Россияне дошли до полуфинала Кубка Дэвиса, но проиграли Канаде

А ведь финал Кубка Дэвиса был так близок! Андрей Рублев в Мадриде выиграл вообще все свои одиночные матчи, а в четвертьфинале в паре с Кареном Хачановым они победили дуэт из Сербии Новак Джокович — Виктор Троицки.

В полуфинале против команды Канады дело тоже дошло до парной встречи. Увы, в третьем сете на тай-брейке соперникам Вашеку Поспишилу и Денису Шаповалову повезло больше (6:3; 3:6; 7:6).

Тем ни менее даже проход в полуфинал можно считать большим успехом. Ведь 10 лет, со времен Марата Сафина, наша команда вообще не приближалась к финалу и даже выпадала из мировой группы. И вот теперь в обновленном Кубке Дэвиса, где в финале играли сразу 18 команд, сборная России прошла очень далеко.

Напомним, что на групповом этапе подопечные Шамиля Тарпищева победили хорватов, а потом проиграли хозяевам — испанцам (1:2 по партиям). Но этого хватило, чтобы пройти в плей-офф.

А ведь за команду, в которой были всего три теннисиста — Рублев, Хачанов и Евгений Донской (так и не выходил на корт) - не играл еще Даниил Медведев. Первая ракетка России сослался на усталость и отказался ехать в Мадрид в последний момент.

- Мы сделали все ,что смогли! Спасибо большое вам всем за сообщения и поддержку на протяжении всей недели, - написал у себя в Инстаграм Карен Хачанов.