2019-11-21T12:48:59+03:00
Экономика

Как Дмитрий Пучков ощипал соболью шубу, а «Лицедеи» покрывали контрабанду самогона

Российские знаменитости поделились историями о железнодорожных приключениях
Константин ВАСИЛЕВСКИЙ
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Дмитрий ПучковДмитрий Пучков
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ПЕРЕВОДЧИК, БЛОГЕР ДМИТРИЙ «ГОБЛИН» ПУЧКОВ:

– Я ехал на поезде из Москвы в Петербург. Залез на верхнюю полку и уснул. И приснился мне сон, что я гуляю по залитой солнцем лужайке. А под ногами у меня зеленая трава – мягкая, красивая. И я хожу, двигаю пальцами и выдираю ее. И так мне приятно и хорошо, что слов нет. А потом я проснулся и понял, что моя соседка повесила мне в ноги свою соболью шубу. Это я, значит, из нее мех выдирал.

Дмитрий Шагин

Дмитрий Шагин

ХУДОЖНИК ДМИТРИЙ ШАГИН:

– У митьков есть такая традиция: если мы едем на поезде куда-нибудь далеко, скажем, в Екатеринбург или Пермь, то обязательно на каждой станции выходим на платформу и что-то рисуем. Я-то стараюсь далеко от вагона не отходить. А вот другие наши товарищи разбредаются кто куда: залезают на всякие лестницы, переходы, чтобы сверху нарисовать пути. Поэтому я всегда сильно переживаю: вдруг они не успеют? И были случаи, когда поезд трогался, уже ход набирал, и кто-то из наших в вагон впрыгивал в последний момент. Но такого, чтобы опоздать, ни разу не было.

Сергей Мигицко

Сергей Мигицко

АКТЕР СЕРГЕЙ МИГИЦКО:

– Конечно, за свою жизнь я много на поездах путешествовал. Но интересных историй вспомнить не могу. Хотя когда мы выезжали на гастроли всей труппой, это был настоящий праздник. В театральной жизни ведь такое бывает: люди работают в одном театре, но играют в разных спектаклях и редко видятся. А так мы собирались все вместе, и это был настоящий праздник. Я чувствовал себя в каком-то туристическом поезде. Мы балагурили, шутили всю дорогу. Поэтому для меня поездки по железной дороге – это нечто особое.

Татьяна Буланова

Татьяна Буланова

ЗАСЛУЖЕННАЯ АРТИСТКА РОССИИ, ПЕВИЦА ТАТЬЯНА БУЛАНОВА:

– У меня вся жизнь в поездках, и столько всего случается, что сложно что-то конкретное выделить. Была одна давняя история, меня поразившая. Мы тогда ехали на поезде из Казани в Петербург. Поезд был казахстанский. И когда мы в него попали, были в шоке от увиденного. Условия были ужаснейшие. Туалет, я помню, закрывался на висячий замок. Насекомые какие-то... Да, ощущение было очень неприятное. Сейчас, к счастью, такого уже нет. На себе почувствовала, как сильно вырос уровень обслуживания. Я каждые два дня куда-то еду и, к счастью, всегда путешествую с комфортом.

Билли Новик

Билли Новик

ГРУППА BILLY’S BAND, БИЛЛИ НОВИК:

– Я поделюсь историей, которая произошла не с нашей группой. Но она настолько поучительна, что было бы неправильно рассказать какую-то другую.

Как-то вечером одна компания на гастролях села в поезд, чтобы доехать из Красноярска в Хабаровск. Ехали через тайгу. Как водится, выпивали. Ну и курили, конечно. Потому что в те времена в тамбурах можно было курить. И вот в какой-то момент члены группы недосчитались одного человека. Весь поезд осмотрели – нет его.

Выяснилось, что человек случайно перепутал дверь в хвосте поезда. Из тамбура он вышел не в вагон, а наружу.

И вот он оказался в тайге со сломанной ногой. С трудом дополз до какой-то сторожки, которая, к счастью, была неподалеку. Там провел ночь. Только под утро за ним вернулись.

Такая вот ситуация. Поэтому правильно, что в поездах запретили курить.

Леонид Лейкин

Леонид Лейкин

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ТЕАТРА «ЛИЦЕДЕИ» ЛЕОНИД ЛЕЙКИН:

– Когда-то очень давно мы с директором «Лицедеев» ехали на поезде из Польши. Остальные полетели на самолете, а мы с реквизитом разместились в двух крайних купе у туалета. А в третьем купе ехал дядечка-поляк. И вот на таможне пограничники нашли у него двадцать бутылок самогонки-грушовицы. Он на свадьбу к родственникам ехал. Но столько провозить через границу нельзя, и лишнее служители закона стали выливать в раковину. Ну и попросили меня помочь. Я им бутылки эти передавал. А самому, конечно, не по себе. Дорога предстоит дальняя, а мы с директором ничего не взяли, чтобы время скоротать. В общем, когда пограничники отвлекались, я тайком от них передавал бутылки обратно в купе, в котором сидел наш директор. Так мы смогли пять штук умыкнуть. Сосед наш, конечно, расстроился. Но настроение у него поднялось, когда мы ему три бутылки вернули. А остальные две… в интернациональной компании распили.

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