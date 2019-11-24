2019-11-24T15:37:08+03:00
В мире

Будущий посол США назвал условие улучшения отношений с Россией

Москва выступила за конструктивное взаимодействие между странами
Мария БЕРК
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Заместитель госсекретаря США Джон Салливан будет работать на посту посла США в России.Заместитель госсекретаря США Джон Салливан будет работать на посту посла США в России.Фото: REUTERS
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Улучшению российско-американским отношениям быть. Но при одном условии. На встречи министров иностранных дел стран G20 в японском городе Нагоя прошли переговоры глава МИД России Сергея Лаврова и заместителя госсекретаря США Джона Салливана. Обсуждались различные вопросы, в том числе и будущая работа Салливана на посту посла США в России. Сейчас его кандидатура проходит одобрение в сенате.

Одной из основных тем встречи стали двухсторонние отношения между Россией и США.

- Заместитель госсекретаря Салливан вновь заявил министру иностранных дел Лаврову, что улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы минским соглашениям и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов, - сообщили в Госдепе США.

Это заявление было сделано несмотря на то, что Москва неоднократно заявляла, что не является одной из сторон украинского конфликта, а лишь выступает посредником между Киевом и ДНР и ЛНР.

В российском МИД, в свою очередь, отметили, что Москва открыта к конструктивному взаимодействию с Вашингтоном на основе уважения интересов друг друга.

- Салливан повторяет те же установки, которых придерживался предыдущий американский посол в России, - говорит «КП» американист-политолог Владимир Оленченко. - Каких-то новых идей мы не услышали, да и предпосылок к ним нет. Если бы в Вашингтоне произошли подвижки на государственном уровне, например, Трамп провел бы ревизию отношений с Москвой, наметил перспективы по преодолению имеющихся трудностей и после этого в Москву был бы отправлен новый посол, тогда можно было бы ожидать перемен. Но пока все остается на прежнем уровне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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