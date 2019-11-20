Военный эксперт рассказал, почему с украинских кораблей могли "все снять"

Президент Владимир Зеленский со второй попытки (поначалу сломался самолет) прибыл в порт Очаков в Николаевской области, чтобы осмотреть возвращенные Россией катера «Никополь» и «Бердянск" и буксир «Яны Капу». Эти плавсредства были задержаны при попытке прорваться в Азовское море через Керченский пролив год назад. Украинский лидер заявил, что обратится к российской стороне «чтобы нам вернули все, что там есть». Имея ввиду и вооружения, и оборудование, вплоть до унитазов и розеток.

Вместе со своим президентом родные суда осмотрели и 17 моряков, которые служили на них и также были задержаны и позже возвращены на родину.

Зачем Украине эти маломощные катера и вернет ли Россия соседям вооружение, которое на них стояло — с этими вопросами «КП» обратилась к известному военному эксперту Виктору Мураховскому.

- Виктор Иванович, зачем речные по сути катера отправили в большой морской поход, а теперь хотят их вновь переоснастить и «пустить в дело»?

- Это корабли проекта «Гюрза», разработка Николаевского госпредприятия, некогда мощнейшего. Да, их предназначение — охрана речной и прибрежной морской зоны. То есть - корабли охраны водного района. Сейчас у Военно-морских сил Украины на ходу, по сути, нет ничего другого. Их функция - охрана, например, порта Одессы, Николаева и близлежащих территорий.

- С их малым запасом хода и короткой автономкой переход в Керченский пролив, где их и задержали, был предприятием рискованным — с точки зрения ТТХ самих катеров?

- Да, где-то на грани.

- Что могут эти катера?

- Ну, вы же видели калибры вооружения, которым их оснащают —одна или две 30-миллиметровые пушки и пулеметы калибра 14,5 мм и 7,62-мм.

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- И от берега им опасно далеко отходить?

- Мореходность у них низкая. Вообще никакая. Начинает штормить в Черном море - им надо сразу прятаться в порты. Вот сейчас к ним придут американские катера — они уже посерьезнее. Это побольше корабли. Хотя, все равно, относятся к тому же классу — корабли охраны водного района . По факту - береговая охрана.

- Американцы выделили несколько десятков миллионов долларов — чтобы Киев что-то купил, или чтобы переоснастил свои суда?

- Это «субсидия» в 35 миллионов долларов связана именно с поставками американских катеров — они же не бесплатно их передают. То есть фактически американцы дали украинцам деньги, чтобы те купили у них же эти катера. А все, что касается оборудования, дооснащения — это Украина уже должна делать сама.

- Зачем Зеленский прилетел в Очаков на осмотр возвращенных кораблей?

- Он вынужден был это сделать. То, что он заявил про оборудование и вооружение, которое России необходимо вернуть — от нас можно до морковкиного заговения это требовать.

- А зачем в Керчи с трех этих судов все сняли?

- Вооружение сняли, чтобы демилитаризовать эти машины. Не для следственных действий. Они же не числятся в составе флота — зачем в порту будет стоять вооруженная техника? Ну, а зачем снимали все прочее оборудование, в том числе гальюны — могу предположить, что корабли готовили к утилизации. На металлолом. Но потом было принято решение их вернуть. И никакие унитазы и розетки обратно никто, естественно, ставить не собирался.

- «Никополь» и «Бердянск» украинцы вернут в строй?

- Скорее всего. И еще ордена какие нибудь повесят за «героизм в плену». Печально это все, особенно в сравнении с тем, что делали в Николаеве для военно-морского флота. Ведь там строили авианесущие крейсера. Николевский судостроительный был мощнейшим заводом, работавшим на ВМФ огромной страны...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/745142" frameborder="0"></iframe> Зеленский призвал Москву вернуть недостающее на переданных кораблях оборудование.

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