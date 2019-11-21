Главная интрига Гран-При Японии по фигурному катанию: четверной прыжок заявили против русских звезд

В этом сезоне дела у наших фигуристов идут превосходно. После московского этапа стало ясно, что в финале Гран-при, который пройдет в Турине с 6 по 8 декабря, российские спортсмены выступят во всех видах программы.

Женщины

Тут расклад понятен. Воспитанницы Этери Тутберидзе Анна Щербакова и Александра Трусова, выигравшие по два своих этапа, уже точат коньки в Италию. В шаге от попадания в финал участницы японских соревнований Алена Косторная и Алина Загитова. Они уже вместе выступали на третем этапе в Гренобле, где заняли первое и второе места. Там 16-летняя Косторная смогла обойти олимпийскую чемпионку Загитову, даже не имея в своем арсенале четверных прыжков.

Но в Японии все будет сложнее. Рика Кихира к своему домашнему турниру заявила четверной сальхов. Победительница прошлогоднего финал Гран-при понимает, что без усложнения программы бороться с русскими звездочками бесполезно. У Косторной и Загитовой в программе нет четверных, а значит борьба будет жесткой.

Впрочем, для попадания в финал трем этим фигуристкам достаточно занять любое место в тройке.

Мужчины

У нас в этом виде долгожданный прорыв. В Москве на пьедестале почета стояли сразу три российских фигуриста — Александр Самарин, Дмитрий Алиев и дебютант Макар Игнатов. Самарин точно в финале. На 95 процентов там и Алиев, имеющий в своем активе третье и второе места на этапах.

- Попал ли я в финал — не знаю, очки не считал. - говорил Дмитрий после выступлений в Москве. - Я сегодня допустил ошибку в произвольной и мне пришлось импровизировать по ходу программы. Здесь не до раскладов...

Есть шансы на продолжение борьбы даже у Игнатова. Для этого Макару в Японии достаточно будет второго места, а при некоторых раскладах и третьего. Там, правда, будет выступать непобедимый Юдзуру Ханю, но другие места на пьедестале пока вакантны...

Если все трое наших ребят пройдут в финал — это будет фурор. Напомним, в прошлогодний финал Гран-при попал лишь один наш ветеран Сергей Воронов.

Спортивные пары

И здесь прорыв. Две наши пары Александра Бойкова- Дмитрий Козловский и Дарья Павлюченко - Денис Ходыкин уже в финале.

Неплохие шансы отобраться у Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, им для этого в Саппоро нужно заехать в тройку. А вот от Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, у которых есть 2 и 3 место на этапах, ничего не зависит. Все в руках их конкурентов.

Танцы

Олимпийский чемпион-2014 в команде Никита Кацалапов наконец-то стал побеждать и со своей новой партнершей Викторией Синициной. Ребята сделали золотой дубль на двух смежных этапах, в Китае и Москве, и поедут на финал в качестве лидеров сезона. Блистательным Габриэлле Пападакис и Гийому Сизерону еще предстоит выступить в Японии, чтобы оформить путевки в Турин.

- Мы никому ничего просто так в финале отдавать не собираемся, - ни французам, ни кому то-еще, - заявил после победы в Москве Никита Кацалапов.

Еще одному нашему дуэту Александра Степанова и Иван Букин, для поездки в Италию, нужно будет занять в Японии второе место, но может хватить и третьего.

СИДИ И СМОТРИ

Первый канал. Пятница, 22 ноября. 10.55, 12.15 Горячий лед. Саппоро. Алина Загитова. Алена Косторная. Фигурное катание. Гран-при-2019. Женщины. Короткая программа. Прямой эфир