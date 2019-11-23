2019-11-23T21:44:01+03:00
Политика

Путину доложили, как за «Восточным» присматривают с орбиты

Глава «Роскосмоса» пообещал произвести пуск тяжелой ракеты «Ангара» в 2023 году
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на встрече с президентом Владимиром Путиным рассказал, что строительство второй очереди "Восточного" идет по плану. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАССГлава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на встрече с президентом Владимиром Путиным рассказал, что строительство второй очереди "Восточного" идет по плану. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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После прогремевшего на всю страну заявления Владимира Путина, что на космодроме «Восточный» «воруют сотнями миллионов» на доклад к президенту пришел глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Он заверил, что строительство второй очереди космодрома идет в соответствии с графиком и первый пуск тяжелой ракеты «Ангара» должен состояться в 2023 году. Более того, сейчас ход работы контролируется не только непосредственно с земли, но даже из космоса.

- Для объективного контроля мы решили использовать орбитальную группировку дистанционного зондирования Земли, - рассказал Рогозин. - Проводим съемки, сличаем, что произошло за неделю, так, чтобы процессы были уже более-менее очевидны. Дальше эта информация математически обрабатывается и маркеры показывают любые изменения. Причем это касается изменения площадей стройки, объема работы, количества техники, даже количества людей, мы это все видим.

Стройка будет продолжаться даже зимой несмотря на морозы

- Самый главный объект – это стартовый стол, - рассказал глава «Роскосмоса». - Там котлован выбран уже на 71 процент. К середине декабря мы разворачиваем крупные, мощные тенты. Они обеспечат теплом бетонные работы. Там не только стартовый стол, во второй очереди еще 12 объектов. Разработана проектная документация, получены все необходимые государственные экспертизы. Во избежание ошибок и потери качества заключен первый в России контракт с Главгосэкспертизой. Поэтому я пока не сомневаюсь в том, что объект закончим в установленный вами срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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