2019-11-20T23:45:22+03:00
Политика

Васильев поспорил с Путиным о продолжительности жизни

Глава Дагестана попросил президента продлить трассу «Кавказ»
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Президент России Владимир Путин и глава Дагестана Владимир Васильев во время встречи в Кремле 20 ноября 2019 г. Фото Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАССПрезидент России Владимир Путин и глава Дагестана Владимир Васильев во время встречи в Кремле 20 ноября 2019 г. Фото Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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- У нас получился год задержки экономического роста, но это было вызвано теми обстоятельствами, когда вынуждены были сменить значительную часть руководства республики, - признался президенту глава Дагестана Владимир Васильев. - Кстати, наведение порядка сразу сказалось.

Глава республики рассказал о росте инвестиций в основной капитал, об уменьшении нарушений чиновниками антимонопольного законодательства, о скачке малого бизнеса. Но не обошел и проблемные точки.

- Высокопроизводительные рабочие места, здесь у нас плохо, - сказал Васильев. - Но еще один момент – это то, что сократился оборонный заказ. У нас два мощных предприятия. На одном заводе две тысячи высокопрофессиональных сотрудников, технические возможности – делают все, на втором тоже хорошая ситуация. Хочется, чтобы они по рукам и по мозгам, как говорится, по полной отработали.

Парадоксальная ситуация возникла, когда дошли до продолжительности жизни.

- Продолжительность жизни подросла, - похвалил Путин.

- По продолжительности жизни у нас плохо, - не согласился ассимилировавшийся в горах Васильев. - Она у нас одна из высоких, но хотел бы доложить…

- 79 лет, по-моему, - удивился Путин.

- 79,5 – нам поставили этот показатель. Мы можем его достигнуть, и есть у нас все для этого. Но не сразу. У нас тяжеловато пока, мы работаем.

Одна из причин оказалась в высокой смертности на дорогах.

- У нас трасса «Кавказ» сейчас дошла до Чеченской Республики, теперь бы нам четырехполосную, - попросил глава Дагестана. - У нас за 10 месяцев только на дорогах республики погибли 267 человек, 1900 получили ранения. В том числе на федеральных трассах тоже очень высокий уровень – 119 погибли, 676 ранены. Такой критерий редко встретишь. Федеральные дороги, когда они как до Грозного, – там невозможно просто попасть в ДТП и сбить человека, если все определено, отделено. А у нас, к сожалению, это проблема.

- Надо будет отбойники сделать, - поддержал президент.

- Поэтому мы будем этим заниматься, - пообещал Васильев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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