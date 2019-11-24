"Спартак" не смог выиграть в Екатеринбурге: матч с "Уралом" завершился вничью 0:0

В воскресенье, 24 ноября, в Екатеринбурге в матче 17 тура чемпионата России по футболу встретились местный "Урал", представляющий Свердловскую область и столичный "Спартак". Между командами в турнирной таблице было всего 2 балла. Однако по позициям разница составила аж 4 места - десятым был "Урал", а шестыми шли москвичи.

Пару месяцев назад в матче первого круга уральцы добились неожиданной победы, обыграв "Спартак" со счетом 2:1. Это был один из первых ударов по "красно-белым" до смены главного тренера. В Екатеринбург же команда приехала под началом уже нового наставника - Доменико Тедеско. Который смог за сравнительно небольшое время выровнять игру спартаковцев.

В день матча в Екатеринбурге стояла зимняя погода, было пять градусов мороза. И перед началом поединка фанаты гостей устроили забавный перфоманс. Они на своем гостевом секторе подняли вверх заготовленные фигурки снеговиков. С намеком на погоду, в которую проводятся поединки чемпионата России в Премьер-Лиге к концу календарного года.

Футболистам же, конечно в плане движений было проще - они согревались игрой. Однако же в первые 45 минут голов зрители так и не увидали. Хотя чуть больше преимущества в этой игре было у игроков "Спартака". Но и "Урал" не особо хотел сдавать позиции, всячески доказывая, что не зря выиграл в первом круге в Москве у грозного клуба. Но и вторая половина матча не принесла забитых голов зрителям.

Матч в итоге завершился безголевой ничьей - 0:0. После этого результата "Спартак" остался шестым с 22 баллами. А вот "Урал" поднялся вверх на пару строчек и теперь - восьмой.

На следующей неделе обе команды проведут поединки 18 тура чемпионата России нынешнего сезона. И "Спартаку" предстоит поездка в Санкт-Петербург, где команда Тедеско сыграет против "Зенита". А вот "Урал" днем ранее 30 ноября уедет в гости к "Ростову" на свою игру.

КСТАТИ

Сайт KP.RU провел прямую онлайн-трансляцию матча Урал - Спартак.