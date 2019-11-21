Большинство москвичей считают себя счастливыми

Накануне ежегодного фестиваля практической психологии «Психолог-FEST 2019» (проходит в столице до 22 ноября включительно) Департамент труда и социальной защиты населения Москвы представил онлайн-тест «Ты счастлив?» на сайте dszn.ru. Теперь подвели итоги опроса и составили среднестатистический портрет счастливого москвича.

Больше 10 тысяч человек за неделю прошли тестирование. Счастливыми себя считают 93,6%. Из них абсолютно счастливыми себя ощущают 8,2% респондентов. С уверенностью могут себя назвать счастливыми еще 61,1%опрошенных.

Тестирование показало, что доля тех, кто скорее счастлив, чем несчастен, составила 24,3%. 6,4% респондентов жизнь сейчас не особенно радует.

«Не стоит отчаиваться! Многие внутренние и внешние проблемы можно разрешить, если постараться разобраться в себе, понять, какие блокирующие установки мешают вам радоваться жизни и видеть мир в светлых тонах, - считает Наталья Цымбаленко, начальник Управления информационной политики и коммуникаций Департамента труда и социальной защиты населения Москвы. - Помните, что каждый москвич в течение года может воспользоваться пятью бесплатными консультациями у психолога, пройти два сеанса диагностики, восемь сеансов психологической реабилитации, три тренинговые программы. Обратитесь в Московскую службу психологической помощи по телефону 051 или приходите на прием».

Статистический срез счастливых людей получился такой. Самый счастливый возраст москвичей - 29 - 35 лет. У 53% респондентов уже сложилась семья, а 47% не женаты или не замужем. У 59% опрошенных уже есть хотя бы один ребенок. 81% респондентов работает, еще 10% продолжает учиться. Счастливчиков с высшим образованием гораздо больше (68%), чем со средним или среднеспециальным (суммарно 21%). Стоит отметить, что среди наших респондентов превалировала женская аудитория: среди прошедших тестирование - 65% представительниц прекрасного пола.