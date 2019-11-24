Урал - Спартак 24 ноября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 17 тура чемпионата России по футболу РПЛ

Московский "Спартак" после смены тренера вроде как обретает новую силу. И под началом Доменико Тедеско стал показывать результаты чуть лучше. И вот теперь, после перерыва на матчи сборных у "красно-белых" - поездка в Екатеринбург. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Урал - Спартак 24 ноября 2019.

Статистика личных встреч Урал - Спартак 24 ноября 2019

21 матч сыграли между собой команды в чемпионатах России по футболу. 14 побед у "Спартака", 1 раз была ничья, а 6 встреч выиграл "Урал". 14 сентября этого года "Урал" на "Открытие Арене" добился победы со счетом 2:1 в Москве. А вот 4 мая в финале прошлого сезона "Спартак" был сильнее в Екатеринбурге - 1:0.

Прогнозы букмекеров на матч Урал - Спартак 24 ноября 2019

У "Спартака" - больше шансов на победу в этом поединке.

Прогноз на матч Урал - Спартак 24 ноября 2019

"Спартак" добьется победы над "Уралом".

Время начала матча Урал - Спартак 24 ноября 2019

Матч Урал - Спартак 24 ноября 2019 года в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть матч Урал - Спартак 24 ноября 2019

Прямую видеотрансляцию матча Урал - Спартак можно посмотреть 24 ноября и начнется в 14:00 по московскому времени на Матч Премьер.

Трансляция матча Урал - Спартак 24 ноября 2019

Трансляция матча Урал - Спартак 24 ноября 2019 года состоится в прямом эфире на Матч Премьер с 14:00 по московскому времени.