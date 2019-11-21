2019-11-21T11:55:23+03:00
Экономика

Прекрасные, как весь гражданский флот

Стюардессы – это не только «вам курицу или рыбу?». Они – универсалы, способные на многое, вплоть до спасения пассажиров при авиакатастрофе. Расскажем вам лишь немногое об их работе
Сергей ЧЕРНЫХ
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Прекрасные, как весь гражданский флотПрекрасные, как весь гражданский флот
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Как все начиналось

Они появились в 1928 году: в немецких самолетах компании Lufthansa стюарт стал третьим членом экипажа. А в 1930 году медсестра из США Эллен Черч прервала мужскую гегемонию. Правда, для этого ей пришлось научиться управлять самолетом.

Прагматичные американцы быстро догадались о выгодах:

а) если очаровательная девушка не боится летать, то и пассажиры не будут или хотя бы не покажут вида;

б) девушки весят меньше, а это в самолетах и сегодня важно. В те нетолерантные времена кандидатка должна была быть не старше 25 лет, не тяжелее 52 кг, не выше 160 см, закончить курсы медсестер, и главное – не замужем. И все это за $125 в месяц.

В СССР первая бортпроводница появилась в 1939 году. 20-летнюю Эльзу Городецкую оформили как кладовщицу. Ей приходилось закупать продукты и посуду. Называли ее буфетчицей. Главные требования к первым стюардессам «Аэрофлота» – вес не более 52 кг, рост не выше 162 см. Городецкая работала на рейсе МоскваАшхабад.

Первые бортпроводники появились на самолетах немецкой авиакомпании Lufthansa

Первые бортпроводники появились на самолетах немецкой авиакомпании Lufthansa

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ РАБОТЫ БОРТПРОВОДНИЦ

ПЛЮСЫ

Два-три месяца курсов, и вперед – к романтике, путешествиям, длинным отпускам и раннему выходу на пенсию.

- В большинстве компаний стюардессы работают в небе лет до 45. Но есть на кого равняться – Ирис Петерсон из United Airlines не сдавалась до 85. За 60 лет стажа она и ее коллеги добились того, что в 1968 году стюардессы получили право выходить замуж.

- Отпуск у них больше, чем у остальных. Мировой рекорд – 72 дня.

- Ведущие авиакомпании гарантируют минимум раз в год бесплатный перелет в любую точку мира. Плюс большие скидки для членов семьи.

Первые бортпроводники появились на самолетах немецкой авиакомпании Lufthansa

Первые бортпроводники появились на самолетах немецкой авиакомпании Lufthansa

- Бортпроводники имеют право на подработку. Поэтому не надо волноваться, когда они во время полета предлагают вам какие-то товары или продукты с напитками.

- Любой молодой бортпроводнице расскажут об их коллеге Ирине Маландиной, познакомившейся на рабочем месте с будущим мужем Романом Абрамовичем. Или о стюардессе из Нидерландов Анните ван Лерсел, вышедшей замуж за премьер-министра Австралии Пола Китинга. Темнокожая Грейс Хайтауэр встретила в самолете актера Роберта Де Ниро и стала его супругой. Ведь браки заключаются на небесах.

Кстати, бортпроводница Исландских авиалиний Йоханна Сигурдардоттир сама стала премьер-министром. Помогло активное участие в профсоюзном движении. Кстати, памятка пассажиру: бортпроводницам нельзя разговаривать на темы, не касающиеся полета. Поэтому знакомьтесь с ними за пределами авиалайнера.

- У них есть профессиональный праздник – Международный день бортпроводника. Отмечается 12 июля.

- Результаты многочисленных соцопросов дают неизменные показатели по всему миру за последние 25 лет: 18 – 21 процент мужчин планеты считают профессию стюардессы самой сексуальной.

- Стюардессы живут дольше. Это из-за гипоксии – кислородного голодания. Оно замедляет обменные процессы, в том числе и старение.

- Заболевшей стюардессе категорически запрещено выходить на работу. Вплоть до увольнения.

Улыбка – фирменное приветствие стюардессы любой авиакомпании мира

Улыбка – фирменное приветствие стюардессы любой авиакомпании мира

МИНУСЫ

Профессиональные болезни, жесткие требования к внешнему виду, пьяные и нахальные пассажиры, хронический недосып...

- «Дискриминация» по росту. Авиапроводник не должен утыкаться головой в потолок салона, но должен свободно доставать до багажных полок. Самые либеральные условия у компании British Airlines – 157,5 – 185,5 сантиметра.

- Вес не должен быть большим. Бортпроводники и так работают в тесноте, а в случае чрезвычайной ситуации их неповоротливость может привести к беде. Плюс экономика: каждый килограмм члена экипажа – это 760 рублей в год расходов на горючее.

- Им запрещено брать чаевые. Во всем мире. Категорически. Придумывайте другие способы поощрения. Лучше всего – не создавайте проблем в полете.

Главная обязанность бортпроводников – организация и обеспечение безопасности пассажиров. Этому при обучении отводится больше всего времени.

Главная обязанность бортпроводников – организация и обеспечение безопасности пассажиров. Этому при обучении отводится больше всего времени.

- Запрещены татуировки, которые не скрывает фирменная одежда. Скрыть или замазать не получится – перед получением допуска весь экипаж проходит медосмотр.

- Жесткие правила, касающиеся макияжа. Он – часть формы и фирменного стиля авиакомпании. Где-то он вообще не должен быть заметен, где-то должен быть вызывающе ярким.

- Перед тем, как выпить, любой член экипажа, включая бортпроводников, должен снять форму и оставить дома удостоверение. Про запрет алкоголя на работе, а в некоторых случаях и в гостиницах, вообще молчим. Словом, репутация фирмы не должна страдать ни при каких обстоятельствах.

- У стюардов регламентируются также прически, бороды и усы. До сантиметра. В большинстве компаний они должны быть гладко выбритыми.

- То же касается украшений (не больше одной пары сережек установленного размера для женщин и только в мочках, никаких массивных колец), пирсинга на видимых частях тела и лица, иногда запрещаются конфессиональные знаки различия.

Главная обязанность бортпроводников – организация и обеспечение безопасности пассажиров. Этому при обучении отводится больше всего времени.

Главная обязанность бортпроводников – организация и обеспечение безопасности пассажиров. Этому при обучении отводится больше всего времени.

- Профессиональные заболевания – варикозное расширение вен, хроническая усталость, боли в спине, депрессия.

- Как было написано выше, стюардессы дольше живут из-за того, что нехватка кислорода замедляет процесс старения. Но та же гипоксия ухудшает иммунитет и влияет на работу мозга.

- Жизнь в гостинице, предполетные хлопоты, встреча пассажиров на борту с очаровательной улыбкой, рассаживание их по местам, распихивание их вещей, проводы пассажиров с такой же улыбкой в аэропорту назначения… Все это стюарды в большинстве авиакомпаний делают почти забесплатно – только за суточные. Основной доход – премиальные и прочие бонусы за полетные часы – им капает лишь с того момента, когда борт начал движение к взлетно-посадочной полосе. Пассажиры, знайте: когда вы негодуете по поводу задержки рейса, у экипажа те же эмоции.

ТОЛЬКО ФАКТЫ

- Главная обязанность бортпроводников – организация и обеспечение безопасности пассажиров. Этому при обучении отводится больше всего времени.

- Во всех ведущих авиакомпаниях стюардессы не занимаются уборкой салона. Для этого есть аэропортовские клининговые службы. Если вы опрокинули на себя поднос с едой, то стюарды вам помогут тряпками, салфетками и полотенцами. Дальше – сами.

- Стюардесса компании Lufthansa спровоцировала в салоне бой подушками. Чтобы быстрее раздать их перед взлетом, кинула несколько на дальние ряды. Пара прилетела в ответ. Через две минуты почти все пассажиры развлекались, кидая подушки и лупя ими друг друга. Во всеобщее веселье пришлось вмешаться первому пилоту. Вылет задержали.

- Во время обучения для стюардесс арендуют бассейн. В нем их учат пользоваться плотами и жилетами и тактике выживания.

- Бортпроводник должен уметь плавать Это пригодится при экстренной посадке на воду. Степень умения – у каждой авиафирмы своя.

- В 60-е стюардессы Труди Бэйкер и Рэчел Джонс выпустили скандальные мемуары «Что угодно, сэр, – чай, кофе или меня?». Популярна до сих пор. Круче только «Аэропорт» Артура Хейли.

- Стюард из Нидерландов Клифф Мускит создал сайт Uniform Freak, где собрал коллекцию форменной одежды 368 авиакомпаний.

- В 2010 году авиакомпания «Дельта» объявила о тысяче вакансий на должность бортпроводников. Конкурс побил все рекорды: сто человек на место.

- Поговорка американских бортпроводниц: «Стюардесса должна быть готова отрезать волосы и поехать туда, куда скажут».

- Постарайтесь во время полета реже просить диетическую колу. То, что она оставляет липкие следы, – полбеды. Но на большой высоте при открывании бутылки она шипит и пузырится куда дольше, чем на земле. К тому же уходит много времени на ожидание отстоя пены. В результате колу стюардесса наливает в три раза дольше, чем любой другой напиток.

- В большинстве крупных авиакомпаний США стюардессам запрещается укорачивать юбки до окончания испытательного срока. Верный ориентир для пилотов – любителей молоденьких практиканток.

- Опытная проводница с огромной долей точности определяет, с кем у нее будут проблемы, в момент входа пассажиров на борт лайнера.

- К сведению вылетающих в Гонконг: стюардесс местных авиалиний обучают кунг-фу.

- В 2008 году бортпроводница компании Air Canada помогла посадить лайнер, сидя на месте второго пилота, у которого произошел нервный срыв. Везение – у стюардессы была лицензия на управление самолетом.

- Основатель корпорации Virgin миллиардер Ричард Брэнсон проиграл пари владельцу AirAsia Тони Фернандесу. Ему пришлось отработать стюардом 13-часовой перелет из Лондона в Куала-Лумпур.

В 2018 году российская авиакомпания «Победа» сформировала экипаж, состоящий исключительно из женщин

В 2018 году российская авиакомпания «Победа» сформировала экипаж, состоящий исключительно из женщин

ВАЖНО

Самолеты внутренних и международных рейсов укомплектовываются аптечками, дефибриллятором, шприцами и другим медицинским оборудованием. Но экипаж не имеет права его использовать без соответствующей медицинской подготовки. А у большинства стюардов ее нет.

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