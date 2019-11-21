Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы

МОДЕРНИЗАЦИЯ ОТРАСЛИ

Когда появятся новые вагоны

Одна из ключевых задач РЖД – обновление парка подвижного состава. Правительство РФ обнулило ставку НДС на пассажирские перевозки в дальнем и пригородном сообщении до 2030 года. Это позволило не только снизить расходы перевозчиков и нагрузку на региональные бюджеты, но и начать обновление парка.

– Министерство транспорта вместе с РЖД сформировали долгосрочную программу закупки и обновления подвижного состава до 2025 года. В настоящее время актуализируются данные по обновлению пригородного подвижного состава в перспективе до 2030 года, – пояснили в РЖД.

Компания заключила с «Трансмашхолдингом» долгосрочный договор на поставку до 2025 года 3,7 тыс. пассажирских вагонов. В рамках контракта предполагается организовать выпуск одноэтажных и двухэтажных вагонов существующего модельного ряда, а также новых моделей вагонов. До конца 2019 года на российские железные дороги поступит 525 новых вагонов, в том числе 25 одноэтажных двухсцепных купейных вагонов. Первым направлением, где будет курсировать состав из новых вагонов, станет Москва – Белгород.

Кроме того, РЖД продолжает активно обновлять и другие основные фонды компании. В 2019 году будет отремонтировано 6,3 тыс. км железнодорожного пути. В ближайшие три года планируется выполнить ремонт еще более 16,5 тыс. км пути. В 2019 году планируется закупить 739 локомотивов, в 2020-м – около 640. Всего до 2025 года планируется приобрести порядка 5 тыс. новых локомотивов.

– В перспективе до 2025 года предусмотрено вложить в развитие и обновление железнодорожной инфраструктуры 5,8 трлн рублей, а с учетом частных инвестиций – 9,8 трлн рублей. Реализация такой масштабной инвестиционной программы станет мощным драйвером роста экономики страны, локомотивом развития для всех смежных отраслей, важным фактором решения государственных задач и улучшения качества жизни в Российской Федерации, – рассказали в пресс-службе РЖД.

ПРИГОРОДНОЕ СООБЩЕНИЕ

«Опять убежала последняя электричка»

Как идет трансформация этой социально значимой сферы.

Еще несколько лет назад ходили разговоры, что электрички будут повсеместно отменять в связи с нерентабельностью этого вида бизнеса. Тем не менее федеральные власти настояли на том, чтобы сохранить этот вид транспорта для населения. Это удалось сделать за счет господдержки (государство компенсирует плату за инфраструктуру, установив льготный коэффициент 0,01). Она позволяет устанавливать стоимость билетов в пригородном сообщении на социально доступном уровне. Большинство регионов в 2018 году приняли решение не повышать тарифы на перевозку пассажиров.

– Сейчас в пригородном сообщении работают 25 ППК (пригородных пассажирских компаний), учрежденных с участием ОАО «РЖД», органов исполнительной власти регионов, частных инвесторов, а также ООО «Аэроэкспресс».

Доходы пригородных пассажирских компаний от перевозки пассажиров в 2018 году составили 28,5 млрд рублей. Этот показатель на 6% выше аналогичного периода прошлого года. При этом 19 перевозчиков из 24 обеспечили рост доходов в 2018 году к уровню 2017 года, а 20 компаний достигли безубыточности, – пояснили в пресс-службе перевозчика.

Как пояснили в компании, благодаря поддержке пригородного комплекса на федеральном уровне удалось не только стабилизировать перевозки, но и обеспечить расширение транспортного предложения в регионах.

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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Шесть задач по развитию железнодорожной инфраструктуры на ближайшие годы

• увеличение пропускной способности БАМа и Транссиба в полтора раза – до 180 млн т к 2024 году и 210 млн т к 2025 году;

• увеличение пропускной способности железнодорожных подходов к морским портам Азово-Черноморского бассейна;

• сокращение времени перевозки контейнеров железнодорожным транспортом с Дальнего Востока до западной границы Российской Федерации до 7 дней и увеличение объема транзитных перевозок контейнеров железнодорожным транспортом в 4 раза;

• развитие скоростного и высокоскоростного железнодорожного сообщения между крупными городами и внутри агломераций;

• развитие транспортных коммуникаций между административными центрами субъектов РФ и другими городами – центрами экономического роста;

• формирование узловых грузовых мультимодальных транспортно-логистических центров.

УЗКОЕ МЕСТО

БАМ и Транссиб загружены на 100%. Что дальше?

Пропускная способность железных дорог на этом направлении почти исчерпана. Сможет ли в таких условиях Россия стать транзитной страной для перевозок из Европы в Азию? Что для этого нужно сделать?

В настоящее время большинство участков БАМа и Транссиба загружены на 100%. Однако благодаря принимаемым технологическим мерам и продолжающимся проектам развития инфраструктуры объем перевозок продолжает расти.

Проект модернизации БАМа и Транссиба был запущен в 2012 году. Он был вызван смещением вектора перевозок российского угля с западного на восточное направление. В 2012 году экспорт угля в восточном направлении вырос на 33%, в западном – на 11%. При этом уже в 2016 году объемы экспорта угля в восточном направлении (в натуральном выражении) превысили объемы угля, направлявшегося на запад.

– В результате реализации первого этапа планировалось обеспечить вывоз грузов с основных месторождений Восточного полигона в объеме от 113,2 до 124,9 млн тонн или от +55 до +66,8 млн тонн к базовому, 2012 году (в соответствии с паспортом проекта). ОАО «РЖД» ожидает выйти на минимальный плановый объем уже в 2019 году и обеспечить достижение запланированных проектом параметров к концу 2020 года, – пояснили в пресс-службе компании.

Вместе с тем при расчете первого этапа развития БАМа и Транссиба, исходя из заявок грузоотправителей, прогнозировалось, что география прироста грузов на Восточном полигоне будет иной, чем сейчас. Темпы роста погрузки в Якутии должны были быть выше, чем в Кузбассе. Однако сегодня наблюдается обратная тенденция. Да и ценовая конъюнктура, как показал этот год, может резко изменить географию перевозок в течение нескольких месяцев. Падение цен на энергетический уголь на западных рынках привело к резкому дисбалансу в географии перевозок со смещением основных объемов в адрес Дальнего Востока. Протяженность участков, где загрузка пропускной способности выше допустимых параметров, на Восточном полигоне составляет более 3 тыс. км –

18% от эксплуатационной длины железных дорог полигона.

– В соответствии с майским указом Президента РФ РЖД проработан следующий этап развития железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона. Он включен в состав Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года и одобренной правительством РФ долгосрочной программы развития компании. Объем инвестиций оценивается в 493 млрд рублей, – уточнили в пресс-службе РЖД.

Кроме того, к 2024 году необходимо увеличить контейнерный транзит в 3 раза – до 1,7 млн TEU (эквивалент объема стандартного морского двадцатифутового контейнера). В этом году ожидается 600 тысяч TEU. Основная часть идет из Китая в Европу и в обратном направлении. На развитие инфраструктуры для увеличения объемов транзитных контейнерных перевозок ОАО «РЖД» направит более 200 млрд рублей до 2024 года.