2019-11-21T17:31:42+03:00
Экономика

В новом законе о такси появятся пункты о технологии «компьютерного зрения» и электронном путевом листе

Директор по корпоративным отношениям и связям с государственными органами Яндекс.Такси Антон Петраков рассказал журналистам радио «Комсомольская правда» о работе, которая идет над законопроектом
Юлия САЛЬНИКОВА
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В Госдуме и Совете Федерации идут обсуждения законопроекта о такси.В Госдуме и Совете Федерации идут обсуждения законопроекта о такси.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Госдуме и Совете Федерации идут обсуждения законопроекта о такси. Планируется, что главный документ, контролирующий эту сферу, будет содержать гораздо больше пунктов, чем сейчас. Какие изменения внесут в закон, рассказал директор по корпоративным отношениям и связям с государственными органами Яндекс.Такси Антон Петраков, который принял участие в международном форуме Транспортная неделя — 2019 в Москве.

Он ответил на вопросы ведущих программы «Россия в движении» Радио «Комсомольская правда» - президента экспертного центра «Движение без опасности», члена правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Наталью Агре и журналиста Антона Челышева.

Что касается законопроекта о работе такси, то по словам Петракова, основные изменения будут связаны с новыми технологиями:

- Технологии очень сильно повлияли на развитие отрасли. Это технологи для повышения безопасности, например, электронный путевой лист, технология компьютерного зрения, которая помогает оценивать внимательность водителя на дороге.

Все это должно быть отражено в законе, считает эксперт. По поручению вице-премьера Максима Акимова создана рабочая группа «Цифровые платформы».Здесь занимаются решением стратегических задач, то есть решают вопросы, которые могут возникнуть в будущем. Целый блок вопросов касается применения в сфере современных технологий.

- Наверное, преждевременно, тем более нам, как участникам рынка, давать какие-то прогнозы, Но мы видим большое желание законодателей найти развилки по тем или иным проблемным вопросам. Рассчитываем, что те технологические нововведения которые появились, будут в новое законодательство введены, чтобы мы заложили основу на будущее этой отрасли, - рассказал Антон Петраков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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