Короткий путь

Самый первый

Первый тоннель в истории, который удалось найти археологам, – подземный переход в Древнем Вавилоне. Проход под Евфратом длиной 929 метров соединял дворец царя и храм Мардука. Глубина – 3,7 метра, ширина – 4,6. Прорыт между 2180 и 2160 годом до нашей эры. Увы, он не был железнодорожным.

Первый железнодорожный

Построен в Великобритании в 1826 – 1830 годах на линии Ливерпуль – Манчестер (1190 м).

Первые в России

Ковенский (1278 м) и Виленский (427 м) – построили в 1859 – 1862 годах на Петербург-Варшавской железной дороге. В 1890-м открыли самый крупный в России двухпутный Сурамский тоннель на Кавказе – 3998 метров.

Самый длинный

Готардский тоннель под Альпами. Открыт в 2016 году. Длина – 57,1 км, стоимость – $12 млрд. Глубина – 2300 метров. Пропускная способность – 325 поездов в сутки. Время в пути от Милана до Цюриха – 2 часа 50 минут.

Самые длинные, проходящие под водой

В 1988 году открыт мост между Хонсю и Хоккайдо – 54,84 км, из них 23 км – под водой. В 1994 году началось движение под проливом Ла-Манш. Длина – 51 км, но под водой – 39 км.

Время в пути от Лондона до Парижа – 2 часа 25 минут.

Самые длинные в России

Северомуйский тоннель – 15,3 км. Часть БАМа. Строился с 1977 по 2003 год. На некоторых участках радиационный фон был так значителен, что рабочие получали облучение. Во время двух аварий (тоннель расположен на сейсмически опасном участке) погибли десятки человек. Таких сложных условий при строительстве других тоннелей не было.

Всего же в России в рабочем состоянии – 162 железнодорожных тоннеля общей протяженностью 119 километров. И это не считая метро.

Самый длинный и единственный подводный тоннель проведен в 1937 – 1941 годах под Амуром в Хабаровске на Транссибирской магистрали – 7198 метров.

БОРОДАТЫЙ АНЕКДОТ!

Середина XIX века. Штаб-квартира акционеров и подрядчиков строительства тоннеля под Ла-Маншем. Приходит мужик с лопатой.

– Я берусь прорыть тоннель.

– Прекрасно! С какими компаниями вы собираетесь сотрудничать?

– В компании с моим братом – он будет копать из Англии, а я – из Франции, и под проливом мы встретимся.

– А если не встретитесь?

– Ну… Тогда у вас будет два тоннеля.

БУДУЩЕЕ

О тоннеле под Беринговым проливом (86 км) начали говорить в 1890 году. Идею губернатора штата Колорадо Уильяма Гилпина поддержало руководство. Железнодорожный магнат Эдвард Гарриман загорелся проектом расширения своей империи аж до Центральной Сибири. Создали акционерное общество «Транс Аляска – Сибирь». Но российское правительство отказалось выделить землю под строительство, и общество обанкротилось.

Последний раз эта идея на высоком уровне поднималась в 2012 году.

Трансатлантический тоннель от Северной Америки до Европы. По проекту от 2017 года, он будет в 88 раз длиннее самого грандиозного в мире Готардского тоннеля. Пока дальше проекта дело не дошло.