2019-11-21T01:21:55+03:00
Телевизор

На границе страсти ходят хмуро...

«А почитаю-ка я ей «Мастер и Маргариту» вслух», - подумал политрук, после чего привлек в свои мужественные объятия молоденькую жену лейтенанта-пограничника
Валентина ЛЬВОВАколумнист
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Кадр из сериала «Ничто не случается дважды». Фото: Первый каналКадр из сериала «Ничто не случается дважды». Фото: Первый канал
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Катя затрепетала, глядя на полную луну, и послушно упала на узкую койку лазарета казармы.

Наверное, так выглядело в сценарии описание одной из серий творения «Ничто не случается дважды» (Первый канал), снятого Оксаной Байрак. Время действия - 90-е годы, место - пограничная застава меж Грузинской республикой еще в составе СССР и Турцией.

Судя по первым эпизодам, уже показанным, все случается и трижды, и четырежды, и сколько угодно, причем со всеми подряд и в самых разных местах. По крайней мере это касается секса и рождения внеплановых детей.

Командир заставы (вдовец) боится жениться снова до пенсии из-за обвинения в аморальном поведении, но растит дочь от заведующей столовой и мечтает о директрисе детского дома.

Заведующая столовой занимается среди мясных туш в холодильнике сексом с прапорщиком (женатым), требуя, чтобы прапорщик подгонял ей молодых бойцов. Директриса детского дома спит с как бы правильным политруком, который распродает грузинам оружие в ночи. Где-то в Москве беременеет от внука оперной дивы и сына дипломата дочь командира заставы. Внук бросает девушку и улетает с мамой в Цюрих.

Все это происходит под тревожную пафосную музыку или под дождем, когда степень отчаяния персонажей требует дополнительного подчеркивания.

На таком внушающем оптимизм фоне в часть приезжают молодожены на поезде. Поезде дальнего следования, подчеркну. Она - при фате, в белом пышном платье, вся в кружавчиках и со связкой шариков в руках. Он - в форме, с маленьким чемоданом и кучкой книг. Господа, они ехали где-то сутки (как минимум). Одни в купе благодаря заботливой проводнице - блондинка в свадебном и лейтенант, а еще шарики, болтающиеся под потолком под перестук колес.

Герои - бывшие детдомовцы, что тоже важно. Росли в 80-е, взрослели с перестройкой. Странно, что на мужчину не надели фрак - вообще были бы фигурками с торта, особенно прекрасно смотрящимися на границе.

Потом эта дивная Барби будет на кухне общежития вглядываться в граненый стакан с водой и декламировать: «Я поймала лунный свет!»

- Я тоже хочу! - потребует брутальный политрук. - Не спугните лунный свет…

И стакан рукой как сожмет - он вдребезги, кровь хлещет, страсть кипит.

Н-да. Такое не спугнешь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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