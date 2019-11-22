Гран-При Японии по фигурному катанию 2019. Танцы. Ритм-танец. Прямая онлайн-трансляция
В японском городе Саппоро в пятницу, 22 ноября, представят свой первый прокат фигуристы в спортивных танцах на Гран-При Японии. У нас в заявке на стартовый вид программы заявлены два дуэта. Каждый из которых занял свое место в одной из двух разминок NHK Trophy 2019. "КП" рассказывает о главных моментах ритм-танца на Гран-При Японии по фигурному катанию 2019.
Время выхода на лед российских фигуристов на Гран-При Японии 2019 в ритм-танце
Всего на старт в Японии заявлены девять дуэтов. В первую разминку попали четыре, во вторую, номинально сильнейшую - пять. Россия представлена двумя дуэтами, по одному в каждой из разминок. Софья Шевченко и Игорь Еременко выйдут на лед вторыми в 6:46 по московскому времени. А вот Александра Степанова и Иван Букин закроют выступление - у них девятый стартовый номер и они появятся на льду в 7:40 по московскому времени.
Стартовый порядок фигуристов в ритм-танце на Гран-При Японии 2019 танцы
Первая разминка
1. Лоррейн Макнамара – Квинн Карпентер (США)
2. Софья Шевченко – Игорь Еременко (Россия) – 6.46
3. Кэролайн Сусиc – Шейн Фирус (Канада)
4. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)
Вторая разминка
5. Шиюэ Ван – Лю Синьюй (Китай)
6. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США)
7. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия)
8. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция)
9. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) – 7.40
Прямая видеотрансляция ритм-танца Гран-При России 2019
Старт соревнований намечен на 06.33 по московскому времени. Прямая трансляция пройдет – на сайте Первого канала 1tv.ru. А для пользователей за пределами России - на официальном YouTube-канале Международного союза конькобежцев. Для российских пользователей здесь предусмотрена геоблокировка.
ИСТОЧНИК KP.RU