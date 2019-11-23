Дума не изменит любовь публики к Ротару: Лоза объяснил желание певицы выступить в России

Власти могут принимать любые решения, но отношение народа к артисту они изменить не смогут. Так композитор Юрий Лоза прокомментировал планы украинской певицы Софии Ротару выступить на российской сцене в качестве хэдлайнера музыкального фестиваля.

«Люди пойдут на концерт артиста, которого любят. Как Дума может повлиять на любовь или нелюбовь россиян?» - передают РЕН ТВ слова композитора.

Музыкант заявил, что приезжать в один город и говорить, что он самый красивый, а приехав в другой, говорить то же самое - является спецификой работы артиста. По его словам, так и с Ротару. Только в ее случае речь идет о России и Украине. «Условия работы такие», - пояснил Лоза.

Напомним, в прошлом году Ротару отменила свое участие в программе "Песня года" из-за ситуации на Украине. После того, как певица сообщила о своем желании в этом году выступить на российской сцене, глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский заявил, что некоторые иностранные артисты позволяют себе критику в адрес страны, но «когда нужно заработать, едут в Россию».

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Известие о возвращении Софии Ротару на российскую эстраду разделило общество на два лагеря. Почитатели таланта "хуторянки" безмерно рады вновь лицезреть свою любимицу в "Песне года". Уж больно соскучились они по кумиру. Меж тем, злопыхатели уже несколько дней судачат, мол, 72-летняя артистка поиздержалась, вот и едет на заработки. Не остались в стороне и коллеги исполнительницы. (подробности)