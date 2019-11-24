В финале Гран-при сразятся четыре воспитанницы Тутберидзе

Ученицы Этери Тутберидзе в Японии на заключительном этапе серии поставили жирную точку. Вторую победу в сезоне одержала Алена Косторная, опередившая свою главную конкурентку Рику Кихиру более чем на 10 очков. Японка, заявившая в своей программе один четверной, решила не рисковать и вместо него прыгнула тройной. В результате победительница прошлогоднего финала Гран-при на своем домашнем льду лишь вторая.

Олимпийская чемпионка и действующая чемпионка мира Алина Загитова великолепно откатала свою произвольную программу. Но после ошибок в короткой, после которой она была только четвертой, подняться выше шансов у нее уже не было.

Алена КосторнаяФото: GLOBAL LOOK PRESS

Кто в финале?

Как же все быстро меняется в женском фигурном катании... Остается неизменным только одно - подавляющее преимущество школы Тутберидзе. На этот раз в финале Гран-при впервые выступят сразу четыре представительницы клуба «Самбо-70», которые тренируются на одном катке - «Хрустальный»! Это Анна Щербакова, Александра Трусова, Алена Косторная, выигравшие по два своих этапа из двух. Плюс в этом междусобойчике поучаствует и их старшая подруга по команде Алина Загитова.

Анна ЩербаковаФото: GLOBAL LOOK PRESS

Воспитанница Алексея Мишина Елизавета Туктамышева — третья запасная. Еще одна участница прошлогоднего финала Софья Самодурова и Евгения Медведева, дважды побеждавшая в этих соревнованиях, остались за бортом.

Александра ТрусоваФото: GLOBAL LOOK PRESS

Мужчины

Заочная золотая «перестрелка» наших девочек затмила результаты в других видах программы. А там у российских фигуристов заметные успехи. Прежде всего — у ребят.

После ухода Евгения Плющенко мы здесь откровенно провалились. И вот вновь сразу два российских фигуриста в финале — Александр Самарин и Дмитрий Алиев. На подходе и Макар Игнатов. Для того, чтобы попасть в финал, Макару нужно было в Японии прыгнуть выше головы. Но, после третьего места в Москве, 19-летний дебютант в Японии занял лишь седьмое место, проиграв победителю Юдзуру Ханю очень много. Пока...

Алани ЗагитоваФото: GLOBAL LOOK PRESS

Спортивные пары

Здесь внутрикомандная борьба тоже на высшем уровне. В финал едут сразу три российских пары, а Евгения Тарасова — Владимир Морозов — первые запасные. Болельщики уже в предвкушении чемпионата России, где в конце декабря будут разыгрываться путевки на чемпионаты Европы и мира.

Напомним, что на ЧЕ-2020 мы во всех видах программы имеем по три лицензии, а на ЧМ-2020 во всех по три, кроме одиночников, у которых только два места.

Александр СамаринФото: GLOBAL LOOK PRESS

Танцы

Здесь к победителям двух этапов Виктории Синициной — Никите Кацалапова присоединился и наш дуэт Александра Степанова — Иван Букин. До непобедимых Габриэллы Пападакис - Гийома Сизерона, поставивших в произвольной программе очередной рекорд, им пока еще конечно далеко. Но и второе место — отличный результат.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Очередь на пьедестал

Отличный результат! Во всех видах программы у нас в финале Гран-при, который пройдет в итальянском Турине с 6 по 8 декабря, минимум двое участников. А это важно не только для этого сезона. Как известно, места на олимпийский пьедестал фигуристы занимают заранее, как раз за два года до белых Игр. Самое время заявить о себе перед Пекином-2022.

Российские частники финала Гран-при

Одиночницы

Алена Косторная - 30* (1+1)**

Александра Трусова - 30 (1+1)

Анна Щербакова - 30 (1+1)

Алина Загитова — 24 (2+3)

Одиночники

Александр Самарин — 28 (2+1)

Дмитрий Алиев — 24 (3+2)

Пары

Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 30 (1+1)

Анастасия Мишина/ Александр Галлямов — 26 (1+3)

Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин — 26 (2+2)

Танцоры

Виктория Синицина/Никита Кацалапов — 30 (1+1)

Александра Степанова - Иван Букин — 26 (2+2)

* - очки

** - места на этапах