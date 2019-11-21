Прекрасные, как весь гражданский флот

Как все начиналось

Они появились в 1928 году: в немецких самолетах компании Lufthansa стюарт стал третьим членом экипажа. А в 1930 году медсестра из США Эллен Черч прервала мужскую гегемонию. Правда, для этого ей пришлось научиться управлять самолетом.

Прагматичные американцы быстро догадались о выгодах:

а) если очаровательная девушка не боится летать, то и пассажиры не будут или хотя бы не покажут вида;

б) девушки весят меньше, а это в самолетах и сегодня важно. В те нетолерантные времена кандидатка должна была быть не старше 25 лет, не тяжелее 52 кг, не выше 160 см, закончить курсы медсестер, и главное – не замужем. И все это за $125 в месяц.

В СССР первая бортпроводница появилась в 1939 году. 20-летнюю Эльзу Городецкую оформили как кладовщицу. Ей приходилось закупать продукты и посуду. Называли ее буфетчицей. Главные требования к первым стюардессам «Аэрофлота» – вес не более 52 кг, рост не выше 162 см. Городецкая работала на рейсе Москва – Ашхабад.

Первые бортпроводники появились на самолетах немецкой авиакомпании Lufthansa

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ РАБОТЫ БОРТПРОВОДНИЦ

ПЛЮСЫ

Два-три месяца курсов, и вперед – к романтике, путешествиям, длинным отпускам и раннему выходу на пенсию.

- В большинстве компаний стюардессы работают в небе лет до 45. Но есть на кого равняться – Ирис Петерсон из United Airlines не сдавалась до 85. За 60 лет стажа она и ее коллеги добились того, что в 1968 году стюардессы получили право выходить замуж.

- Отпуск у них больше, чем у остальных. Мировой рекорд – 72 дня.

- Ведущие авиакомпании гарантируют минимум раз в год бесплатный перелет в любую точку мира. Плюс большие скидки для членов семьи.

Первые бортпроводники появились на самолетах немецкой авиакомпании Lufthansa

- Бортпроводники имеют право на подработку. Поэтому не надо волноваться, когда они во время полета предлагают вам какие-то товары или продукты с напитками.

- Любой молодой бортпроводнице расскажут об их коллеге Ирине Маландиной, познакомившейся на рабочем месте с будущим мужем Романом Абрамовичем. Или о стюардессе из Нидерландов Анните ван Лерсел, вышедшей замуж за премьер-министра Австралии Пола Китинга. Темнокожая Грейс Хайтауэр встретила в самолете актера Роберта Де Ниро и стала его супругой. Ведь браки заключаются на небесах.

Кстати, бортпроводница Исландских авиалиний Йоханна Сигурдардоттир сама стала премьер-министром. Помогло активное участие в профсоюзном движении. Кстати, памятка пассажиру: бортпроводницам нельзя разговаривать на темы, не касающиеся полета. Поэтому знакомьтесь с ними за пределами авиалайнера.

- У них есть профессиональный праздник – Международный день бортпроводника. Отмечается 12 июля.

- Результаты многочисленных соцопросов дают неизменные показатели по всему миру за последние 25 лет: 18 – 21 процент мужчин планеты считают профессию стюардессы самой сексуальной.

- Стюардессы живут дольше. Это из-за гипоксии – кислородного голодания. Оно замедляет обменные процессы, в том числе и старение.

- Заболевшей стюардессе категорически запрещено выходить на работу. Вплоть до увольнения.

Улыбка – фирменное приветствие стюардессы любой авиакомпании мира

МИНУСЫ

Профессиональные болезни, жесткие требования к внешнему виду, пьяные и нахальные пассажиры, хронический недосып...

- «Дискриминация» по росту. Авиапроводник не должен утыкаться головой в потолок салона, но должен свободно доставать до багажных полок. Самые либеральные условия у компании British Airlines – 157,5 – 185,5 сантиметра.

- Вес не должен быть большим. Бортпроводники и так работают в тесноте, а в случае чрезвычайной ситуации их неповоротливость может привести к беде. Плюс экономика: каждый килограмм члена экипажа – это 760 рублей в год расходов на горючее.

- Им запрещено брать чаевые. Во всем мире. Категорически. Придумывайте другие способы поощрения. Лучше всего – не создавайте проблем в полете.

Главная обязанность бортпроводников – организация и обеспечение безопасности пассажиров. Этому при обучении отводится больше всего времени.

- Запрещены татуировки, которые не скрывает фирменная одежда. Скрыть или замазать не получится – перед получением допуска весь экипаж проходит медосмотр.

- Жесткие правила, касающиеся макияжа. Он – часть формы и фирменного стиля авиакомпании. Где-то он вообще не должен быть заметен, где-то должен быть вызывающе ярким.

- Перед тем, как выпить, любой член экипажа, включая бортпроводников, должен снять форму и оставить дома удостоверение. Про запрет алкоголя на работе, а в некоторых случаях и в гостиницах, вообще молчим. Словом, репутация фирмы не должна страдать ни при каких обстоятельствах.

- У стюардов регламентируются также прически, бороды и усы. До сантиметра. В большинстве компаний они должны быть гладко выбритыми.

- То же касается украшений (не больше одной пары сережек установленного размера для женщин и только в мочках, никаких массивных колец), пирсинга на видимых частях тела и лица, иногда запрещаются конфессиональные знаки различия.

Главная обязанность бортпроводников – организация и обеспечение безопасности пассажиров. Этому при обучении отводится больше всего времени.

- Профессиональные заболевания – варикозное расширение вен, хроническая усталость, боли в спине, депрессия.

- Как было написано выше, стюардессы дольше живут из-за того, что нехватка кислорода замедляет процесс старения. Но та же гипоксия ухудшает иммунитет и влияет на работу мозга.

- Жизнь в гостинице, предполетные хлопоты, встреча пассажиров на борту с очаровательной улыбкой, рассаживание их по местам, распихивание их вещей, проводы пассажиров с такой же улыбкой в аэропорту назначения… Все это стюарды в большинстве авиакомпаний делают почти забесплатно – только за суточные. Основной доход – премиальные и прочие бонусы за полетные часы – им капает лишь с того момента, когда борт начал движение к взлетно-посадочной полосе. Пассажиры, знайте: когда вы негодуете по поводу задержки рейса, у экипажа те же эмоции.

ТОЛЬКО ФАКТЫ

- Главная обязанность бортпроводников – организация и обеспечение безопасности пассажиров. Этому при обучении отводится больше всего времени.

- Во всех ведущих авиакомпаниях стюардессы не занимаются уборкой салона. Для этого есть аэропортовские клининговые службы. Если вы опрокинули на себя поднос с едой, то стюарды вам помогут тряпками, салфетками и полотенцами. Дальше – сами.

- Стюардесса компании Lufthansa спровоцировала в салоне бой подушками. Чтобы быстрее раздать их перед взлетом, кинула несколько на дальние ряды. Пара прилетела в ответ. Через две минуты почти все пассажиры развлекались, кидая подушки и лупя ими друг друга. Во всеобщее веселье пришлось вмешаться первому пилоту. Вылет задержали.

- Во время обучения для стюардесс арендуют бассейн. В нем их учат пользоваться плотами и жилетами и тактике выживания.

- Бортпроводник должен уметь плавать Это пригодится при экстренной посадке на воду. Степень умения – у каждой авиафирмы своя.

- В 60-е стюардессы Труди Бэйкер и Рэчел Джонс выпустили скандальные мемуары «Что угодно, сэр, – чай, кофе или меня?». Популярна до сих пор. Круче только «Аэропорт» Артура Хейли.

- Стюард из Нидерландов Клифф Мускит создал сайт Uniform Freak, где собрал коллекцию форменной одежды 368 авиакомпаний.

- В 2010 году авиакомпания «Дельта» объявила о тысяче вакансий на должность бортпроводников. Конкурс побил все рекорды: сто человек на место.

- Поговорка американских бортпроводниц: «Стюардесса должна быть готова отрезать волосы и поехать туда, куда скажут».

- Постарайтесь во время полета реже просить диетическую колу. То, что она оставляет липкие следы, – полбеды. Но на большой высоте при открывании бутылки она шипит и пузырится куда дольше, чем на земле. К тому же уходит много времени на ожидание отстоя пены. В результате колу стюардесса наливает в три раза дольше, чем любой другой напиток.

- В большинстве крупных авиакомпаний США стюардессам запрещается укорачивать юбки до окончания испытательного срока. Верный ориентир для пилотов – любителей молоденьких практиканток.

- Опытная проводница с огромной долей точности определяет, с кем у нее будут проблемы, в момент входа пассажиров на борт лайнера.

- К сведению вылетающих в Гонконг: стюардесс местных авиалиний обучают кунг-фу.

- В 2008 году бортпроводница компании Air Canada помогла посадить лайнер, сидя на месте второго пилота, у которого произошел нервный срыв. Везение – у стюардессы была лицензия на управление самолетом.

- Основатель корпорации Virgin миллиардер Ричард Брэнсон проиграл пари владельцу AirAsia Тони Фернандесу. Ему пришлось отработать стюардом 13-часовой перелет из Лондона в Куала-Лумпур.

В 2018 году российская авиакомпания «Победа» сформировала экипаж, состоящий исключительно из женщин

ВАЖНО

Самолеты внутренних и международных рейсов укомплектовываются аптечками, дефибриллятором, шприцами и другим медицинским оборудованием. Но экипаж не имеет права его использовать без соответствующей медицинской подготовки. А у большинства стюардов ее нет.