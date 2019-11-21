2019-11-21T16:38:38+03:00
Политика

Путин получил именную «Тройку» за открытие Центрального диаметра

Президент лично запустил в столице новый вид транспорта
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Президент России Владимир Путин в поезде "Иволга" во время поездки по певрому маршруту Московского центрального диаметра. Фото Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАССПрезидент России Владимир Путин в поезде "Иволга" во время поездки по певрому маршруту Московского центрального диаметра. Фото Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Владимир Путин, приехав на Белорусский вокзал открывать движение первому Московскому центральному диаметру, не ушел с пустыми руками. Мэр Москвы Сергей Собнин, воспользовался случаем и подарил президенту именную карту "Тройка" для оплаты проезда.

- Такой же билет по МЦК и первому МЦД. Конечно, это революционное событие, - пояснил Собянин возможность оплачивать одной картой проезд не только в столице, но и в Подмосковье.

- Спасибо от имени москвичей, - поблагодарил Путин, но уже не за «Тройку», а за «диаметр».

«Наземное метро» стало принципиально новым видом транспорта, которое уже в ближайшие дни облегчит жизнь примерно четырем миллионам жителей Москвы и области.

Мэр Москвы Сергей Собянин подарил президенту России Владимиру Путину именную карту "Тройка" во время поездки по певрому маршруту Московского центрального диаметра (МЦД). Фото Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин подарил президенту России Владимиру Путину именную карту "Тройка" во время поездки по певрому маршруту Московского центрального диаметра (МЦД). Фото Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

- Про этот проект мы с вами говорили ровно два года назад! - напомнил президент. - Сколько человек примерно воспользуется этой услугой?

- Мы считаем, что полмиллиона в этом году, в следующем — около 700 тысяч, а в 2023 году будет 2,2 миллиона, потому что мы вводим дополнительные поезда.

- Это за какой период? - уточнил Путин.

- Ежесуточно.

- То есть за год более 200 миллионов, больше в 4 раза, чем «Аэрофлот» перевез в прошлом году! - оценил размах глава государства.

Путин прокатился от Белорусского вокзала до Фили на одном поезде, а вернулся на другом, лично протестировав работу новой железнодорожной ветки.

- Это очень хорошо, когда мы что-то планируем и реализуем, особенно такие крупные инфраструктурные проекты, - похвалил глава государства. - За последнее время Москва вообще сделала большой рывок. Мы помним, как совсем недавно коллапсы были кругом, не проехать, не пройти. Такие проекты делают жизнь людей комфортней.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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