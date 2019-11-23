"Им бы понедельники взять и отменить!": Глава СК РФ рассказал о самом опасном дне для посещения врача

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал, что самый неблагоприятный день для похода ко врачу - понедельник. Именно в этот день, по словам главы СКР, медики допускают немало ошибок.

Чаще всего именно в "коварный" понедельник возбуждались дела по статьям о причинении тяжкого вреда здоровью, халатности и неоказании помощи больному.

В основу официального отчета Бастрыкина легли данные о 143 уголовных делах, связанных с некачественным оказанием медицинских услуг, за 2016-2017 годы. И около 78% дел были квалифицированы по статье о причинении смерти по неосторожности, сообщает издание "BAZA".

Также установлено, что больше всего подобных инцидентов происходило в понедельники в конце весны и летом.

Подчеркивается, что в абсолютном большинстве случаев ошибки допускали медики, работающие в бюджетных медучреждениях (94 процента).

Ранее сайт kp.ru писал о том, что этим летом Следственный комитет предложил ввести статьи за врачебные ошибки в УК РФ. Поправки предусматривают до шести лет лишения свободы в случае гибели двух и более человек.

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