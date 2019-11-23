2019-11-23T20:53:35+03:00
Спорт

Фигуристка Александра Трусова на тренировке чисто исполнила самый сложный прыжок - тройной аксель

В арсенале российской спортсменки теперь появилось еще одно "мощное оружие" [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Фигуристка Александра Трусова теперь официально - космос!Фигуристка Александра Трусова теперь официально - космос!Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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23 ноября в японском Саппоро завершился последний этап Гран-При по фигурному катанию нынешнего сезона. Этот турнир выиграла Алена Косторная, а Алина Загитова стала третьей. Однако же, в это время упорно на тренировках продолжала работать Александра Трусова, которой в этом сезоне покорились два этапа Гран-При. И у нее получилось сделать то, что она мечта - чисто исполнила на тренировке тройной аксель.

После одного из этапов сезона Трусова призналась - мол, ей родители пообещали за чисто сделанный тройной аксель подарить пуделя. И вот на прошлой неделе по окончании "Кубка Ростелекома" внимательные фанаты Саши заметили в сети фото фигуристки с ее новым любимцем. И уже тогда смекнули - Трусова сделала чисто свой тройной аксель!

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Видео тройного акселя Александры Трусовой у себя в личном Инстаграме выложила ее тренер Этери Тутберидзе. И подписала кадры просто и коротко:

- Готовимся к финалу Гран-при. Так интереснее.

Отметим, что в нынешнем сезоне перешедшая из юниоров во взрослые Саша Трусова в своей произвольной программе заявляет регулярного четыре прыжка в четыре оборота. А тройной аксель - это один из самых сложных прыжков в фигурном катании, которым стабильно и сильно владеют только Рика Кихира, Алена Косторная и Елизавета Туктамышева.

Но теперь в арсенале Трусовой появилось еще одно грозное оружие - в комплекте с четверными прыжкам идет и триксель!

В нынешнем сезоне Трусова выиграла два этапа Гран-При. И ей же принадлежат рекордные баллы в произвольном выступлении и по общей сумме.

Финал Гран-При сезона 2019 года пройдет через две недели - с 5 по 8 декабря в итальянском Турине. Из шести финалисток в женском разряде четыре представляют Россию. И все они - из группы тренера Этери Тутберидзе - Александра Трусова, Анна Щербакова, Алена Косторная и Алина Загитова. В прошлом сезоне победу одержала Рика Кихира, которая пробилась и в нынешний финал. Шестой участник - фигуристка из США Брэди Тенелл.

tutberidze.eteritutberidze.eteri
Aleksandra Trusova 3А Getting ready fo FGP #такинтереснее
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ИСТОЧНИК KP.RU

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