Отдохнуть и полакомиться: Праздник «Алтайская зимовка» впервые примет у себя фестиваль «Гастрономическая карта России»

Праздник «Алтайская зимовка» уже стал одним из самых ярких и красивых туристических событий России. Два дня, 30 ноября и 1 декабря, в Алтайском крае будут отмечать наступление зимнего сезона. Снежные забавы, лыжи, санки, коньки, гонки на собачьих упряжках, забег дедов Морозов, концерты и всевозможные развлечения - это далеко не полный список того, что ждет алтайцев и гостей региона. В этом году к программе «Алтайской зимовки» добавится еще одно новшество: праздник впервые станет площадкой для проведения фестиваля «Гастрономическая карта России».

Праздник, отмечающий открытие зимнего туристического сезона, проводится на Алтае уже в шестой раз. Это знак алтайского гостеприимства и желание поделиться с туристами из других уголков России и из-за рубежа красотой здешних мест.

Гостей ждет немало зимних забав. Фото предоставлено пресс-службой правительства Алтайского края.

- На юге Сибири морозов не боятся, не впадают в спячку зимой, а умеют принимать гостей круглый год, - говорит директор Туристского центра Алтайского края Татьяна Сажаева. - Над созданием этого праздника работает очень много людей. «Алтайская зимовка» - это лоскутное одеяло, которое складывается из идей, проектов каждого. Здесь будут спортивные и развлекательные мероприятия, душевная теплая атмосфера. Мы надеемся подарить гостям ощущение праздника.

Основные мероприятия «Зимовки» пройдут 30 ноября на базе туристического комплекса «Бирюзовая Катунь». Комплекс, окруженный красивейшей природой, уже второй год подряд становится главной площадкой праздника. Организаторы «Алтайской зимовки» приготовили немало сюрпризов. Все раскрывать не будем, только некоторые: гостей ждут развлекательная и концертная программы, анимационные зоны и даже Алтайская резиденция Деда Мороза.

Впервые будет организовано огненно-хореографическое шоу с фейерверком «Жаркая зима на Алтае». С необычной программой, специально подготовленной для праздника, выступят более 70 артистов: лучшие мастера файер-шоу, вокальные, хореографические коллективы. Украсят шоу огня парковые фейерверки. Увидеть это грандиозное событие гости смогут в 17.00 часов.

"Алтайская зимовка" проводится в регионе уже в шестой раз. Фото предоставлено пресс-службой правительства Алтайского края.

Одним из самых ярких пунктов программы станут показательные выступления парапланеристов. А одним из самых веселых - молодежная акция «Забег Дедов Морозов». На «Бирюзовой Катуни» традиционно зальют каток и построят горку. Коньки, ледянки и прочий спортинвентарь можно будет взять напрокат. Замерзших после зимних забав пригласят согреться в теплых помещениях. На празднике будет работать выставка-ярмарка ремесленников и товаропроизводителей. Вход на праздник бесплатный.

Самой вкусной площадкой праздника, без сомнения, станет мобильный фестиваль «Гастрономическая карта России».

- Помимо алтайских товаропроизводителей, традиционно участвующих в празднике, на площадке «Бирюзовой Катуни» впервые будут работать шесть фуд-траков. В них шеф-повара приготовят традиционные блюда региональной кухни. Их можно будет попробовать и купить, - рассказала руководитель проекта «Алтайская зимовка» Елена Седых.

Своим кулинарным искусством гостей праздника порадуют шеф-повара лучших ресторанов Алтая. На кулинарном фестивале можно будет познакомиться с кулинарными традициями края и попробовать аутентичные блюда из алтайских продуктов, дикоросов и ягод.

Одним из самых ярких пунктов программы станут показательные выступления парапланеристов. Фото предоставлено пресс-службой правительства Алтайского края.

Во время праздника будут разыграны несколько путевок, включающих проживание на двоих в канун нового года или в январе на базах отдыха Алтайского края.На следующий день, 1 декабря, «Алтайская зимовка» продолжится на Светлом озере в заказнике «Лебединый» в Советском районе. Сюда каждый год прилетают на зимовку лебеди — пернатых привлекают горячие ключи, благодаря которым вода в озере никогда не замерзает. Красивые гордые птицы давно стали символом праздника, с ними с удовольствием фотографируются и дети, и взрослые.

1 декабря праздник продолжится на озере Светлом. Фото предоставлено пресс-службой правительства Алтайского края.

30 ноября праздник «Алтайская зимовка» шагнет за пределы туркомплекса «Бирюзовая Катунь». В этот день в Алтайском районе пройдут соревнования по лыжным гонкам, в Топчихинском районе - гонки мотолыжных экипажей, а в Заринском районе - традиционная «Снегириада в Салаирской тайге». Любители экстремального отдыха будут покорять пик Шангина в Чарышском районе. А в Бийском районе впервые пройдет спортивный праздник «День собаки», главными героями которого станут четвероногие питомцы центра ездового спорта «Звезда Катуни».

Лебеди, прилетающие на Светлое озеро, стали символом "Алтайской зимовки". Фото предоставлено пресс-службой правительства Алтайского края.

СПРАВКА «КП»

Как добраться на праздник?

Заезд на «Алтайскую зимовку» организуют 14 турфирм из Барнаула, Бийска, Белокурихи, Заринска и Павловска. Кроме того, компания «Алтай-Пригород» организует поездку на озеро Светлое. До Бийска гости доберутся на скоростном пригородном электропоезде, далее в заказник участников экскурсии доставят на автобусе.