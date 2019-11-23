2019-11-23T22:09:45+03:00
Звезды

Звезды на премьере мультфильма: Хилькевич нарядила дочку принцессой, а Михальчик выгуляла меха

Знаменитости устроили семейный просмотр «Холодного сердца 2» [фото]
Елена ПЕТРОВА
Поделиться:
Анна Хилькевич с дочкойАнна Хилькевич с дочкойФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Субботним вечером в киноцентре «Октябрь» для знаменитых гостей почти на неделю раньше официальной премьеры устроили показ мультфильма Disney «Холодное сердце 2». Конечно, не обошлось и без «красной дорожки», на которой в этот вечер юные гости блистали даже ярче своих родителей: многие постарались одеть детей похожими на героев сказки.

Рядом с мамой трехлетняя Арианна смотрелась настоящей звездочкой Фото: Михаил ФРОЛОВ

Рядом с мамой трехлетняя Арианна смотрелась настоящей звездочкойФото: Михаил ФРОЛОВ

Так, Анна Хилькевич появилась с дочкой-принцессой, наряженной в платье с пышной бирюзовой юбкой и шубкой без рукавов. Рядом с мамой в неприметном свитере и джинсах трехлетняя Арианна смотрелась настоящей звездочкой.

Сергей Пенкин озвучивал одного из героев картины Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сергей Пенкин озвучивал одного из героев картиныФото: Михаил ФРОЛОВ

Сергей Пенкин, озвучивший одного из героев картины и спевший в саундтреке, пришел на премьеру в компании сразу двух очаровательных принцесс. Скорее всего, это ученицы его вокальной школы, ведь своих детей у 58-летнего «принца серебряного», как его называют поклонники, нет.

Елена Борщева привела на премьеру двоих дочерей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Елена Борщева привела на премьеру двоих дочерейФото: Михаил ФРОЛОВ

Актриса и экс-звезда «Comedy Woman» Елена Борщева привела на премьеру двоих дочерей – 12-летнюю Марту и четырехлетнюю Уму, также разодетую принцессой. Для полноты образа девочке подобрали не только корону и волшебную палочку, но и накладную косу золотистого цвета.

Екатерина Вилкова с дочерью Павлой и сыном Петром Фото: Михаил ФРОЛОВ

Екатерина Вилкова с дочерью Павлой и сыном ПетромФото: Михаил ФРОЛОВ

Впрочем, не все артисты стали так заморачиваться. Екатерина Вилкова с дочерью Павлой и сыном Петром обошлись без сказочных образов, а без макияжа и с хвостиком актриса в этот вечер выглядела обычной мамой двоих детей.

Жена рэпера Басты привела на мультик младшую дочь Василису Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жена рэпера Басты привела на мультик младшую дочь ВасилисуФото: Михаил ФРОЛОВ

Жена рэпера Басты Елена Вакуленко, с которой он счастлив в браке уже 10 лет, привела на мультик их младшую дочь Василису.

Актер Андрей Мерзликин с женой Фото: Михаил ФРОЛОВ

Актер Андрей Мерзликин с женойФото: Михаил ФРОЛОВ

Актер Андрей Мерзликин с женой Анной не стали брать на «девчачью» премьеру сыновей, поэтому из четырех детей «Холодное сердце 2» смотрели только двое – дочки Серафима и Евдокия.

Телеведущая Елена Летучая Фото: Михаил ФРОЛОВ

Телеведущая Елена ЛетучаяФото: Михаил ФРОЛОВ

Между тем, среди взрослых знаменитостей тоже нашлись любители сказок Disney. На премьере отметилась телеведущая Елена Летучая, экс-участник группы «Челси» Роман Архипов с женой – дочерью киномагната Алисой Огородниковой и Юлия Михальчик, которая в шелковом платье и норковом полушубке сама выглядела словно принцесса.

Экс-участник группы «Челси» Роман Архипов с женой Фото: Михаил ФРОЛОВ

Экс-участник группы «Челси» Роман Архипов с женойФото: Михаил ФРОЛОВ

Юлия Михальчик Фото: Михаил ФРОЛОВ

Юлия МихальчикФото: Михаил ФРОЛОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Медведев пообещал защитить советские льготы от «регуляторной гильотины»
Разлив нефти у побережья Бразилии достиг пляжей Рио-де-Жанейро
Бойцов Росгвардии могут обязать представляться гражданам
У берегов Курил произошло землетрясение магнитудой 5,6
Путин обсудил с митрополитом Корнелием возвращение старообрядцев в Россию
Ход работ на «Восточном» контролируют из космоса
Савченко предрекла Украине исчезновение с лица Земли в 2023 году
В Нидерландах собираются запретить туристам посещать кофешопы с марихуаной
В Киеве задержали шесть противников марша ко Дню памяти трансгендеров
Минтранс: чартеры между Россией и Египтом вряд ли будут восстановлены в 2019 году
В Колумбии экстренно приземлился искрящийся пассажирский самолет
Содержание нефтепродуктов в районе крушения танкера в Одессе превысило норму в 157 раз
Лавров: Токио должен признать суверенитет России над Южными Курилами
В атмосфере сгорел российский спутник системы предупреждения о ракетном нападении
Медведев предложил освободить от НДФЛ пострадавших в чрезвычайных ситуациях
Научит праздновать экологично: Грете Тунберг предложили стать ведущей рождественских программ
Путин: Партия власти должна служить народу
Глава Службы внешней разведки указал на участие США в боливийском кризисе
«Терзать и трясти» чиновников: Путин рассказал «Единой России», как решать проблемы в регионах
Учительница принесла муляж бомбы в Московский зоопарк