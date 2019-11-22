Гран-При Японии по фигурному катанию 2019. Пары. Короткая программа. Прямая онлайн-трансляция

22 ноября в японском городе Саппоро на финальном, шестом, этапе Гран-При по фигурнму катанию NHK Trophy выступят пары с короткими программами. У нас тут - два дуэта, которые будут пытаться занять как можно более высокое место. "КП" рассказывает о главных моментах короткой программы пары на Гран-При Японии по фигурному катанию 2019.

Время выхода на лед российских фигуристов на Гран-При Японии 2019 в короткой программе пары

Из восьми дуэтов, которые покажут свои ритм-танцы в первый день соревнований, два представляют Россию. Они оба попали в первую разминку. У Алисы Ефимовой и Александра Коровина - второй стартовый номер. Они появятся на льду в 8:34 по московскому времени. А вот Анастасия Мишина и Александр Галлямов закроют первую разминку под номером 4 в 8:47 по московскому времени.

Стартовый порядок фигуристов в короткой программе на Гран-При Японии 2019 пары

Первая разминка

1. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония)

2. Алиса Ефимова – Александр Коровин (Россия) – 8.34

3. Алекса Шимека – Крис Книрим (США)

4. Анастасия Мишина – Александр Галлямов (Россия) – 8.47

Вторая разминка

5. Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай)

6. Тара Кейн – Дэнни О’Ши (США)

7. Кирстен Мур-Тауэрс – Майкл Маринаро (Канада)

8. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия)

Прямая видеотрансляция короткой программы Гран-При России 2019

Старт соревнований намечен на 08.20 по московскому времени. Прямая трансляция пройдет – на сайте Первого канала 1tv.ru. А для пользователей за пределами России - на официальном YouTube-канале Международного союза конькобежцев. Для российских пользователей здесь предусмотрена геоблокировка.