральную программу «Детство без опасности» по профилактике дорожно-транспортного травматизма внедрят в перинатальных центрах и родильных домах 100 городов в 85 регионах России. Проект развивает МВД России совместно с федеральным Минздравом и экспертным центром «Движение без опасности» в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения». Московская область стала 30 регионом, присоединившемся к проекту.

РЕМЕНЬ ДЛЯ РЕБЕНКА И ЕГО РОДИТЕЛЕЙ

«Московский областной перинатальный центр в Балашихе вошел в число пилотных площадок, где запускается федеральная программа «Детство без опасности» - проходит обучение родителей обеспечению безопасности при перевозке детей. Уверен, что после завершения проекта положительный опыт будет распространен на все родильные дома и перинатальные центры Московской области», - отметил начальника УГИБДД МВД России по Московской области Виктора Кузнецова.

В рамках проекта будущие родители несколько раз в неделю проходят обучающие тренинги по установке детского автокресла, соблюдению «детского» скоростного режима (ниже разрешенного правилами дорожного движения), аккуратному вождению, а также правилам перехода проезжей части с коляской. В рамках проекта также создана и опубликована в открытом доступе короткая видеоинструкция о правильной перевозке ребенка в автомобиле.

Как правильно и безопасно перевозить ребенка в автомобиле: Инструкция "Детство без опасности".Безопасно ли перевозить младенца в автомобиле на руках? Можно ли не пристегивать ребенка, если двигаться на небольшой скорости? Как правильно перевозить ребенка в автокресле или автолюльке? Если в ответе даже на один из этих вопросов вы усомнились то скорее смотрите короткую видеоинструкцию. Дети самые беззащитные участники дорожного движения. При использовании автокресла вероятность травмы ниже на 75%. #ДетствоБезОпасности! Проект реализован ГУОБДД МВД России при поддержке Министерства здравоохранения России и организации Движение без опасности в рамках национального проекта Безопасные и качественные автомобильные дороги .

- Это очень простые вещи, которые женщина может изучить в роддоме всего за полчаса, позволяющие сформировать ту самую культуру безопасного поведения на дороге. Ребенок, который с рождения сидит в детском автокресле, и во взрослом возрасте будет использовать ремни безопасности», - сообщила лен правительственной комиссии по Безопасности дорожного движения, президент экспертного центра «Движение без опасности» Наталья Агре.

Эксперт также предложила дополнительно обучить медицинских сотрудников родильных домов области для распространения проекта.

Для реализации проекта был определен Московский областной перинатальный центр, который является лучшим в стране по итогам 2018 года. По словам врача-неонатолога Московского областного перинатального центра, тренера проекта «Детство без опасности» Светланы Бувалая на сегодня состоялось 24 мастер-класса, в которых приняли участие около 50 мамочек.

В министерстве здравоохранения Подмосковья поддержали проект. Как отметила заместитель министра здравоохранения Светлана Лазарева, важно проводить мероприятия, направленные на профилактику мер, которые сохраняют жизнь ребенка.

«Подмосковные медучреждения присоединяются к профилактической работе. В перинатальных центрах и женских консультациях для родителей будут проходить обучающие тренинги, посвященные основным правилам перевозки детей в автомобиле, перехода проезжей части, особенно с коляской. В дальнейшем мы планируем задействовать в этой работе и детские поликлиники региона», - уточнила Светлана Лазарева.

КОЛИЧЕСТВО ДТП С ДЕТЬМИ СОКРАЩАЕТСЯ

Заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Королев рассказал о реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Подмосковье. Особое внимание при проведении мероприятий по безопасности дорожного движения уделяется подходам и пешеходным переходам у образовательных учреждений.

«Все переходы были зарегистрированы в системе контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ), что позволяет отслеживать их нормативное состояние и при необходимости оценивать качество работ. На сегодняшний день в нормативное состояние привели 309 пешеходных переходов к школам, что на 20% больше, чем в прошлом году, когда работы провели на 244 переходах», - рассказал Королев.

За последние годы в Московской области количество ДТП с участием детей значительно сократилось.

«На протяжении нескольких последних лет все основные показатели аварийности с участием несовершеннолетних на территории региона последовательно снижаются. Благодаря комплексному подходу к решению проблемы детского автотравматизма количество ДТП с участием детей по сравнению с 2012 годом снизилось на 28%, количество получивших травмы – на 24 %, а количество погибших – почти в 3,5 раза», - сообщил Виктор Кузнецов.

Всего за 10 месяцев этого года произошло 452 ДТП с участием детей до 16 лет (12 из них погибли и 485 получили травмы, при этом три ребенка стали жертвами нарушения правил перевозки в автомобиле). Как отметил главный госавтоинспектор региона, на это повлиял комплексный подход: профилактические и информационно-пропагандистские мероприятия, направленные прежде всего на повышение культуры безопасного дорожного движения.