Золотой граммофон - 2019: Дерзкое мини Гагариной и леопардовое бюстье Лободы
Главная музыкальная премия страны в 24 раз отшумела в минувшую субботу в Кремлёвском дворце.
По традиции звёзды демонстрировали новинки своего гардероба. А уж насколько удачным или провальным был их выбор «КП» помогла разобраться дизайнер Ксения Князева.
Полина Гагарина
Полина Гагарина вне сцены.Фото: Михаил ФРОЛОВ
- Маленькое чёрное платье Полины Гагариной очень эффектное и фактурное за счёт перьев,-считает наш эксперт. - Наряд словно сделан из перьев ворона. Смотрится, как усечённое платье Малефисты. Только ее фирменных рожек и красных губ не хватает. Что касается длины наряда, то у Поли хорошая фигура, она может себе позволить даже такое дерзкое мини.
Довольно благородно выглядит образ. Хорошо, что нет перебора с бижутерией. Все очень гармонично.
Полина Гагарина в образе на сцене.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Второй образ более сценический. Чуть-чуть хипповый за счёт силуэта белого пиджака и бахромы. Мне не очень нравятся блестящие сапоги, но костюм тоже имеет жемчужный блеск, поэтому ботфорты тут выглядят довольно спокойно.
Юлия Барановская
- Барановская светится, как дискотечный шар из 90-х. В таком наряде гармонично смотрелась бы одна из главных героинь сериала «Санта-Барбара», - рассуждает дизайнер Ксения Князева.
Ирина Дубцова
Ирина ДубцоваФото: Михаил ФРОЛОВ
- Такое впечатление, что Ирина, собираясь на премию, сказала своему стилисту: «Мне так идёт этот черный костюм, давайте к нему что-нибудь приляпаем, чтобы выглядело нарядно. Ну приляпаем перья. Хотя перья это уже не модно... Ну тогда пусть они будут неоновые!»
А неоновые перья были в моде год назад и этот тренд был краткосрочным.
Ани Лорак
Ани Лорак.Фото: Михаил ФРОЛОВ
- Ани Лорак искупалась в синьке? - шутит дизайнер Ксения Князева, - рассматривая наряд певицы. - Блеск атласа в купе с бархатными легинсами, плиссированный фартучек спереди, по бокам какие-то объёмные плечи в виде фонарика. Видно, что колоссальные усилия ушли на пошив этого костюма. Слишком много всего и слишком много синего. Если бы певица надела босоножки другого оттенка, то образ был бы более лёгкий. А то ботильоны тяжёлые, плечи тяжёлые, ещё и шляпа тяжёлая сверху. И только идеальное декольте радует глаз.
Вера Брежнева
Вера БрежневаФото: Михаил ФРОЛОВ
- Одно время этим белым платьем с огромной розой был завален Интернет. Его только ленивый из звёзд не надел, - говорит дизайнер. - И вот, отряхнув наряд от пыли, надела его и красавица Вера Брежнева.
Платье тоже красивое, но уж больно растиражированное.
Светлана Лобода
Светлана Лобода.Фото: Михаил ФРОЛОВ
- Лобода в немного в гиперболизированном образе из 70-х: клеши, бахрома, леопардовое бюстье. Эдакая молодая Барабара Стрейзанд. Мне нравится, как одевается Света.
Она над модой. У неё есть собственный стиль, - одобряет наряд Лободы Ксения Князева.
Анна Калашникова
Анна Калашникова.Фото: Михаил ФРОЛОВ
- Калашникова в образе «Мисс Бразилия». В этом платье, усыпанном стразами, Аня выглядит, как девушка на выданье, - комментирует образ бывшей невесты Прохора Шаляпина дизайнер Ксения Князева. - Калашникова красива, но я бы посоветовала ей отказаться от свадебных фасонов платьев в пользу, например, элегантных брючных костюмов.
Лайма Вайкуле
Лайма Вайкуле.Фото: Михаил ФРОЛОВ
- В эстетичном пижамном стиле сделан костюм у Лаймы. Это очень модно. Я бы многим посоветовала обратить внимание на стилиста Вайкуле. Лайма выглядит потрясающе: расслаблена, слегка небрежна, но при этом одета с большим вкусом,-говорит дизайнер Ксения Князева.
Максим
Певица Максим.Фото: Михаил ФРОЛОВ
- Максим всего 36 лет, но в этом платье она выглядит, как бронзовый монумент, - рассуждает наш эксперт. - По лицу певицы заметно, как она напряжена. Видимо, она и сама чувствует себя в этом платье - памятнике не в своей тарелке.
Дизайнер Ксения Князева.
Лауреатами XXIV Церемонии «Золотой Граммофон» стали:
БИ-2 – «Философский камень»
Полина Гагарина – «Меланхолия»
Владимир Пресняков – «Ты у меня одна»
Ирина Дубцова – «Я люблю тебя до луны»
Дмитрий Маликов feat. Astero – «Всё будет»
Burito – «Взлетай»
Вера Брежнева – «Любите друг друга»
Сергей Лазарев – «Шёпотом»
Ани Лорак – «Сон», «Сумасшедшая»
Тима Белорусских – «Незабудка»
Елена Север и Вера Брежнева – «Зла не держи»
Николай Басков – «Караоке», «Сердце на сердце»
МакSим – «Здесь и сейчас»
«Руки Вверх!» – «Она меня целует»
#2Маши – «Босая»
Макс Барских – «Берега»
Artik&Asti feat Артем Качер – «Грустный дэнс»
Dенис Клявер – «Когда ты станешь большим»
Дима Билан – «Молния»
Артур Пирожков – «Зацепила»
Диана Арбенина. «Ночные снайперы» – «Рингтоном»
LOBODA – «Instadrama»
Лайма Вайкуле – получила награду за вклад в развитие отечественного шоу-бизнеса.
ИСТОЧНИК KP.RU