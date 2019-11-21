“Фестиваль, дающий крышу”: Впервые в Москве известные музыканты проведут концерт в пользу бездомных

Найк Борзов, FACE, IC3PEAK, Муся Тотибадзе и другие известные исполнители… Что их объединяет? Они примут участие в первом в Москве фестивале в пользу бездомных. НочлежкаFest пройдет 25 ноября на сцене ГлавClub Green Concert.

Абсолютно все собранные средства пойдут на открытие и работу первого приюта Ночлежки в Москве: артисты не берут оплату за свои выступления, а клуб предоставляет площадку на дружественных, некоммерческих условиях.

Благотворительная организация Ночлежка помогает оказавшемся на улице людям вернуться к обычной жизни. Она дает бездомным кров, кормит, обогревает. Волонтеры и сотрудники помогают попавшим в беду восстановить документы, найти работу, оформить инвалидность и пособия, устроится в интернат, найти родных, оспорить незаконные сделки с недвижимостью… Организация появилась в 1990 году в Петербурге, а с 2018 года начала работу и в Москве.

- Нам важно рассказать о проблеме бездомности и работе Ночлежки молодой аудитории. Одновременно фестиваль будет интересен людям, которые давно поддерживают нас и ждут запуска проектов Ночлежки в Москве. Здорово, что 25 ноября можно и помочь тем, кто в беде, и отлично провести время, потому что НочлежкаFest — это фестиваль, дающий крышу, — рассказывает координатор проектов Ночлежки в Москве Мария Реимбердиева.

КАК ПОМОЧЬ

Билеты на НочлежкаFest можно купить на сайте фестиваля от 1500 рублей. В комплекте с билетами в вип-сектор идет подарочный набор НочлежкаBox. Есть также опция “Друзья” - несколько билетов одновременно можно приобрести со скидкой.