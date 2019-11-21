Есть ли голливудские фильмы, где русские выглядят прилично

Чаще всего в американском кино русские - это карикатурные, зловещие персонажи, которые кого-то кошмарят, за кем-то шпионят или чем-то нехорошим торгуют. Что поделать - гримасы холодной войны! Но, к счастью, даже из этого правила есть исключения.

«Враг у ворот» (2001)

Довольно необычно было видеть холеного британца Джуда Лоу, на тот момент уже получившего номинацию на «Оскар» за «Талантливого мистера Рипли», в роли советского героя Великой Отечественной. 18 лет назад британский актер сыграл снайпера Василия Зайцева, который лихо отстреливал немецких солдат и попутно охотился за матерым фашистским коллегой. Василий Григорьевич Зайцев - реально существовавший персонаж, отправивший на тот свет почти три сотни фрицев, и именно его вдруг решил прославить Голливуд.

Враг у ворот (2001) Трейлер.

Американский фильм про Сталинградскую битву, в которой союзники вообще не участвовали, да еще с бывшим уральским пастухом в центре сюжета - это, согласитесь, товар штучный.

Звездный путь (2009) Трейлер.Star Trek Trailer HD Год выпуска: 2009 Страна: США, Германия Жанр: Фантастика, Боевик, Приключения Режиссер: Джей Джей Абрамс В ролях: Крис Пайн, Закари Куинто, Леонард Нимой, Эрик Бана, Брюс Гринвуд, Карл Урбан, Зои Салдана, Саймон Пегг, Джон Чо, Антон Ельчин Звездный путь представляет собой продолжение самой известной саги в мире. Сериал является очень популярным и привлекает большое количество зрителей даже, несмотря на то, что идет уже несколько десятков лет. Русский трейлер к фильму Звездный путь

«Звездный путь» (2009)

Русский - это не обязательно сильный. Русский может быть и умным. Тысячи наших специалистов, работающих на Силиконовую долину в США, подтвердят это. Таким был и Павел Чехов (сценаристы, очевидно, что-то слышали о русском театре), член команды корабля «Энтерпрайз» из культовой космической саги «Звездный путь» (или «Стар трек»). Про персонажа известно, что он родился в России в 2245 году. У него был отец Андрей и брат Петр, которого убили гуманоиды. После окончания Звездной академии Паша полетел в космос, там и остался. Чехов - стопроцентно положительный персонаж, обаятельный вундеркинд и мозговой центр корабля, иногда смачно произносящий наше фирменное выражение «ё-моё!». Особенно символично, что в ремейке «Звездного пути» 2009 года (оригинальный сериал вышел в 1966-м) Чехова сыграл американец с русскими корнями Антон Ельчин - парень, трагически погибший в 2016-м, родился в Ленинграде.

Переехав в США, Савелий Крамаров пробовал закрепиться в Голливуде. В «Москве на Гудзоне» он сыграл вместе со знаменитым Робином Уильямсом. Фото: Кадр из фильма

«Москва на Гудзоне» (1984)

Скромный советский саксофонист Володя Иванов (Робин Уильямс - с бородой и в шапке-пирожке на голове) летит в США на гастроли вместе с цирковым оркестром. Его приятель, клоун Толя (Илья Баскин, сидевший на первой парте в «Большой перемене»), ездит на собственной машине, живет в отдельной квартире, но все равно мечтает сбежать из СССР. В США артистов цирка опекает и пытается уберечь от глупых решений агент КГБ Борис (Савелий Крамаров).

Москва на Гудзоне (1984) Трейлер.

У Толи сбежать не получается, а вот Володя остается, идет работать в «Макдоналдс», играет на саксофоне на улице. Несмотря на кучу штампов и откровенной клюквы, советский музыкант показан милым и добрым человеком, Робин Уильямс честно и очень забавно пробует изъясняться по-русски. Да и сотрудник КГБ в исполнении Крамарова вовсе не чудовище - он, кстати, тоже остается в Штатах, чтобы продавать хот-доги.

К-19 (2002) Трейлер .

«К-19» (2002)

Фильмы о подлодках в Голливуде всегда пользовались успехом. Тем удивительнее, что американцы вдруг решили взять за основу сюжета очередной такой картины историю советского атомного ракетоносца К-19, потерпевшего аварию в 1961 году. У них что, своих ЧП не было? Харрисон Форд показал не очень приятного, довольно грубого, но, бесспорно, храброго, волевого и принципиального вояку, капитана Вострикова (его прототип - капитан 1 ранга Николай Затеев) - он пытается и команду спасти, и лодку не сдать врагу. При всем желании не обвинишь заокеанских коллег в том, что они поглумились над подвигом наших подводников.

Красная жара (1988) Трейлер.Красная жара (1988) трейлер

«Красная жара» (1988)

В этой картине русский дух прославлял сам Арнольд Шварценеггер. Брутальный и молчаливый, он сыграл советского милиционера Ивана Данко, предки которого погибли во время Великой Отечественной. Отважный капитан вылетает в США, чтобы помочь коллеге - сержанту чикагской полиции Арту Ридзику (Джеймс Белуши) - поймать коварного грузинского наркомафиози Виктора Роста (сценаристы явно скоммуниздили частично эту фамилию у Шота Руставели, но не удосужились выяснить, как она пишется). Никто не ожидал, что на заре перестройки звезда образцовых голливудских боевиков изобразит советского милиционера, сделав его хорошим и честным парнем. Съемки проходили в Москве, в том числе на Красной площади, а Шварценеггер внимательно изучал характер русских по фильму «Ниночка», где Грета Гарбо сыграла партработника Нину Ивановну Якушову.

В роли агента КГБ, внедренного в ЦРУ, Анджелина Джоли была, откровенно говоря, не слишком убедительна. Но чертовски привлекательна! Фото: Кадр из фильма

«Солт» (2010)

Скуластая Анджелина Джоли тоже играла русскую. Суперагент ЦРУ Эвелина Солт, а на самом деле агент КГБ Наташа Ченкова, была заслана в США для операции по уничтожению президента этой страны и захвата контроля над ядерным оружием. Однако Наташа оказалась настолько человечной и гуманной, что выбрала мир во всем мире и в итоге спасла Штаты от гибели, предотвратив ядерную войну.

Солт (2010) Трейлер.Фильм Солт 2010 Эвелин Солт шпионка международного масштаба на службе у ЦРУ. Однажды она узнает об операции День Икс , которую проводил в годы Холодной войны Советский Союз. Основная идея проекта заключалась в том, что в спецслужбы США внедрялись агенты СССР. Впоследствии поступает информация о том, что Эвелин и сама может оказаться кротом . Ее коллега, агент Винтер, старается защитить Солт, но другие агенты настаивают на задержании. Тем временем сбегает не только допрашиваемый ЦРУ перебежчик Орлов, но и сама Солт. Она узнает, что ее муж исчез, и принимает решение податься в бега. Эвелин Солт действительно принимала участие в Дне Икс и проходила обучение в Советском Союзе, но так ли все просто, как кажется спецслужбам США? Действия самой Эвелин и расследование американских агентов покажут, что на деле система кротов , внедренных в спецслужбы, намного сложнее, и что их настоящей задачей является вовсе не подрыв американской государственности. Год выпуска: 2010 Страна: США Жанр: Боевик, Триллер, Криминал, Детектив Режиссер: Филлип Нойс В ролях: Анджелина Джоли, Лив Шрайбер, Чиветель Эджиофор, Даниэль Ольбрыхский, Аугуст Диль, Дэниэл Пирс, Хант Блок, Андре Брогер, Олек Крупа, Кэссиди Хинкль Солт 2010 трейлер

КСТАТИ

Злые, потому что добрые

Разбирая феномен перманентного (за исключением перечисленных в этом материале примеров) кинозлодейства русских, журналист The Guardian Джо Куиннан предположил, что в случае с Россией подобные фокусы проходят легче всего. Ведь таким образом США уходит от потенциальных обвинений в неполиткорректности. Судите сами: любая другая нация, представителей которой регулярно делали бы в Голливуде злодеями, давно бы уже отлучила Голливуд от своего кинорынка. К примеру, несколько лет назад в ремейке «Красного рассвета» главным злом хотели сделать китайцев (они по сюжету нападали на США). Но потом продюсеры вспомнили про объемы киносборов в КНР и переделали головорезов в изолированных от западного кино северокорейцев. А вот широкая русская душа все стерпит: мы ни на что не обижаемся и потешаемся над нелепыми мерзавцами в ушанках и валенках, и даже платим деньги за просмотр фильмов с такими героями. Получается, именно наша доброта и способствует тому, что в иноземном кино мы почти всегда злые.