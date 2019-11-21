О чем думает Рунет: главные темы Russian Internet Week 2019

RIW уже в 12-й раз объединит крупных отраслевых игроков, их проекты, инвесторов и представителей государства. RIW зарекомендовал себя как экспертная и образовательная площадка для конструктивного профессионального диалога, межотраслевого общения, диалога с властью, обмена опытом и достижениями IT-сферы.

Опираясь на опыт предыдущих лет и запрос со стороны отрасли, в 2019 году RIW ставит перед собой задачу стать центральной площадкой диалога государства и бизнеса, что отражается в программе форума и специальных мероприятиях. С 2019 года RIW приобретает статус важнейшего профессионального GR-мероприятия IT-отрасли.

Евгений Новиков, помощник Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации отметил основные темы для обсуждения:

«Мы в Минкомсвязи России подумывали о том, чтобы провести в этом году большой федеральный форум, посвященный нацпрограмме "Цифровая экономика", и благодарны организаторам RIW, что они предложили для такого обсуждения свою площадку. Они обладают большой экспертизой и опытом по формированию грамотной B2G-повестки. Обсуждение нацпрограммы станет одной из важнейших частей программы RIW-2019.

В рамках Недели российского интернета мы намерены подвести итоги 2019 года — во многом подготовительного к полноценной реализации программы. Расскажем о подключении первых 20 тыс. социально значимых объектов к высокоскоростному интернету, о том, как выстроена система мер поддержки "сквозных" цифровых технологий, и т.д. Кроме того, обсудим вызовы и задачи на 2020 год. Многие проекты, которые в этом году находились на стадии проектных работ, тестирования и пилотирования, в 2020-м перейдут в полноценную реализацию. Это и обеспечение мобильной связью федеральных автотрасс, и прокладка подводной волоконно-оптической линии связи с Камчатки на Чукотку, и запуск нескольких суперсервисов, и работы по развертыванию сетей 5G в городах- миллионниках».

Сергей Плуготаренко, директор Российской Ассоциации Электронных коммуникаций (РАЭК):

«Неделя Российского Интернета — это масштабный форум, программа которого в этом году полностью состоит из тематических блок-конференций -- таким образом, участники смогут быстро ориентироваться на площадке, выбирая те темы, и тех спикеров, которые действительно им интересны.

Программа форума в этом году будет насыщена смыслами, обсуждениями и аналитикой. Только в первый день RIW мы планируем рассказать о главных цифрах Экономики Рунета, аспектах цифровой экономики, Sharing Economy,

а также презентовать в рамках Недели Российского Интернета исследования на темы: Искусственный интеллект в бизнесе и ритейле, Экосистема / Экономика мобильных приложений в России (Jobs In Apps 2019), Цифровые компетенции музейных сотрудников, Дайджест «Право в IT», а также расскажем про тренды Рунета 2020 и представим визионерский HOT-лист 2020».

В программе RIW 2019, которая в этому году поделена на блок-конференции:

Digital Ads day

В данной блок-конференции секции на следующие темы: “Кейсы перформанс маркетинга”, “Мобайл -- точка входа всех рекламных коммуникаций”, “Маркетинг в киберспорте”, “Трафик есть, что дальше?”

Influencer Marketing day

Узнайте все о работе с блогерами! В программе блок конференции следующие темы: “Международные кейсы Influencer Marketing”, “Как агентства по работе с блогерами обманывают бренды”, “Подходы, бенчмарки и тренды в Influencer Marketing”, “Механики раскрутки блогеров”.

Digital Transformation

Спикеры секций данной блок-конференции поделятся опытом успешной трансформации бизнеса в условиях цифровизации. В программе секции по темам: “Цифровая трансформация транспорта”, “Кадры для цифровой экономики”, “Информационная безопасность”, “Супер-сервисы”,

PR, GR and Media

Самые крутые секции по Media - как и всегда на RIW! Выбирайте тему, интересную именно вам: “PR корпораций”, “Медиа в современном обществе”, “Зачем в 2020 году нужен веб–сайт?”

Малый и средний бизнес

Секции данной блок-конференции - кладезь полезных знаний для представителей малого и среднего бизнеса. В программе следующие темы: “Женщины в бизнесе”, “Выход российской компании на международный рынок”, “Маркетинговая стратегия для малого и среднего бизнеса”, “Программы государственной поддержки”.

Product Day

Спикеры секций подготовили доклады и кейсы на следующие темы: “Команда продукта в IT-проектах”, “Продуктовый дизайн: бизнес, пользователи, технологии”, “Продуктовый дизайн: технологии и аналитика”.

Tech Show Day

Прогрессивная блок-конференция для тех, кто идет в ногу со временем. В программе следующие темы: “Цифровой урбанизм: что ждет умные города?”, “Главная секция о технологиях и людях — 2019”, “Роботы и VR/AR технологии”.

eCom Day

Насыщенная топ-темами и спикерами блок-конференция про электронную коммерцию. В программе секции на тему: “Маркетплейсы для интернет-торговли”, “Инновационные модели ведения бизнеса”, “Применении технологий ИИ в ритейле”.

Sharing economy day

ТОП-тема, взорвавшая российские СМИ этой осенью. Наши спикеры - за осознанное потребление. Секции блок-конференции: “Презентация исследования Sharing economy 2019”, “Настоящее и будущее C2C торговли – какое оно в России?”, “Шеринг в сфере транспорта: рост мобильности в мегаполисе”.

SMB Day

Для собственников бизнеса и менеджеров. В программе секции на темы: “Портал поставщиков: точка входа на рынок «малых» закупок”, “Аналитика соцсетей – цифры и тренды 2019/2020”, “Инвестиции, развитие и проблемы ИТ-бизнеса в России”.

Отметим, что в этом году особый акцент сделан на выстраивание эффективного B2G диалога - организаторы уверены, что RIW в очередной станет главной площадкой для поиска точек соприкосновения между государством и интернет-бизнесом

Подробности: www.riw.moscow.