2019-11-22T13:26:59+03:00
Экономика

Крымский навигатор в мире малого и среднего бизнеса

Крым стал одним из первых регионов, где бизнесменам начали оказывать поддержку по принципу «единого окна». В апреле 2018 г. открылся Дом предпринимателя в Симферополе, а спустя год на его базе запустили центр оказания услуг «Мой бизнес"
Надежда ДАЦЮК
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В Крыму открыто 9 центров, где предприниматели и те, кто планирует открыть свое дело, могут получить комплексную господдержку. Фото: Фонд поддержки предпринимательства КрымаВ Крыму открыто 9 центров, где предприниматели и те, кто планирует открыть свое дело, могут получить комплексную господдержку. Фото: Фонд поддержки предпринимательства Крыма
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В этом центре предприниматели республики получают финансовую, имущественную поддержку, консультации, обучение и другие меры господдержки. Подобные центры «единого окна» для действующих и будущих предпринимателей открываются во всех регионах страны. Уже создано 57 центров «Мой бизнес». Инициатором их появления в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» стало Минэкономразвития России.

Директор Фонда поддержки предпринимательства Крыма Дмитрий Зеленский. Фото: Фонд поддержки предпринимательства Крыма

Директор Фонда поддержки предпринимательства Крыма Дмитрий Зеленский. Фото: Фонд поддержки предпринимательства Крыма

- Основная задача, которую мы перед собой ставили, - чтобы предприниматель или тот, кто хочет открыть свой бизнес, пришел в единый офис и получил весь комплекс услуг по развитию своего дела, - рассказывает один из инициаторов проекта, директор Фонда поддержки предпринимательства Крыма Дмитрий Зеленский.

Как это работает

В Крыму открыто 9 центров, где бизнесмены могут получить поддержку. Они располагаются в городах и районах полуострова: Симферополь, Ялта, Евпатория, Керчь, Джанкой, Феодосия и Красноперекопск, Черноморское и Раздольное.

Чтобы посмотреть, как все устроено, «Комсомолка» посетила центральный офис центра «Мой бизнес» в Симферополе. В роли экскурсовода выступил директор Фонда поддержки предпринимательства Крыма Дмитрий Зеленский. Фото: Фонд поддержки предпринимательства Крыма

Чтобы посмотреть, как все устроено, «Комсомолка» посетила центральный офис центра «Мой бизнес» в Симферополе. В роли экскурсовода выступил директор Фонда поддержки предпринимательства Крыма Дмитрий Зеленский. Фото: Фонд поддержки предпринимательства Крыма

Чтобы посмотреть, как все устроено, «Комсомолка» посетила центральный офис в Симферополе. По такому же принципу работают и остальные представительства.

В Доме предпринимателя большой выбор мер поддержки для начинающих и действующих бизнесменов - здесь помогают составить бизнес-план и просчитать риски, отстоять свои права или получить кредит по льготной ставке 8,5% годовых, а еще - получить рекомендации по раскрутке бренда.

Посетителя направляют к тому или иному специалисту центра «Мой бизнес», исходя из его запроса. В первом отделении центра располагаются юристы, которые могут проконсультировать по общим вопросам. Во втором предпринимателей ждут представители гарантийной организации.

- Поручительство гарантийного фонда необходимо, когда предпринимателю нужно взять льготный кредит, банк просит залоговое имущество, а у бизнесмена, например, не хватает собственного имущество для залога. В таком случае предприниматель может обратиться в Крымский гарантийный фонд. Именно гарантийный фонд дает клиенту поручительство до 70% стоимости кредита под 1,25% годовых, - разъясняет Зеленский.

Также в центре можно получить и микрофинансовую поддержку. Представители малого и среднего бизнеса имеют право взять до 5 миллионов рублей на срок до трех лет по льготной ставке 7,25%. Классические же кредитные программы в банках предусматривают выдачу кредита на условии ставки от 12% годовых.

О льготной программе кредитования для объектов МСП по ставке 8,5% посетителям Дома предпринимателя рассказывают в финансовом секторе центра. Здесь же можно получить помощь по составлению бизнес-планов, технико-экономическим и другим расчетам.

Личный опыт: расширение бизнеса после господдержки

Одним из тех, кто воспользовался услугами господдержки, стал руководитель крымской сети кофеен Антон Абрамов. Он открыл бизнес в 2015 году, а теперь планирует продавать франшизы в регионах России.

Одним из первых предпринимателей Крыма, кто воспользовался услугами господдержки, стал руководитель крымской сети кофеен Антон Абрамов. Фото из личного архива

Одним из первых предпринимателей Крыма, кто воспользовался услугами господдержки, стал руководитель крымской сети кофеен Антон Абрамов. Фото из личного архива

- Поначалу было непросто, но с каждым годом появлялось все больше программ для развития. Сегодня наша команда проходит курсы повышения квалификации. Нас знакомят с нововведениями в законодательстве, помогают развивать бренд, приглашая на различные выставки, - продолжает Антон Абрамов.

Скоро в Красноперекопске откроется еще одна кофейня на деньги, полученные от Фонда микрофинансирования.

- Сейчас мы строимся на эти деньги, потому что крымские банки не могут нам предоставить заем на льготных условиях. Надеемся, что наша новая кофейня в Красноперекопске в будущем будет признана одной из лучших в России, как и джанкойский объект, - делится планами Абрамов.

Наталья Михайлова открыла ИП в 2016 году, она занимается производством кожаных изделий.

- Я шью сумки, мне трудно разбираться в банковском деле. Когда встал вопрос о расширении бизнеса, я решила взять кредит. Но в федеральном банке мне отказали, а в местном были невыгодные условия. Тогда я пришла в Дом поддержки предпринимателей, где мне порекомендовали обратиться в Фонд микрокредитования, а еще помогли собрать нужные документы для получения льготного кредита, - делится опытом Наталья. - Я очень быстро получила деньги и пустила их в оборотные средства. Это дало возможность вырасти в разы.

Предприниматель Юрий Ветоха, а ныне президент «Крымского футбольного союза», начал инвестировать в развитие западного Крыма еще во времена, когда полуостров был украинским. В 2010 году появился проект спортивного комплекса «Арена-Крым», а через три года стадион уже начал работу в Евпатории.

Предприниматель Юрий Ветоха, президент «Крымского футбольного союза», владелец спортивного комплекса «Арена-Крым». Фото: arenacrimea.com

Предприниматель Юрий Ветоха, президент «Крымского футбольного союза», владелец спортивного комплекса «Арена-Крым». Фото: arenacrimea.com

- Объект еще не завершен. Сегодня идет строительство семиэтажного административно-гостиничного комплекса с современным трехзвездочным отелем на 200 мест и медико-реабилитационным корпусом для восстановления функциональных возможностей спортсменов, - отмечает Ветоха. - Своих денег для продолжения строительства нам не хватило, и я обратился за поддержкой в министерство экономического развития Крыма. По рекомендации специалистов, я получил 100 миллионов рублей по ставке 8,5%.

Спортивный комплекс Арена-Крым в Евпатории для УТС учебно-тренировочных сборов и спортивных мероприятий, благодаря мерам господдержки, прирастет 10 тысячами квадратных метров новых площадей. Фото: arenacrimea.com

Спортивный комплекс Арена-Крым в Евпатории для УТС учебно-тренировочных сборов и спортивных мероприятий, благодаря мерам господдержки, прирастет 10 тысячами квадратных метров новых площадей. Фото: arenacrimea.com

После того как проект «Арена-Крым» будет завершен, Ветоха планирует инвестировать в развитие рекреационных комплексов в Евпатории.

Регистрируйтесь через личный кабинет

На площадке Фонда можно запланировать встречу с бизнес-партнером - для этого здесь предусмотрены специальные комнаты. Бронировать место нужно заранее. Это можно сделать как во время посещения центра, так и онлайн через личный кабинет.

- Мы разработали автоматизированную информационную систему «Малый бизнес», она была запущена в начале мая 2018 года. Система выглядит как личный кабинет для предпринимателя на сайте https://frbk.ru/. Это удобно, так как можно в календаре увидеть запланированные нами мероприятия и записаться на них, а еще получить информацию о программах финансирования малого и среднего бизнеса, - поясняет заместитель руководителя консультационного центра Фонда поддержки предпринимательства Крыма Олег Аверин.

Периодически центр «Мой бизнес» проводит встречи, семинары, приглашает представителей министерств и ведомств, а еще настоящих «акул бизнеса» для обучения новичков. Все мероприятия бесплатны. Фото: Фонд поддержки предпринимательства Крыма

Периодически центр «Мой бизнес» проводит встречи, семинары, приглашает представителей министерств и ведомств, а еще настоящих «акул бизнеса» для обучения новичков. Все мероприятия бесплатны. Фото: Фонд поддержки предпринимательства Крыма

Периодически центр «Мой бизнес» проводит встречи, семинары, приглашает представителей министерств и ведомств, а еще настоящих «акул бизнеса» для обучения новичков. Все мероприятия бесплатны.

- Мы пытаемся уйти от ситуации, когда предприятия работают только два-три года, а потом закрываются. Наша задача - увеличить их жизнь до семи-восьми и более лет, - отмечает руководитель консультационного центра Фонда поддержки предпринимательства Крыма Ирина Максимова.

КОНКРЕТНО

По данным министерства экономического развития Крыма, с начала года было предоставлено 204 микрозайма на общую сумму 573 миллиона 740 тысяч рублей. В свою очередь, было выдано 98 гарантийных поручительств на сумму 702,2 миллиона рублей. Это позволило привлечь 1,3 миллиарда кредитных средств. Также с начала 2019 года было предоставлено 15 960 консультаций и обучено 1866 субъектов малого и среднего предпринимательства.

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