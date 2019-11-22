Избитая жена Башарова получила отступные, а супруга Тарасова лишь леща
В ближайшее время новый проект закона о домашнем насилии будет представлен на рассмотрение в Госдуму. Напомним, сейчас муж, избивший жену первый раз, отделается штрафом в 30 тысяч рублей, и лишь за повторные побои его уже могут привлечь к уголовной ответственности. Если закон примут, то от побоев защитят не только законных супругов, но и тех женщин, которые живут в неофициальном браке. Но, пусть пока закон и не принят, любой намек на насилие в отношении женщин подвергается сейчас резкой критике со стороны общественности. Особенно если речь идет о драчунах с известными всем лицом и фамилией.
$200 тысяч отступных
Все экс-жены Марата Башарова сначала терпели его выходки, а потом разводились. Ни одна из них не решилась написать заявление в полицию. Причем Екатерина Архарова рассказала в ток-шоу всей стране, как ее мучил супруг: «Со стеклянными глазами он налетел на меня и избил. Я была вся в крови, он смотрел на меня с усмешкой: «Ну что, получила, мать?» И вышвырнул меня из дома. После этого я сняла обручальное кольцо. Могу сказать, что в ту ночь он был пьян...» Семья Архаровых получила от Башарова солидную сумму в виде отступных - около $200 тысяч (правда, по официальной версии, это были деньги, которые родители Екатерины потратили на свадьбу).
Спустя пять лет следующая жена Башарова Елизавета Шевыркова (на фото) оказалась в травмпункте накануне нового, 2019 года со сломанным носом. В этом случае не было никаких публичных обвинений, лишь брат Лизы подтверждал, что сестра в больнице. Сама жертва развелась с Башаровым, уволилась с работы, получила от него ежемесячное содержание ребенка и квартиру. Марат подтвердил «Комсомолке», что отдал экс-жене часть своей недвижимости: «Это три квартиры, объединенные в одну большую. Это Лизе и сыну». Актер живет в одной из частей этой огромной квартиры, общается с ребенком и бывшей женой. Самое интересное в том, что, несмотря на скандальную репутацию, Башаров не потерял работу: ведет «Битву экстрасенсов», сейчас снимается во втором сезоне сериала «Гадалка» для Первого канала.
Футболист Дмитрий Тарасов на днях высказался об отношениях с нынешней женой Анастасией Костенко. Фото: instagram.com/tarasov23
Футбольный лещ
Футболист Дмитрий Тарасов на днях высказался об отношениях с нынешней (третьей по счету) женой Анастасией Костенко: «Она перестала мне выносить мозг: последние четыре месяца мы живем нормально. Но есть красная зона, куда заходить нельзя. Пока не беременная, можно получить сразу леща...» У Дмитрия и Анастасии скоро родится второй ребенок, и за этого леща на футболиста накинулись буквально все. Спортсмен дал задний ход, заявив, что пошутил. Но масла в огонь подлила его экс-жена Ольга Бузова, которая заявила, что даже на нее любимый мужчина поднимал руку. Имени этого смельчака Бузова не назвала, но намек все поняли.
Певица Валерия.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
«Странно, что она про него такое говорит...»
Наверное, самым громким скандалом, связанным со звездным домашним насилием, была история певицы Валерии. 17 лет назад Валерия сбежала из столицы с тремя детьми к родителям в Актарск. Убегала певица от тогдашнего мужа, композитора Александра Шульгина, который вел себя агрессивно по отношению к своей семье. Дети Валерии выросли, считая своим отцом Иосифа Пригожина, который стал мужем и продюсером певицы.
И вот теперь скандал получил неожиданное продолжение. Экс-подружка Александра Шульгина, участница «Фабрики звезд-3» Юлия Михальчик на программе «Судьба человека» вдруг заявила: «Для меня Александр всегда был другим, поэтому мне странно слышать то, что про него на всю страну говорит Валерия. Я ничего такого не видела. Как у них там было, никто не знает. Думаю, невозможно детей рожать одного за другим от человека, который агрессивен». При этом 34-летняя певица Михальчик призналась, что и у нее с Шульгиным были, скажем так, сложные моменты: «Как-то он захотел, чтобы я поплавала с маской, а я отказалась. Помню, даже расплакалась из-за того, что он меня заставлял. Тогда Александр меня схватил за лицо, и это стало точкой...»
Дети и муж Валерии были возмущена заявлением Михальчик. Иосиф Пригожин даже пригрозил Юлии судом за клевету, которая, оказывается, когда-то искала защиты у продюсера: «Она приходила ко мне плакаться, рассказывала, как Шульгин ее бил, а она лежала с сотрясением мозга. Смотрите, как быстро человек переобулся!»
Елена Ксенофонтова.Фото: Борис КУДРЯВОВ
Актриса-«хулиганка»
Судебные разборки Елены Ксенофонтовой с гражданским мужем продолжались почти три года. Звезда сериала «Кухня» ходила в суд как на работу, из-за этого приходилось отказываться от съемок. Когда процессы завершились, Елена вздохнула с облегчением: «Несколько десятков судебных заседаний, после семидесяти перестала считать. Бесчисленное количество экспертиз, психологических, наркологических и т. д., запросов, справок, ходатайств, попыток параллельно организовать новые процессы, о подготовке убийства например... В итоге моя дочь со мной и своим братом в доме, который, я надеюсь, больше никто и никогда не захочет у нас отобрать. Я не обречена на пожизненные выплаты нескольких десятков миллионов за то, чего не совершала...»
Драма Ксенофонтовой могла бы стать сценарием сериала. У актрисы двое детей, дочь родилась в гражданском браке с адвокатом Александром Рыжих. Пять лет отношений завершились скандалом: Ксенофонтова рассказала, что любимый мужчина ей изменил, а когда она попросила его уйти, стал угрожать, пытался лишить квартиры и дочери. «Он вошел в спальню, схватил меня за лицо и горло, бросил меня на кровать, сел сверху…Он пытался душить, я отбивалась. Когда я это делала, поцарапала ему лицо руками...» - рассказывала Елена. Она не стала обращаться в полицию, а вот отец ее дочери написал заявление. В итоге актрису признали виновной по статье «хулиганство» за то, что она нанесла умышленную ссадину мужу... После того как был принят закон о декриминализации «домашних» побоев, обвинения с Ксенофонтовой сняли. Елена еще долго боролась за дочь, за квартиру... Теперь актриса советует всем женщинам не молчать, как она, а первыми обращаться в правоохранительные органы.
ИСТОЧНИК KP.RU