Звезды на премьере мультфильма: Хилькевич нарядила дочку принцессой, а Михальчик выгуляла меха

Субботним вечером в киноцентре «Октябрь» для знаменитых гостей почти на неделю раньше официальной премьеры устроили показ мультфильма Disney «Холодное сердце 2». Конечно, не обошлось и без «красной дорожки», на которой в этот вечер юные гости блистали даже ярче своих родителей: многие постарались одеть детей похожими на героев сказки.

Рядом с мамой трехлетняя Арианна смотрелась настоящей звездочкойФото: Михаил ФРОЛОВ

Так, Анна Хилькевич появилась с дочкой-принцессой, наряженной в платье с пышной бирюзовой юбкой и шубкой без рукавов. Рядом с мамой в неприметном свитере и джинсах трехлетняя Арианна смотрелась настоящей звездочкой.

Сергей Пенкин озвучивал одного из героев картиныФото: Михаил ФРОЛОВ

Сергей Пенкин, озвучивший одного из героев картины и спевший в саундтреке, пришел на премьеру в компании сразу двух очаровательных принцесс. Скорее всего, это ученицы его вокальной школы, ведь своих детей у 58-летнего «принца серебряного», как его называют поклонники, нет.

Елена Борщева привела на премьеру двоих дочерейФото: Михаил ФРОЛОВ

Актриса и экс-звезда «Comedy Woman» Елена Борщева привела на премьеру двоих дочерей – 12-летнюю Марту и четырехлетнюю Уму, также разодетую принцессой. Для полноты образа девочке подобрали не только корону и волшебную палочку, но и накладную косу золотистого цвета.

Екатерина Вилкова с дочерью Павлой и сыном ПетромФото: Михаил ФРОЛОВ

Впрочем, не все артисты стали так заморачиваться. Екатерина Вилкова с дочерью Павлой и сыном Петром обошлись без сказочных образов, а без макияжа и с хвостиком актриса в этот вечер выглядела обычной мамой двоих детей.

Жена рэпера Басты привела на мультик младшую дочь ВасилисуФото: Михаил ФРОЛОВ

Жена рэпера Басты Елена Вакуленко, с которой он счастлив в браке уже 10 лет, привела на мультик их младшую дочь Василису.

Актер Андрей Мерзликин с женойФото: Михаил ФРОЛОВ

Актер Андрей Мерзликин с женой Анной не стали брать на «девчачью» премьеру сыновей, поэтому из четырех детей «Холодное сердце 2» смотрели только двое – дочки Серафима и Евдокия.

Телеведущая Елена ЛетучаяФото: Михаил ФРОЛОВ

Между тем, среди взрослых знаменитостей тоже нашлись любители сказок Disney. На премьере отметилась телеведущая Елена Летучая, экс-участник группы «Челси» Роман Архипов с женой – дочерью киномагната Алисой Огородниковой и Юлия Михальчик, которая в шелковом платье и норковом полушубке сама выглядела словно принцесса.

Экс-участник группы «Челси» Роман Архипов с женойФото: Михаил ФРОЛОВ