2019-11-24T01:32:54+03:00
Спорт

Яркая победа Трусовой, счастливая Медведева и Самарин в образе Джокера: Лучшие кадры Гран-при в Москве

Российские фигуристы выиграли все золото на домашнем этапе Гран-при [фото]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Полным триумфом завершилось выступление наших спортсменов на V этапе Гран-при в МосквеПолным триумфом завершилось выступление наших спортсменов на V этапе Гран-при в МосквеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Триумфальное выступление российских фигуристов на Пятом этапе Гран-при в Москве никого не оставило равнодушным. Наши спортсмены завоевали золотые медали по всем дисциплинам, а мужчины в одиночном катании и вовсе заняли весь пьедестал. «Комсомольская правда» собрала для своих читателей самые яркие кадры.

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Двукратная чемпионка мира Евгения МедведеваФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Несмотря на проигрыш, Женя осталась довольна Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Несмотря на проигрыш, Женя осталась довольнаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Напомним, 17 ноября на льду столичной арены «Мегаспорт» прошла торжественная церемония вручения наград призерам Гран-при, а потом фигуристы выступили с показательными номерами.

Трусова победила Медведеву даже с двумя падениями Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Трусова победила Медведеву даже с двумя падениямиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Трусова ещё перед стартами говорила, что готова соревноваться с мужчинами – настолько сложные элементы она выполняет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Трусова ещё перед стартами говорила, что готова соревноваться с мужчинами – настолько сложные элементы она выполняетФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Побившая почти все рекорды юная звездочка Александра Трусова продемонстрировала катание запредельной сложности, заняла первое место и вышла в финал серии, обойдя двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву. Обе девушки в третий день Гран-при вышли на лед «Мегаспорта» с флагом России.

Евгения Медведева совершенно не расстроилась из-за второго места Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Евгения Медведева совершенно не расстроилась из-за второго местаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Медведева представила в Москве новый показательный номер под композицию популярной американской певицы Билли Айлиш Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Медведева представила в Москве новый показательный номер под композицию популярной американской певицы Билли АйлишФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сама же Евгения Медведева, которая совершенно не расстроилась из-за второго места, представила в Москве новый показательный номер под композицию популярной американской певицы Билли Айлиш.

Евгения Медведева не попала в финал Гран-При в Турине Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Евгения Медведева не попала в финал Гран-При в ТуринеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Александра Трусова продемонстрировала катание запредельной сложности Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Александра Трусова продемонстрировала катание запредельной сложностиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Побившая почти все рекорды юная звездочка Александра Трусова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Побившая почти все рекорды юная звездочка Александра ТрусоваФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В неожиданном образе выступил российский фигурист Александр Самарин — он предстал перед зрителями в образе Джокера.

Александр Самарин, победивший на двух этапах, отобрался в финал Гран-при Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Александр Самарин, победивший на двух этапах, отобрался в финал Гран-приФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Путевки на следующий этап Гран-при получили также танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Еще одна путевка досталась спортивной паре Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Триумфальное выступление российских фигуристов на Пятом этапе Гран-при в Москве никого не оставило равнодушным Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Триумфальное выступление российских фигуристов на Пятом этапе Гран-при в Москве никого не оставило равнодушнымФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Александре Трусовой 15 лет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Александре Трусовой 15 летФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Медведева буквально плывет по льду, делая тройные прыжки идеально Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Медведева буквально плывет по льду, делая тройные прыжки идеальноФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Александра Трусова выиграла оба своих старта Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Александра Трусова выиграла оба своих стартаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Трусова победила Медведеву даже с двумя падениями

Несмотря на второе место, Женя довольна, мечтает увидеть своих подруг и готова работать дальше. При этом признает, что уже наверное не сможет выйти на тот уровень сложности, что предлагают молодые конкурентки (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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