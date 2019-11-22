Крымский навигатор в мире малого и среднего бизнеса

В этом центре предприниматели республики получают финансовую, имущественную поддержку, консультации, обучение и другие меры господдержки. Подобные центры «единого окна» для действующих и будущих предпринимателей открываются во всех регионах страны. Уже создано 57 центров «Мой бизнес». Инициатором их появления в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» стало Минэкономразвития России.

Директор Фонда поддержки предпринимательства Крыма Дмитрий Зеленский. Фото: Фонд поддержки предпринимательства Крыма

- Основная задача, которую мы перед собой ставили, - чтобы предприниматель или тот, кто хочет открыть свой бизнес, пришел в единый офис и получил весь комплекс услуг по развитию своего дела, - рассказывает один из инициаторов проекта, директор Фонда поддержки предпринимательства Крыма Дмитрий Зеленский.

Как это работает

В Крыму открыто 9 центров, где бизнесмены могут получить поддержку. Они располагаются в городах и районах полуострова: Симферополь, Ялта, Евпатория, Керчь, Джанкой, Феодосия и Красноперекопск, Черноморское и Раздольное.

Чтобы посмотреть, как все устроено, «Комсомолка» посетила центральный офис центра «Мой бизнес» в Симферополе. В роли экскурсовода выступил директор Фонда поддержки предпринимательства Крыма Дмитрий Зеленский. Фото: Фонд поддержки предпринимательства Крыма

Чтобы посмотреть, как все устроено, «Комсомолка» посетила центральный офис в Симферополе. По такому же принципу работают и остальные представительства.

В Доме предпринимателя большой выбор мер поддержки для начинающих и действующих бизнесменов - здесь помогают составить бизнес-план и просчитать риски, отстоять свои права или получить кредит по льготной ставке 8,5% годовых, а еще - получить рекомендации по раскрутке бренда.

Посетителя направляют к тому или иному специалисту центра «Мой бизнес», исходя из его запроса. В первом отделении центра располагаются юристы, которые могут проконсультировать по общим вопросам. Во втором предпринимателей ждут представители гарантийной организации.

- Поручительство гарантийного фонда необходимо, когда предпринимателю нужно взять льготный кредит, банк просит залоговое имущество, а у бизнесмена, например, не хватает собственного имущество для залога. В таком случае предприниматель может обратиться в Крымский гарантийный фонд. Именно гарантийный фонд дает клиенту поручительство до 70% стоимости кредита под 1,25% годовых, - разъясняет Зеленский.

Также в центре можно получить и микрофинансовую поддержку. Представители малого и среднего бизнеса имеют право взять до 5 миллионов рублей на срок до трех лет по льготной ставке 7,25%. Классические же кредитные программы в банках предусматривают выдачу кредита на условии ставки от 12% годовых.

О льготной программе кредитования для объектов МСП по ставке 8,5% посетителям Дома предпринимателя рассказывают в финансовом секторе центра. Здесь же можно получить помощь по составлению бизнес-планов, технико-экономическим и другим расчетам.

Личный опыт: расширение бизнеса после господдержки

Одним из тех, кто воспользовался услугами господдержки, стал руководитель крымской сети кофеен Антон Абрамов. Он открыл бизнес в 2015 году, а теперь планирует продавать франшизы в регионах России.

Одним из первых предпринимателей Крыма, кто воспользовался услугами господдержки, стал руководитель крымской сети кофеен Антон Абрамов. Фото из личного архива

- Поначалу было непросто, но с каждым годом появлялось все больше программ для развития. Сегодня наша команда проходит курсы повышения квалификации. Нас знакомят с нововведениями в законодательстве, помогают развивать бренд, приглашая на различные выставки, - продолжает Антон Абрамов.

Скоро в Красноперекопске откроется еще одна кофейня на деньги, полученные от Фонда микрофинансирования.

- Сейчас мы строимся на эти деньги, потому что крымские банки не могут нам предоставить заем на льготных условиях. Надеемся, что наша новая кофейня в Красноперекопске в будущем будет признана одной из лучших в России, как и джанкойский объект, - делится планами Абрамов.

Наталья Михайлова открыла ИП в 2016 году, она занимается производством кожаных изделий.

- Я шью сумки, мне трудно разбираться в банковском деле. Когда встал вопрос о расширении бизнеса, я решила взять кредит. Но в федеральном банке мне отказали, а в местном были невыгодные условия. Тогда я пришла в Дом поддержки предпринимателей, где мне порекомендовали обратиться в Фонд микрокредитования, а еще помогли собрать нужные документы для получения льготного кредита, - делится опытом Наталья. - Я очень быстро получила деньги и пустила их в оборотные средства. Это дало возможность вырасти в разы.

Предприниматель Юрий Ветоха, а ныне президент «Крымского футбольного союза», начал инвестировать в развитие западного Крыма еще во времена, когда полуостров был украинским. В 2010 году появился проект спортивного комплекса «Арена-Крым», а через три года стадион уже начал работу в Евпатории.

Предприниматель Юрий Ветоха, президент «Крымского футбольного союза», владелец спортивного комплекса «Арена-Крым». Фото: arenacrimea.com

- Объект еще не завершен. Сегодня идет строительство семиэтажного административно-гостиничного комплекса с современным трехзвездочным отелем на 200 мест и медико-реабилитационным корпусом для восстановления функциональных возможностей спортсменов, - отмечает Ветоха. - Своих денег для продолжения строительства нам не хватило, и я обратился за поддержкой в министерство экономического развития Крыма. По рекомендации специалистов, я получил 100 миллионов рублей по ставке 8,5%.

Спортивный комплекс Арена-Крым в Евпатории для УТС учебно-тренировочных сборов и спортивных мероприятий, благодаря мерам господдержки, прирастет 10 тысячами квадратных метров новых площадей. Фото: arenacrimea.com

После того как проект «Арена-Крым» будет завершен, Ветоха планирует инвестировать в развитие рекреационных комплексов в Евпатории.

Регистрируйтесь через личный кабинет

На площадке Фонда можно запланировать встречу с бизнес-партнером - для этого здесь предусмотрены специальные комнаты. Бронировать место нужно заранее. Это можно сделать как во время посещения центра, так и онлайн через личный кабинет.

- Мы разработали автоматизированную информационную систему «Малый бизнес», она была запущена в начале мая 2018 года. Система выглядит как личный кабинет для предпринимателя на сайте https://frbk.ru/. Это удобно, так как можно в календаре увидеть запланированные нами мероприятия и записаться на них, а еще получить информацию о программах финансирования малого и среднего бизнеса, - поясняет заместитель руководителя консультационного центра Фонда поддержки предпринимательства Крыма Олег Аверин.

Периодически центр «Мой бизнес» проводит встречи, семинары, приглашает представителей министерств и ведомств, а еще настоящих «акул бизнеса» для обучения новичков. Все мероприятия бесплатны. Фото: Фонд поддержки предпринимательства Крыма

Периодически центр «Мой бизнес» проводит встречи, семинары, приглашает представителей министерств и ведомств, а еще настоящих «акул бизнеса» для обучения новичков. Все мероприятия бесплатны.

- Мы пытаемся уйти от ситуации, когда предприятия работают только два-три года, а потом закрываются. Наша задача - увеличить их жизнь до семи-восьми и более лет, - отмечает руководитель консультационного центра Фонда поддержки предпринимательства Крыма Ирина Максимова.

КОНКРЕТНО

По данным министерства экономического развития Крыма, с начала года было предоставлено 204 микрозайма на общую сумму 573 миллиона 740 тысяч рублей. В свою очередь, было выдано 98 гарантийных поручительств на сумму 702,2 миллиона рублей. Это позволило привлечь 1,3 миллиарда кредитных средств. Также с начала 2019 года было предоставлено 15 960 консультаций и обучено 1866 субъектов малого и среднего предпринимательства.