2019-11-23T15:59:39+03:00
Политика

Владимир Путин: Статус партии власти не в том, чтобы править, а в том, чтобы служить - народу России

Президент поручил членам «Единой России» трясти чиновников
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
Поделиться:
Комментарии: comments6
Владимир Путин выступил на съезде «Единой России».Владимир Путин выступил на съезде «Единой России».Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Владимир Путин не состоит ни в какой партии, но по традиции приезжает на съезды «Единой России». Президент обращается с трибуны к главной партийной политической силе страны, объясняя, что и он, и граждане ждут от нее.

- Прошу сосредоточиться на достижении зримых результатов по всем национальным проектам, чтобы люди чувствовали позитивные перемены в своей жизни, - сказал Путин. - Именно результаты, а не слова или пустые обещания должны стать главным аргументом партии. Словоблуды, конъюнктурщики, приставшие к правящему статусу партии, если что, сдадут не только её, и страну сдадут. Такое было в нашей истории неоднократно, и в том числе в нашей новейшей истории.

Причем, пожалуй, впервые президент заговорил о преемственности курса страны.

Путин: Статус партии власти заключается не в том, чтобы править, а в том, чтобы служить, служить народу России.(c) Ruptly

- Предстоящие выборы имеют огромное значение для обеспечения преемственности национального развития, для сбережения и наращивания всего того, что уже сделано, - напомнил он парламентских выборах, до которых еще почти два года. - Необходимо обеспечить общественную консолидацию вокруг долгосрочной стратегии движения России вперёд. Статус партии власти не в том, чтобы править, а в том, чтобы служить, служить народу России.

Ключевыми принципами в работе Путин назвал близость к людям и конкретную работу на местах.

- Здесь важно всё: и крупные инфраструктурные стройки, которые разворачиваются у нас по всей стране, и модернизация, строительство сельских школ, городских поликлиник, ФАПов, благоустройство городов и сёл, - перечислял он. - Не позволяйте скрывать, заметать под ковёр какие бы то ни было недостатки. Сами находите и поднимайте острые вопросы, не дожидаясь очередной «Прямой линии». Вы же видите сами, знаете: то больничку покажут развалившуюся, то школа, где дети чуть ли не в пятую смену ходят. Но на местах-то вы должны это видеть все, если чиновники не видят – терзать их, трясти, добиваться решения.

Путин выступает на съезде партии Единая Россия .

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В атмосфере сгорел российский спутник системы предупреждения о ракетном нападении
Медведев предложил освободить от НДФЛ пострадавших в чрезвычайных ситуациях
Научит праздновать экологично: Грете Тунберг предложили стать ведущей рождественских программ
Путин: Партия власти должна служить народу
Глава Службы внешней разведки указал на участие США в боливийском кризисе
«Терзать и трясти» чиновников: Путин рассказал «Единой России», как решать проблемы в регионах
Учительница принесла муляж бомбы в Московский зоопарк
Шляхтин уходит с поста главы Федерации лёгкой атлетики
Эво Моралеса обвиняют в терроризме
Минтруд объяснил, как досрочно выйти на пенсию при потере работы
«Единая Россия» окажет поддержку гражданским активистам и НКО
"Нужно взвесить все": Силуанов прокомментировал предложения освободить малоимущих от НДФЛ
В Москве полиция со стрельбой остановила автомобиль, который находился в розыске
Медведев вручил членские билеты "Единой России" ряду губернаторов и бизнесменов
Создатели WarCraft выпустили видео к 25-летию легендарной вселенной
"Нашла коса на камень": РФ и Украина не смогли разрешить разногласия во время арбитража в Гааге
Минкульт хочет сократить количество показов одного фильма в кинотеатрах
Первый российский электромобиль начнут производить в 2020 году
"У Косторной аксели выше, чем у японки Кихиры!". Татьяна Тарасова осталась в восторге от Алены на Гран-При Японии
Российское правительство выделило регионам около 340 млн рублей на празднование Дня Победы
"Надо уметь вовремя заканчивать": Костомаров посоветовал Загитовой и Медведевой завершить карьеру
Мороз в Москве третью ночь ставит рекорды
"Ни один человек в зале не сидит!". Татьяна Тарасова оценила выступление Алины Загитовой на Гран-При Японии
Нас ждет «Билли Джин» после «Богемской рапсодии»: Семья Майкла Джексона дала согласие на фильм по его биографии
На службе никакого TikTok. Американским кадетам запретили сидеть в популярной соцсети
Скворцова рассказала, сколько сигарет в среднем за год выкуривает россиянин
В Госдуме предложили отправить на Украине "посылочку из унитазов"