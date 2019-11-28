Жизнь с диабетом: три полезных правила

Конечно, соблюдение строжайшей диеты, постоянный подсчет съеденных углеводов, измерение уровня сахара и многие другие нюансы накладывают отпечаток на привычное течение жизни. Кажется, что болезнь подчиняет себе весь день, с утра до позднего вечера.

Однако жить полноценной счастливой жизнью и без осложнений – реально. Главное – комплексно заботиться о своем здоровье.

1. Начинаем день с приема витаминов

Принимать или не принимать синтетические витаминные препараты – тема давних споров специалистов. Но в случае с диабетом мнение единогласно: принимать витамины при диабете не просто можно, а важно! Объясняется это тем, что при соблюдении жесточайшей диеты в организм поступает минимальное количество важных витаминов и минералов. А некоторые не поступают совсем – это грозит развитием хронических заболеваний и осложнений.

Доказано: если начать своевременно принимать специализированные витамины для людей с сахарных диабетом, можно решить сразу несколько проблем:

• Восполнить дефицит важных веществ, который образуется вследствие строгих ограничений в меню;

• Компенсировать нарушения метаболизма, которые препятствуют образованию и усвоению витаминов и минералов;

• Защитить сосуды от поражения;

• Снизить неконтролируемую тягу к сладкому.

И это далеко не полный список. Однако стоит понимать, что обычные витаминные комплексы, выпускаемые для здоровых людей, диабетикам не подходят: важно, чтобы состав и дозировки были подобраны с учетом всех особенностей и потребностей организма людей с диабетом.

Выбираем витамины с правильным составом

Так что же должно быть в составе? Пройдемся по списку:

• Витамины В6 и В12 обязательно должны быть в составе, так как они плохо усваиваются при приеме препаратов для снижения сахара, но в то же время они важны для усвоения инсулина и поддержания нормального обмена веществ. Кроме того, они препятствуют развитию нарушений в нервных клетках, которые зачастую происходят при диабете.

• Магний – незаменимый элемент для обмена углеводов в организме. Он в разы улучшает усвояемость инсулина. Дефицит магния при диабете приводит к осложнениям на сердце, нервную систему, почки. Дополнительный прием этого микроэлемента, особенно в комплексе с цинком, помогает улучшить метаболизм в целом, благоприятно влияет на нервную систему и сердце.

• Хром (пиколинат) особенно важен при диабете 2 типа: именно из-за дефицита хрома люди с этим диагнозом постоянно испытывают неконтролируемую тягу к сладкому. Дополнительный прием хрома помогает регулировать углеводный обмен и борется со «сладкой» зависимостью. При длительном приеме хрома наблюдается стабильное снижение уровня глюкозы в крови.

• Витамин С способствует укреплению стенки сосудов и является отличной профилактикой диабетических ангиопатий.

• Витамин Е понижает уровень необходимости инсулина для всех тканей организма; природным способом очищает организм от токсинов и продуктов распада глюкозы, укрепляет организм.

• Витамин А поддерживает здоровье глаз, улучшает работу зрительных анализаторов, предупреждает развитие глазных заболеваний, которые нередко сопутствуют диабету: катаракты и ретинопатии.

• Витамин РР (ниацин) играет огромную роль в улучшении кровообращения, в том числе и нижних конечностях, что значительно снижает развитие одного из самых тяжелых осложнений диабета – диабетической стопы. Ниацин разжижает загустевшую кровь и расширяет сосуды, что важно для людей с диабетом, так как повышенный сахар в крови делает кровь очень густой и вязкой – а это крайне опасно для здоровья.

• Цинк очень важен для кожи при диабете: при остром дефиците этого элемента намного хуже затягиваются раны и язвы.

Обращайте внимание и на дозировки вышеперечисленных элементов: в витаминно-минеральном комплексе, который вы планируете принимать, должно быть не менее 100% от рекомендуемого уровня суточного потребления каждого из этих компонентов.

На что еще важно обратить внимание при выборе?

Кроме правильного состава и дозировок, важно обращать внимание на надежность производителя и наличие сертификата GMP. Производство продукции в условиях международного стандарта GMP – это гарантия качества препарата и ваше спокойствие за свое здоровье. Если производитель работает в условиях GMP, вы найдете соответствующих знак на упаковке препарата.

Олиджим витамины при диабете от фармацевтической компании «Эвалар» полностью соответствуют всем вышеперечисленным требованиям. Они разработаны специально для людей, страдающих сахарным диабетом, с учетом особых потребностей организма и погрешностей в питании – в составе 11 витаминов и 8 минералов. Кроме того, Олиджим витамины при диабете – это витаминнно-минеральный комплекс, который дополнительно содержит в составе таурин и экстракт джимнемы для усиления эффективности:

Аминокислота таурин умеренно снижает уровень сахара в крови, улучшает кровообращение и обменные процессы в сердце, снижает уровень холестерина в крови, способствует улучшению зрения.

Экстракт джимнемы замедляет процессы всасывания лишнего сахара из пищи, поэтому он не попадает в кровь и безопасно выводится из организма; кроме того, джимнемовые кислоты поддерживают работу поджелудочной железы и здоровую выработку инсулина.

2. Поддерживаем сахар в норме растительными препаратами

Джимнема также содержится в растительных таблетках «Олиджим» от Эвалар. Вы можете принимать их совместно с витаминами, чтобы поддерживать уровень сахара в норме, и исключить его резких колебаний.

Таблетки «Олиджим» - это натуральный комплекс экстракта джимнемы и инулина, который обладает гипогликемическим действием и способствует:

• Поддержанию в норме уровня сахара в крови

• Улучшению жирового и углеводного обмена в организме

• Предотвращению возникновения осложнений при диабете

• Поддержанию работы поджелудочной железы, сохранению здоровой выработки инсулина и чувствительности к нему клеток всех органов и тканей организма

• Замедлению всасывания лишнего сахара из пищи

• Снижению аппетита, уменьшению тяги к сладкому

• Поддержанию веса в норме

3. Заменяем обычный чай на специальный чай при диабете

В серию «Олиджим» также входит чай при диабете – это вкусная альтернатива обычному чаю для тех, кому важно контролировать уровень сахара в крови и поддерживать нормальный обмен веществ. В его составе:

• трава галеги (козлятника лекарственного), которая способствует поддержанию уровня сахара в крови в норме

• листья брусники, которые обладают мочегонным действием и ускоряют выведение из организма сахара и нерастворимых солей

• листья крапивы, которые поддерживают выработку инсулина в норме.

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ФИТОМАРКЕТ.РУ

АПТЕКА.РУ

ЭВАЛАР.РУ

А также спрашивайте в аптеках!

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