Акинфеев назван самым преданным футболистом

Есть футболисты, которые меняют за свою карьеру с десяток клубов. А тех, кто всю жизнь носит майку одной и той же команды, становится все меньше. И среди таких «однолюбов» на первом месте в Европе оказался вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев.

Портал Transfermarkt, подсчитал что голкипер верен красно-синим уже 16 лет 10 месяцев и 20 дней. При этом Игорь является и воспитанником клуба армейского.

Любопытно, что в этом списке очень много вратарей, которые реже переходят из команды в команды. Зато, среди самых преданных игроков на третьем месте числится Лионель Месси...

1 Игорь Акинфеев (33 года, Россия, ЦСКА, вратарь) - 16 лет 10 месяцев и 20 дней.

2 Лоик Перрен (34 года, Франция, «Сент-Этьен», защитник)- 16 лет 04 месяцев и 21 день.

3 Лионель Месси (32 года, Аргентина, «Барселона», полузащитник) - 15 лет 10 месяцев и 20 дней.

4 Серхио Альварес (33 года, Испания, «Сельта», вратарь) - 15 лет 4 месяца и 21 день.

5 Томас Хесслер (33 года, Германия, «Кельн», вратарь) - 15 лет 4 месяца и 24 дня.

17. Антон Шунин (32 года, Россия, «Динамо», вратарь) - 12 лет 10 месяцев и 20 дней.

24 Маринато Гильерми (33 года, Бразилия/Россия, «Локомотив», вратарь) - 12 лет 3 месяца и 20 дней.

КСТАТИ

Самым преданным действующим футболистом в мире считается 40-летний японец Хитоси Согахата который играет в своем родном клубе "Касима Антлерс" 21 год 10 месяцев и 20 дней.