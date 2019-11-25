Животворящий пендель, великий почин, хищение унитазов, капля никотина, русские завтраки и преходящесть мирской славы

Как всегда, жили мы и не тужили "В королевстве, где все тихо и складно, где ни войн, ни катаклизмов, ни бурь", как вдруг "появился дикий вепрь агромадный" – и тихая складность кончилась. На этот раз в роли вепря выступил дикий ЗОЖ агромадный.

Минздраву пришла в голову идея изобличить анонимных алкоголиков, которые, скрывая свою склонность, желают получить водительские права. Чтобы тайное стало явным, был предложен новый порядок, согласно которому все соискатели прав должны пройти дорогостоящий – ценою под $100 – анализ крови на маркер алкоголизма.

Граждане бросились сдавать документы на права, пока еще распоряжение Минздрава не вступило в силу. Сцены в очередях напоминали описанную В. В. Маяковским со слов тихого еврея П. И. Лавута эвакуацию из Севастополя в 1920 г. –

"Кадеты -- на что уж люди лояльные --

толкались локтями, крыли матюгом.

Бьет мужчина даму в морду,

солдат полковника сбивает с мостков".

Прослышав о народном смятении, В. В. Путин оценил начинание Минздрава словами "Чушь какая-то". Эти слова произвели чудесное действие. Через пять минут, после того, как стало известно мнение В. В. Путина, министерство сообщило: "С учётом обеспокоенности граждан министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой принято решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей. Соответствующий приказ уже подписан министром и зарегистрирован". Вот что пендель животворящий делает.

После этого пикейные жилеты стали увлеченно предполагать кого в ближайшее время уволят. Но с другой стороны у нас стабильность, которая плохо сочетается с рыком: «отрешаю!»

В общем, в битве великой не сгинут бесследно павшие с честью во имя бабла. Борьба с анонимными алкоголиками есть способ пополнения казны (или собственного кармана) посредством введения гербового сбора, и ценный почин будет подхвачен.

Например, при выдаче загранпаспорта (потом можно и внутреннего) можно в видах заботы о здоровье граждан обязать их посетить специально аккредитованную при Минздраве клизменную, где им поставят магнитно-резонансный клистир. Стоимость процедуры – 6 тыс. руб., поскольку процедура высокотехнологичная.

Желание Администратора московского парковочного пространства (АМПП) выделить 2,5 млн. руб. на проведение психиатрического освидетельствования пространственных работников явно стоит на этой линии. А поскольку психическое здоровье необходимо всем, то все мы в скором времени будем освидетельствованы.

Украинская сторона заявила, что на возвращенных из России кораблях похищены унитазы - соцсети отреагировали мемамиФото: СОЦСЕТИ

К сожалению, такое обследование можно провести лишь с гражданами РФ, тогда как не только им это было бы полезно. Жест доброй воли, заключавшийся в передачу Украине трех боевых кораблей, задержанных год назад в Керченском проливе, не умягчил сердца наших братьев, а совсем наоборот. Братья сообщили, что корабли были приведены в небоеспособное состояние: с них были похищены унитазы. Так что теперь украинским морякам придется оправляться по методу Греты Тунберг, т. е. в ведро.

Военная история знает случаи намеренного повреждения неприятельского вооружения – например, заклепать пушки, чтобы из них нельзя было стрелять. Но сантехническая диверсия - это новое слово в военном искусстве.

Правда, вся история с унитазами вызывает некоторое сомнение. Кражи со взломом, имевшие место во времена СССР, когда был силен товарный дефицит, показывали, что злодеи тащат все. Шубы, польта, костюмы и прочие носильные вещи, домашняя утварь, телевизоры, бытовая техника etc. Но ведь и унитазы тоже бывали в дефиците, однако случаев кражи унитазов криминальная хроника времен СССР не зафиксировала. Дело не в том, что подержанный (т. е. посиженный) унитаз вызывал у криминала брезгливость, проблема была в другом. Демонтаж унитаза сильно вредил его последующей юзабельности, а крали вещи, которые можно далее использовать в быту. Разве что новейшие украинские изделия отличаются модульной конструкцией, подобно электронным блокам ракет – один блок вынул, поставил на его место другой, и все это в считанные минуты.

Психиатр-нарколог Департамента здравоохранения Москвы и Министерства здравоохранения РФ Е. А. Брюн предложил простое и действенное средство против курения: расфасовывать сигареты не по 20 штук в пачку, а по 10.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Хотя склонность к ненаучной фантастике не одним братьям бывает свойственна. Главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Департамента здравоохранения Москвы и Министерства здравоохранения РФ Е. А. Брюн предложил простое и действенное средство против курения: расфасовывать сигареты не по 20 штук в пачку, а по 10. "Если человек купит блок, то выкурит его за день, а если 10 сигарет - то только их", - пояснил Е. А. Брюн.

Убивает капля никотина лошадь или не убивает, мы не знаем, но если выкурить за день 200 сигарет – столько их в блоке, - то скорее всего курильщик окочурится. Правда, вопрос более академический, поскольку столь неистового табакокурения не наблюдается. Две, максимум три пачки – но уж никак не десять. И вот так все у них в Минздраве.

По ту сторону борьбы с разными излишествами нехорошими наблюдается лучшая компетентность. Посол Коньяка, посол Хереса и по совместительству посол Ее Проклятой (Родимой) сомелье Э. Р. Тузмухамедов сообщил, что в целях избежания похмелья нужно "закусывать крепкий алкоголь квашеными продуктами, так как в них содержатся необходимые для нормальной работы организма ферменты".

Поэт-декабрист К. Ф. Рылеев не только написал думу про И. И. Сусанина, положившего жизнь за царя, и застрелил генерала-от-инфантерии М. А. Милорадовича в освободительном деле 14 декабря, но и в ферментах был весьма сведущ. На его квартире ежедневно проходили русские завтраки – "Постоянно около второго или третьего часа пополудни, на которые обыкновенно собирались многие литераторы. Завтрак неизменно состоял из графина очищенного русского вина, нескольких кочней кислой капусты и ржаного хлеба". Такова диалектика: заговорщик, кончивший жизнь на эшафоте, но при этом беззаветно преданный русским духовным скрепам и ферментам.

Кемеровская обладминистрация планирует "поставить рекорд России самым массовым парадом Дедов МорозовФото: Елена ВАХРУШЕВА

В целях поддержания отечественных скреп Кемеровская обладминистрация планирует "поставить рекорд России самым массовым парадом Дедов Морозов, в котором примут участие около тысячи человек". Тысяча Дедов – это хорошо, но расчет рекорда кемеровские администраторы погорячились. 17 декабря 2006 г. в Москве предводитель молодежного движения "Наши" В. Г. Якеменко устроил шествие Дедов Морозов и Снегурочек общим числом 70 тысяч – пять дивизий. Бессчетные эшелоны подвозили в столицу юношество, призванное изображать фольклорных героев. Прагматика этого действа осталась загадкой – говорили, что это кукиш от АП РФ тогдашнему мэру Ю. М. Лужкову, но ничего ясного так и не осталось. В любом случае рекорд состоялся еще тринадцать лет назад и, похоже, непревзойденный.

Но теперь кемеровское начальство даже и не знает о свершениях милого Васи. Так проходит мирская слава.