Военный эксперт рассказал, почему с украинских кораблей могли "все снять"
Президент Владимир Зеленский со второй попытки (поначалу сломался самолет) прибыл в порт Очаков в Николаевской области, чтобы осмотреть возвращенные Россией катера «Никополь» и «Бердянск" и буксир «Яны Капу». Эти плавсредства были задержаны при попытке прорваться в Азовское море через Керченский пролив год назад. Украинский лидер заявил, что обратится к российской стороне «чтобы нам вернули все, что там есть». Имея ввиду и вооружения, и оборудование, вплоть до унитазов и розеток.
Вместе со своим президентом родные суда осмотрели и 17 моряков, которые служили на них и также были задержаны и позже возвращены на родину.
Зачем Украине эти маломощные катера и вернет ли Россия соседям вооружение, которое на них стояло — с этими вопросами «КП» обратилась к известному военному эксперту Виктору Мураховскому.
- Виктор Иванович, зачем речные по сути катера отправили в большой морской поход, а теперь хотят их вновь переоснастить и «пустить в дело»?
- Это корабли проекта «Гюрза», разработка Николаевского госпредприятия, некогда мощнейшего. Да, их предназначение — охрана речной и прибрежной морской зоны. То есть - корабли охраны водного района. Сейчас у Военно-морских сил Украины на ходу, по сути, нет ничего другого. Их функция - охрана, например, порта Одессы, Николаева и близлежащих территорий.
- С их малым запасом хода и короткой автономкой переход в Керченский пролив, где их и задержали, был предприятием рискованным — с точки зрения ТТХ самих катеров?
- Да, где-то на грани.
- Что могут эти катера?
- Ну, вы же видели калибры вооружения, которым их оснащают —одна или две 30-миллиметровые пушки и пулеметы калибра 14,5 мм и 7,62-мм.
Пользователи интернета уже отреагировали на ситуацию
- И от берега им опасно далеко отходить?
- Мореходность у них низкая. Вообще никакая. Начинает штормить в Черном море - им надо сразу прятаться в порты. Вот сейчас к ним придут американские катера — они уже посерьезнее. Это побольше корабли. Хотя, все равно, относятся к тому же классу — корабли охраны водного района . По факту - береговая охрана.
- Американцы выделили несколько десятков миллионов долларов — чтобы Киев что-то купил, или чтобы переоснастил свои суда?
- Это «субсидия» в 35 миллионов долларов связана именно с поставками американских катеров — они же не бесплатно их передают. То есть фактически американцы дали украинцам деньги, чтобы те купили у них же эти катера. А все, что касается оборудования, дооснащения — это Украина уже должна делать сама.
- Зачем Зеленский прилетел в Очаков на осмотр возвращенных кораблей?
- Он вынужден был это сделать. То, что он заявил про оборудование и вооружение, которое России необходимо вернуть — от нас можно до морковкиного заговения это требовать.
- А зачем в Керчи с трех этих судов все сняли?
- Вооружение сняли, чтобы демилитаризовать эти машины. Не для следственных действий. Они же не числятся в составе флота — зачем в порту будет стоять вооруженная техника? Ну, а зачем снимали все прочее оборудование, в том числе гальюны — могу предположить, что корабли готовили к утилизации. На металлолом. Но потом было принято решение их вернуть. И никакие унитазы и розетки обратно никто, естественно, ставить не собирался.
- «Никополь» и «Бердянск» украинцы вернут в строй?
- Скорее всего. И еще ордена какие нибудь повесят за «героизм в плену». Печально это все, особенно в сравнении с тем, что делали в Николаеве для военно-морского флота. Ведь там строили авианесущие крейсера. Николевский судостроительный был мощнейшим заводом, работавшим на ВМФ огромной страны...
Зеленский призвал Москву вернуть недостающее на переданных кораблях оборудование.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Все, что нажито непосильным трудом: три унитаза импортных...
Хроники украинских перемог (подробности)
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:
Александр Гурнов: Донбасс уже 6 лет воюет за русский язык, а мы его готовы в унитаз спустить. Ну не стыдно?
ИСТОЧНИК KP.RU