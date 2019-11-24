Золотой граммофон - 2019: Дерзкое мини Гагариной и леопардовое бюстье Лободы

Главная музыкальная премия страны в 24 раз отшумела в минувшую субботу в Кремлёвском дворце.

По традиции звёзды демонстрировали новинки своего гардероба. А уж насколько удачным или провальным был их выбор «КП» помогла разобраться дизайнер Ксения Князева.

Полина Гагарина

Полина Гагарина вне сцены.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Маленькое чёрное платье Полины Гагариной очень эффектное и фактурное за счёт перьев,-считает наш эксперт. - Наряд словно сделан из перьев ворона. Смотрится, как усечённое платье Малефисты. Только ее фирменных рожек и красных губ не хватает. Что касается длины наряда, то у Поли хорошая фигура, она может себе позволить даже такое дерзкое мини.

Довольно благородно выглядит образ. Хорошо, что нет перебора с бижутерией. Все очень гармонично.

Полина Гагарина в образе на сцене.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Второй образ более сценический. Чуть-чуть хипповый за счёт силуэта белого пиджака и бахромы. Мне не очень нравятся блестящие сапоги, но костюм тоже имеет жемчужный блеск, поэтому ботфорты тут выглядят довольно спокойно.

Юлия Барановская

- Барановская светится, как дискотечный шар из 90-х. В таком наряде гармонично смотрелась бы одна из главных героинь сериала «Санта-Барбара», - рассуждает дизайнер Ксения Князева.

Ирина Дубцова

Ирина ДубцоваФото: Михаил ФРОЛОВ

- Такое впечатление, что Ирина, собираясь на премию, сказала своему стилисту: «Мне так идёт этот черный костюм, давайте к нему что-нибудь приляпаем, чтобы выглядело нарядно. Ну приляпаем перья. Хотя перья это уже не модно... Ну тогда пусть они будут неоновые!»

А неоновые перья были в моде год назад и этот тренд был краткосрочным.

Ани Лорак

Ани Лорак.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Ани Лорак искупалась в синьке? - шутит дизайнер Ксения Князева, - рассматривая наряд певицы. - Блеск атласа в купе с бархатными легинсами, плиссированный фартучек спереди, по бокам какие-то объёмные плечи в виде фонарика. Видно, что колоссальные усилия ушли на пошив этого костюма. Слишком много всего и слишком много синего. Если бы певица надела босоножки другого оттенка, то образ был бы более лёгкий. А то ботильоны тяжёлые, плечи тяжёлые, ещё и шляпа тяжёлая сверху. И только идеальное декольте радует глаз.

Вера Брежнева

Вера БрежневаФото: Михаил ФРОЛОВ

- Одно время этим белым платьем с огромной розой был завален Интернет. Его только ленивый из звёзд не надел, - говорит дизайнер. - И вот, отряхнув наряд от пыли, надела его и красавица Вера Брежнева.

Платье тоже красивое, но уж больно растиражированное.

Светлана Лобода

Светлана Лобода.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Лобода в немного в гиперболизированном образе из 70-х: клеши, бахрома, леопардовое бюстье. Эдакая молодая Барабара Стрейзанд. Мне нравится, как одевается Света.

Она над модой. У неё есть собственный стиль, - одобряет наряд Лободы Ксения Князева.

Анна Калашникова

Анна Калашникова.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Калашникова в образе «Мисс Бразилия». В этом платье, усыпанном стразами, Аня выглядит, как девушка на выданье, - комментирует образ бывшей невесты Прохора Шаляпина дизайнер Ксения Князева. - Калашникова красива, но я бы посоветовала ей отказаться от свадебных фасонов платьев в пользу, например, элегантных брючных костюмов.

Лайма Вайкуле

Лайма Вайкуле.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- В эстетичном пижамном стиле сделан костюм у Лаймы. Это очень модно. Я бы многим посоветовала обратить внимание на стилиста Вайкуле. Лайма выглядит потрясающе: расслаблена, слегка небрежна, но при этом одета с большим вкусом,-говорит дизайнер Ксения Князева.

Максим

Певица Максим.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Максим всего 36 лет, но в этом платье она выглядит, как бронзовый монумент, - рассуждает наш эксперт. - По лицу певицы заметно, как она напряжена. Видимо, она и сама чувствует себя в этом платье - памятнике не в своей тарелке.

Дизайнер Ксения Князева.

Лауреатами XXIV Церемонии «Золотой Граммофон» стали:

БИ-2 – «Философский камень»

Полина Гагарина – «Меланхолия»

Владимир Пресняков – «Ты у меня одна»

Ирина Дубцова – «Я люблю тебя до луны»

Дмитрий Маликов feat. Astero – «Всё будет»

Burito – «Взлетай»

Вера Брежнева – «Любите друг друга»

Сергей Лазарев – «Шёпотом»

Ани Лорак – «Сон», «Сумасшедшая»

Тима Белорусских – «Незабудка»

Елена Север и Вера Брежнева – «Зла не держи»

Николай Басков – «Караоке», «Сердце на сердце»

МакSим – «Здесь и сейчас»

«Руки Вверх!» – «Она меня целует»

#2Маши – «Босая»

Макс Барских – «Берега»

Artik&Asti feat Артем Качер – «Грустный дэнс»

Dенис Клявер – «Когда ты станешь большим»

Дима Билан – «Молния»

Артур Пирожков – «Зацепила»

Диана Арбенина. «Ночные снайперы» – «Рингтоном»

LOBODA – «Instadrama»

Лайма Вайкуле – получила награду за вклад в развитие отечественного шоу-бизнеса.