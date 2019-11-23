2019-11-23T11:49:26+03:00
В мире

Эмир Кувейта объяснил причины отставки правительства

Пока отставка никак не повлияла на судьбу осужденной россиянки Марии Лазаревой, местонахождение которой неизвестно
Алексей ОСИПОВ
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Эмир Кувейта Сабах аль-Ахмед аль-Джабер Ас-Сабах отправил правительство страны в отставку из-за коррупции.Эмир Кувейта Сабах аль-Ахмед аль-Джабер Ас-Сабах отправил правительство страны в отставку из-за коррупции.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Эмир Кувейта объяснил причину, по которой правительство страны ушло в отставку. Сабах аль-Ахмед аль-Джабер Ас-Сабах выступил со специальным посланием к нации. В нем он заявил, что всему виной – коррупция на всех уровнях власти.

Премьер кувейтского правительства отказался повторно возглавить кабинет министров, поскольку в стране продолжает набирать обороты коррупционный скандал, связанный с пропажей денег из государственного фонда.

Пока это никак не повлияло на судьбу россиянки Марии Лазаревой, приговоренной кувейтским судом к 15 годам лишения свободы и крупному денежному штрафу. Ее дело, по оценке ведущих юристов и правозащитников, - полностью сфабриковано.

О том, где в данный момент находится Лазарева, - доподлинно неизвестно. Предположительно, что она вместе с малолетним сыном укрывается в одной из иностранных дипмиссий в столице эмирата.

Россиянку Марию Лазареву приговорили в Кувейте к 15 годам тюрьмы и крупному штрафу по сфабрикованному обвинению. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россиянку Марию Лазареву приговорили в Кувейте к 15 годам тюрьмы и крупному штрафу по сфабрикованному обвинению.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе недавнего брифинга сообщила, что внешнеполитическое ведомство посвящено во все детали дела и предпринимает все усилия, дабы помочь гражданке России.

Тем временем, по всему миру продолжаются акции в поддержку Лазаревой. Так, в Свято-Николаевском православном соборе Нью-Йорке прошло мероприятие в ее защиту. В мероприятии приняли участие правозащитники, представители организаций соотечественников, дипломаты, все те, кто неравнодушен к творящейся в Кувейте несправедливости. Специально в Нью-Йорк из Филадельфии приехал и протоиерей Марк (Шинн), настоятель собора Андрея Первозванного, духовник Лазаревой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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