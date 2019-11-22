Избитая жена Башарова получила отступные, а супруга Тарасова лишь леща

В ближайшее время новый проект закона о домашнем насилии будет представлен на рассмотрение в Госдуму. Напомним, сейчас муж, избивший жену первый раз, отделается штрафом в 30 тысяч рублей, и лишь за повторные побои его уже могут привлечь к уголовной ответственности. Если закон примут, то от побоев защитят не только законных супругов, но и тех женщин, которые живут в неофициальном браке. Но, пусть пока закон и не принят, любой намек на насилие в отношении женщин подвергается сейчас резкой критике со стороны общественности. Особенно если речь идет о драчунах с известными всем лицом и фамилией.

$200 тысяч отступных

Все экс-жены Марата Башарова сначала терпели его выходки, а потом разводились. Ни одна из них не решилась написать заявление в полицию. Причем Екатерина Архарова рассказала в ток-шоу всей стране, как ее мучил супруг: «Со стеклянными глазами он налетел на меня и избил. Я была вся в крови, он смотрел на меня с усмешкой: «Ну что, получила, мать?» И вышвырнул меня из дома. После этого я сняла обручальное кольцо. Могу сказать, что в ту ночь он был пьян...» Семья Архаровых получила от Башарова солидную сумму в виде отступных - около $200 тысяч (правда, по официальной версии, это были деньги, которые родители Екатерины потратили на свадьбу).

Спустя пять лет следующая жена Башарова Елизавета Шевыркова (на фото) оказалась в травмпункте накануне нового, 2019 года со сломанным носом. В этом случае не было никаких публичных обвинений, лишь брат Лизы подтверждал, что сестра в больнице. Сама жертва развелась с Башаровым, уволилась с работы, получила от него ежемесячное содержание ребенка и квартиру. Марат подтвердил «Комсомолке», что отдал экс-жене часть своей недвижимости: «Это три квартиры, объединенные в одну большую. Это Лизе и сыну». Актер живет в одной из частей этой огромной квартиры, общается с ребенком и бывшей женой. Самое интересное в том, что, несмотря на скандальную репутацию, Башаров не потерял работу: ведет «Битву экстрасенсов», сейчас снимается во втором сезоне сериала «Гадалка» для Первого канала.

Футболист Дмитрий Тарасов на днях высказался об отношениях с нынешней женой Анастасией Костенко. Фото: instagram.com/tarasov23

Футбольный лещ

Футболист Дмитрий Тарасов на днях высказался об отношениях с нынешней (третьей по счету) женой Анастасией Костенко: «Она перестала мне выносить мозг: последние четыре месяца мы живем нормально. Но есть красная зона, куда заходить нельзя. Пока не беременная, можно получить сразу леща...» У Дмитрия и Анастасии скоро родится второй ребенок, и за этого леща на футболиста накинулись буквально все. Спортсмен дал задний ход, заявив, что пошутил. Но масла в огонь подлила его экс-жена Ольга Бузова, которая заявила, что даже на нее любимый мужчина поднимал руку. Имени этого смельчака Бузова не назвала, но намек все поняли.

«Странно, что она про него такое говорит...»

Наверное, самым громким скандалом, связанным со звездным домашним насилием, была история певицы Валерии. 17 лет назад Валерия сбежала из столицы с тремя детьми к родителям в Актарск. Убегала певица от тогдашнего мужа, композитора Александра Шульгина, который вел себя агрессивно по отношению к своей семье. Дети Валерии выросли, считая своим отцом Иосифа Пригожина, который стал мужем и продюсером певицы.

И вот теперь скандал получил неожиданное продолжение. Экс-подружка Александра Шульгина, участница «Фабрики звезд-3» Юлия Михальчик на программе «Судьба человека» вдруг заявила: «Для меня Александр всегда был другим, поэтому мне странно слышать то, что про него на всю страну говорит Валерия. Я ничего такого не видела. Как у них там было, никто не знает. Думаю, невозможно детей рожать одного за другим от человека, который агрессивен». При этом 34-летняя певица Михальчик призналась, что и у нее с Шульгиным были, скажем так, сложные моменты: «Как-то он захотел, чтобы я поплавала с маской, а я отказалась. Помню, даже расплакалась из-за того, что он меня заставлял. Тогда Александр меня схватил за лицо, и это стало точкой...»

Дети и муж Валерии были возмущена заявлением Михальчик. Иосиф Пригожин даже пригрозил Юлии судом за клевету, которая, оказывается, когда-то искала защиты у продюсера: «Она приходила ко мне плакаться, рассказывала, как Шульгин ее бил, а она лежала с сотрясением мозга. Смотрите, как быстро человек переобулся!»

Елена Ксенофонтова.Фото: Борис КУДРЯВОВ

Актриса-«хулиганка»

Судебные разборки Елены Ксенофонтовой с гражданским мужем продолжались почти три года. Звезда сериала «Кухня» ходила в суд как на работу, из-за этого приходилось отказываться от съемок. Когда процессы завершились, Елена вздохнула с облегчением: «Несколько десятков судебных заседаний, после семидесяти перестала считать. Бесчисленное количество экспертиз, психологических, наркологических и т. д., запросов, справок, ходатайств, попыток параллельно организовать новые процессы, о подготовке убийства например... В итоге моя дочь со мной и своим братом в доме, который, я надеюсь, больше никто и никогда не захочет у нас отобрать. Я не обречена на пожизненные выплаты нескольких десятков миллионов за то, чего не совершала...»

Драма Ксенофонтовой могла бы стать сценарием сериала. У актрисы двое детей, дочь родилась в гражданском браке с адвокатом Александром Рыжих. Пять лет отношений завершились скандалом: Ксенофонтова рассказала, что любимый мужчина ей изменил, а когда она попросила его уйти, стал угрожать, пытался лишить квартиры и дочери. «Он вошел в спальню, схватил меня за лицо и горло, бросил меня на кровать, сел сверху…Он пытался душить, я отбивалась. Когда я это делала, поцарапала ему лицо руками...» - рассказывала Елена. Она не стала обращаться в полицию, а вот отец ее дочери написал заявление. В итоге актрису признали виновной по статье «хулиганство» за то, что она нанесла умышленную ссадину мужу... После того как был принят закон о декриминализации «домашних» побоев, обвинения с Ксенофонтовой сняли. Елена еще долго боролась за дочь, за квартиру... Теперь актриса советует всем женщинам не молчать, как она, а первыми обращаться в правоохранительные органы.